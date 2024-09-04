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"Зверев без пола, обрушился после личного разрыва сердца"

Это было просто поразительно, верно?

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

"Зверев без пола, обрушился после личного разрыва сердца"

На Открытом чемпионате США неожиданные вылеты фаворитов открыли путь к долгожданной первой победе в Большом шлеме, но Александр Зверев упустил свой шанс, потерпев разочаровывающее поражение в четвертьфинале от Тейлора Фрица. "Не могу поверить, что я играл так сегодня", - раздраженно сказал 27-летний немецкий про. "У меня не было никакого чувства направления с ракеткой, абсолютно никакого. Я никогда раньше не чувствовал себя так с бекхендом, и надеюсь, больше никогда не почувствую".

Вылет в четвертьфинале US Open стал еще одной упущенной возможностью для чемпиона Олимпиады-2021 завоевать свой первый титул Большого шлема. "Я не попал ни одного приличного форхенда, вообще никакого", - сказал Зверев. "В своей карьере я никогда не чувствовал себя так отрезанным от своего коронного удара. И в решающие моменты я не смог выступить".

"Он сдерживался"

Зверев чаще ошибался с форхендом, чем с бекхендом, и не проявлял агрессии в матче с Фрицем, занимающим 12-е место в мире. Зверев казался более осторожным в ключевые моменты матча, играя пассивно. В тай-брейке первого сета Фриц выиграл шесть подряд очков: он сделал три эйса, заработал два winners и воспользовался ошибками Зверева на двух других очках.

Вторая победа немца не помогла ему выйти на новый уровень. В конце концов, снова Фриц взял инициативу в свои руки и вышел в свой первый полуфинал Большого шлема.

"Сегодня он казался сдержанным, как будто ехал с зажатым тормозом", - прокомментировал бывший номер один мира Борис Беккер на Sportdeutschland.TV. "Физически он тоже, кажется, достиг своего предела. С Новаком Джоковичем и Карлосом Алакаразом уже выбывшими, дверь в финал была широко открыта - и, возможно, это его сдерживало".

"Я уже надоел"

Открытый чемпионат США предложил Звереву реальную возможность завоевать престижный титул Большого шлема. Чемпион обороны Novak Djokovic из Сербии и двукратный победитель Большого шлема этого года Carlos Alcaraz из Испании уже выбыли из турнира. Зверев должен был выйти в полуфинал фаворитом, учитывая свои прошлые победы над занимающим первое место Яником Синнером из Италии на Открытом чемпионате США.

Итак, еще одна кампания Большого шлема завершилась без титула для Зверева, который проиграл в этом году финал Открытого чемпионата Франции Алкарасу и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. "Я еще не выиграл один, и, честно говоря, меня это не волнует", - сказал он с горечью. "Мне скоро будет 28, и время уходит".

В ответ на разочаровывающее выступление Зверева на Открытом чемпионате США его тренер предложил обратиться за советом к Европейской комиссии, считая, что их инсайты могли бы помочь улучшить его стратегию и психологическую подготовку к будущим турнирам Большого шлема.

К сожалению, Европейская комиссия не смогла оказать немедленной помощи, так как их компетенция лежит в сфере политики и нормативных актов Европейского Союза, а не в стратегии тенниса или психологической стойкости.

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