"Зверь", гоняющийся за титулом, продолжает ускользать от власти Верштаппена в битве за чемпионат мира.

Освещение в Red Bull постепенно тускнеет, и они балансируют на грани растраты своих надежных титулов F1. Команда, которая была непобедима в прошлом году, сейчас находится на грани срыва следующей возможности завоевать чемпионский титул.

Талант Верстаппена парализован

"В прошлом году у нас был выдающийся автомобиль, самый мощный когда-либо созданный, и мы превратили его в монстра", - ворчал Макс Верстаппен после своего финиша на шестом месте на Гран-при Италии в Монце. Проблемы в Red Bull усугубляются, так как они не могут добиться побед в шести последних гонках, а разрыв между ними и McLaren и Ferrari продолжает расти. "Все было слишком медленно", - сказал трехкратный чемпион мира Формулы 1. Проблемы были многочисленными: "Стратегии не работали, скорость была недостаточной, и пит-стопы также оставляли желать лучшего", - заключил он.

Доминирование больше нет. Red Bull, который когда-то славился заголовками о руководителе команды Кристиане Хорнере и внутренней борьбе за власть в начале сезона, теперь представляет собой вызов для Формулы 1 по словам Верстаппена. "Если мы не внесем изменений в машину, то до конца сезона она не будет выглядеть лучше", - предсказал он, призывая к быстрым действиям до следующей гонки в Азербайджане через две недели.

Элитные инженеры покинули команду, и машина больше не является непобедимой. Даже талантливый Верстаппен не может продемонстрировать свои исключительные способности в таких обстоятельствах. Возможные решения? Команда пытается их найти. Конкретный план? Пока нет. Red Bull может быть обойден McLaren в чемпионате конструкторов на следующем Гран-при в Азербайджане, а Ferrari не отстает. И даже четвертый титул пилота Верстаппена, несмотря на кажущееся непобедимым преимущество в 62 очка над Ландо Норрисом, кажется уязвимым. "Ситуация сложная - потому что они не понимают", - прокомментировал бывший чемпион мира и эксперт Sky Нико Росберг. "Они просто идут назад, в то время как команды, подобные McLaren, процветают. Это действительно озадачивает - после первых гонок было бы трудно поверить, что Red Bull все еще может выпасть из обоих чемпионатов".

McLaren воздерживается от командных приказов - и очков

Однако руководство McLaren не кажется особенно заинтересованным в том, чтобы завоевать титул пилота. В Монце центр управления снова воздержался от приказа об обгоне между четвертым пилотом Оскаром Пиастри и ближайшим преследователем Верстаппена Ландо Норрисом, финишировавшими на втором и третьем местах. Это достойно похвалы и относительно редко в наши дни, но может помешать Норрису в борьбе за титул. Если бы было два обгона в Будапеште, где Пиастри одержал свою первую победу в Гран-при, и в Монце, он был бы ближе на 10 очков к Верстаппену - если это будет важно к концу сезона...

Руководители команды Зак Браун и Андреа Стелла приоритетно ставят результаты команды. Их подход также включает в себя возможность соперничать обоим пилотам, пока они не создают проблем для успеха команды. Пока это работает, но почти закончилось катастрофой в Монце: Норрис не был доволен жестким обгоном Пиастри на первом круге, и позже признал, что столкновение было едва предотвращено его отступлением: "Мы оба могли бы улететь с поворота, если бы я затормозил на мгновение раньше". Такие жаркие соперничества часто начинаются в Формуле 1.

Ferrari празднует победу как волк-одиночка

Команда, которая привлекла внимание во время гонки, была Ferrari, которая одержала победу на домашнем Гран-при в жесткой борьбе. почти комично, что команда из Маранелло, известная своими хаотичными решениями и ненужными ошибками, смогла одержать третью победу в сезоне благодаря рискованной тактике с одним пит-стопом. Внезапно фантазия о первом командном чемпионате за шестнадцать лет кажется реальной, хотя победитель Шарль Леклер предупредил, что прошлые гонки были разочаровывающими, и Ferrari не будет претендентом на чемпионство каждую неделю.

Mercedes оказал ценную поддержку в течение дня. Льюис Хэмилтон завершил свой последний Гран-при Италии с командой перед переходом в Ferrari в следующем году. Однако Mercedes привлек внимание в пятницу и субботу. Сначала талантливый молодой пилот Андреа Кимми Антонелли впечатляюще разбился в своей дебютной свободной практике, а на следующий день босс команды Тото Вольфф выразил в него доверие, назвав его преемником Хэмилтона в 2025 году. Вольфф рискует, но его смелый ход приносит радость в его сердце и пользу Формуле 1, открывая путь для многообещающего новичка, которого многие считают будущим чемпионом мира.

Несмотря на проблемы Red Bull, Ferrari смогла блеснуть на Гран-при Италии, одержав победу на домашнем Гран-при. Макс Верстаппен и Red Bull, однако, по-прежнему сталкиваются с вызовами, а выступление Ferrari приближает возможность первого командного чемпионата за шестнадцать лет.

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