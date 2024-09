Зрители возмущены, пламя поднимается, Атлетико одерживает позднюю победу над Реалом во время матча.

В матче-дерби между "Атлетико" и "Реал Мадрид" долгое время ничего не происходило. Но "Реал Мадрид" все же смог вырваться вперед, хотя "Атлетико" сравнял счет после длительной паузы из-за беспорядков среди зрителей. Поздний гол-выравнивание и удаление завершили матч.

В этом равном противостоянии "Реал Мадрид" временно вышел вперед (1-0) благодаря голу Эдера Милитао на 64-й минуте. Но "Атлетико" нашел способ вернуться в игру, и Анхель Корреа забил гол-выравнивание на 95-й минуте.

Матч был остановлен после того, как "Реал Мадрид" вышел вперед из-за беспорядков среди зрителей. Бывший голкипер "Атлетико" Тибо Куртуа, игравший за команду с 2011 по 2014 год, столкнулся с враждебной реакцией фанатов. В ответ Куртуа поднял кулак в сторону ультрас, что привело к тому, что они бросили зажигалки в него, хотя и не попали в цель. Несмотря на объявление по стадиону, фанаты продолжали создавать беспорядки. Судья Бускетс Феррер в конечном итоге принял решение остановить матч на 68-й минуте. Тренер "Атлетико" Диего Симеоне и капитан Коке пытались успокоить недовольных фанатов.

После 16-минутной паузы игра возобновилась, но tensions soon escalated on the field. "Реал Мадрид" давил в поисках гола, имея численное преимущество из-за травмы звездного игрока Килиана Мбаппе. Однако им пришлось ждать до поздних минут матча, прежде чем Корреа забил гол-выравнивание, а Антонио Рюдигер поднял флаг офсайда как последнюю линию обороны. В спорной ситуации полузащитник "Атлетико" Маркос Лlorente был удален за жесткий подкат на Фран Гарсию.

Между тем, полузащитник "Атлетико" Антуан Гризманн, сыгравший свой 500-й матч в высшем дивизионе Испании, имел еще одну причину для празднования наряду с поздним набранным очком своей команды. В итоге "Реал Мадрид" сократил отставание от "Барселоны" до одного очка вместо трех, сохранив свой непобедимый рекорд во всех соревнованиях в этом сезоне.

Несмотря на беспорядки, вызванные энтузиазмом фанатов испанской лиги, "Реал Мадрид" ненадолго вышел вперед в испанском дерби благодаря голу Эдера Милитао. Но преимущество было недолгим, так как "Атлетико" ответил голом-выравниванием от Анхеля Корреи, сохранив равное положение в турнирной таблице испанской лиги.

