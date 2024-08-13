Зрители концерта Адель ранены

Произошла стычка между поклонником из Северной Ирландии и двумя охранниками на поп-ап стадионе Адель в Мюнхене, закончившаяся травмами поклонника, которого увезли в больницу. Полиция сейчас расследует действия охранников по обвинению в причинении телесных повреждений.

После физической стычки с посетителем на концерте Адель в Мюнхене двое охранников были временно задержаны, но затем отпущены. Теперь они подозреваются в причинении телесных повреждений, якобы ударив мужчину, как подтвердили полицейские.

Причина стычки и точная последовательность событий остаются неясными. В пятницу вечером, перед началом концерта, 26-летний мужчина из Северной Ирландии вступил в физическую стычку с охранниками, в результате чего получил травмы, потребовавшие медицинского вмешательства. Сейчас ведутся расследование причин и обстоятельств инцидента.

Для десяти концертов Адель в Мюнхене был построен поп-ап стадион, специально адаптированный под ее нужды. Это ее первое выступление на европейском континенте с 2016 года, и 36-летняя певица уже получила множество наград, в том числе Оскары, Золотые глобусы и Грэмми.

Несмотря на продолжающееся расследование, многие посетители поп-ап стадиона выразили обеспокоенность инцидентом, выразив разочарование действиями охранников в отношении зрителей. В свете этих обвинений зрители требуют большей ответственности и лучшей подготовки охранников, чтобы подобные инциденты не повторились на будущих мероприятиях.

Читайте также: