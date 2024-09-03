- "Золотая медаль победы Хилтропа и Шмидта в Паралимпийском соревновании по броску молотком"

Последняя ставка была на главный приз. Конкурсантка Наташа Хилттроп завоевала первое место на Паралимпиаде. Используя маломощную винтовку, 32-летняя Хилтроп из Бонна лишь немного опередила словачку Веронику Вадовицову. "Я выдохлась и уставшая, но все равно очень счастлива и облегченная", - выразила Хилтроп.

Хилтроп ранее завоевала золото три года назад в Токио, но с пневматической винтовкой. На стрельбище в Шатору она была на шестом месте после предварительного раунда. Вела долгие годы в финале, но затем отстала от Вадовицовой. Затем конкурсантка допустила ошибку, и Хилтроп удалось обойти словачку последним выстрелом. "То, что произошло здесь сегодня, просто поразительно", - похвалил национальный тренер Руди Кrenn.

Успешный вечер завершился Морисом Шмидтом, который завоевал четвертое золото для Немецкого паралимпийского комитета в фехтовании на колясках. Он победил британского действующего чемпиона Пьера Гилливера со счетом 15:8 и был встречен восторженными криками "Морис, Морис".

Перед этим спринтер Ирмаgard Бensusan завоевала бронзу в своей предпоследней гонке на 200 метров на Паралимпиаде. 33-летняя Бensusан финишировала за 26,77 секунд после двух голландок Кимберли Алкемаде (25,24 секунд) и Марлене ван Гансевинкель (26,14).

В пятницу у Бensusan будет еще один шанс завоевать медаль на 100 метров. После Паралимпиады она вернется в свою родную страну ЮАР после десяти лет в Германии.

Старший немецкий паралимпийский спортсмен едва не попал на пьедестал

Старший немецкий паралимпийский спортсмен Хайдемари Дресинг едва не завоевала медаль на начальных соревнованиях по выездке. 69-летняя Дресинг открыла тест и заняла четвертое место в классе II с Dooloop. Она упустила бронзу всего на 0,311%.

"Я немного разочарована, немного разочарована. С другой стороны, я также горжусь, что смогла это сделать", - сказала Дресинг. "На трибунах было очень шумно, и моя лошадь не любила это на разминочной арене. Она всегда отвлекалась, была очень напряжена и нервничала".

Команда по wheelchair basketball уверенно проходит в полуфинал

Команда по wheelchair basketball стремится к своей первой медали с 1992 года. Против Испании команда, тренируемая Майклом Энгелом, выиграла 57:49 (26:19) и прошла в полуфинал в четверг. Томас Бёме блистал с 26 очками и 15 подборами. "Мировой класс. В обороне мы сделали невероятную работу против одной из лучших атакующих команд в мире. Мы действительно их измотали", - восторгался тренер Энгель.

Пинг-понгист Томас Шмидбергер уже завоевал следующую медаль. С победой 3:0 над французом Флорианом Мерриеном парализованный игрок из Дюссельдорфа не только прошел в полуфинал, но и может рассчитывать хотя бы на бронзу. "В четверг продолжение. Думаю, меня трудно победить", - сказал 32-летний Шмидбергер. Шмидбергер уже завоевал серебро в парах с Валентином Баусом.

Команда по сидячему волейболу сыграет с Боснией в полуфинале

Немецкая команда по сидячему волейболу проиграла свой последний матч группового этапа против главного претендента на золото Иран с 2,46-метровым Morteza Mehrzadselakjani 0:3. "Иран просто в другой лиге. Morteza - это всего лишь часть пазла", - сказал национальный тренер Кристоф Герцог.

Соперник в полуфинале в четверг будет Босния и Герцеговина. "Это будет самая важная игра последних лет. Мы знаем, что можем их победить", - заявил Герцог. "Все в бой против Боснии".

Немецкий паралимпийский комитет завоевал медали в различных дисциплинах. Кроме золота Хилтроп в стрельбе из винтовки и Шмидта в фехтовании на колясках, спринтер Ирмаgard Бensusan едва не попала на пьедестал, заняв четвертое место с отставанием всего на 0,311%. Включая эти достижения, немецкая команда продемонстрировала значительный талант и решимость на Паралимпийских играх.

Несмотря на то, что она не завоевала медаль, старший немецкий паралимпийский спортсмен Хайдемари Дресинг гордится своей выступлением в выездке. Она называет шумную толпу и нервозность своей лошади факторами, способствовавшими ее близкому промаху. Этот спортсмен, как и многие другие, демонстрирует стойкость и преданность в

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