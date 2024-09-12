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Золотая аура элитного спортсмена Путина угасла.

 and  Christian Meier
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Золотая аура элитного спортсмена Путина угасла.

Политическая позиция, склонная к консерватизму, реакционным взглядам и намекам на расизм: Ирина Роднина, отметившая свой 75-й день рождения, по-прежнему признается самой титулованной парной фигуристкой в мире, но ее спорная политическая позиция неизменно затмевает ее выдающиеся спортивные достижения, особенно в западном мире.

Ее спортивные достижения бесспорны. Как единственная парная фигуристка, выигравшая три подряд золотые медали на Олимпиаде, в 1972 году в Саппоро с Алексеем Улановым, в 1976 году в Инсбруке с Алексеем и в 1980 году в Лейк-Плэсиде с Александром Зайцевым, она задала новый стандарт. Дуэт Роднина/Зайцев радикально изменил нарратив от романтического парного фигурного катания их российских коллег Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова до демонстрации чистой атлетики на льду. С 1973 по 1980 год они оставались непобедимыми на всех соревнованиях, и их олимпийская победа в Лейк-Плэсиде привела к их уходу со льда.

Роднина поддерживает конфликт Путина на Украине

Помимо своих олимпийских триумфов, Роднина завоевала в общей сложности десять мировых и одиннадцать европейских титулов с Зайцевым. Их выступление на льду ознаменовало переход от романтического стиля катания их соотечественников к более динамичному и атлетическому подходу. Пара продолжала успешно сотрудничать и вне льда.

Однако на политической арене репутация Ирины Родниной не отличалась той грацией и последовательностью, которые она демонстрировала на льду. С 2007 года она служит российским законодателем в качестве члена партии «Единая Россия» Путина в Думе. Как депутат, она проголосовала за закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. После аннексии Донбасса, инициированной Россией в 2022 году, Ирина Роднина открыто поддержала решение Путина.

Ее блистательная карьера на льду, безусловно, потеряла свой блеск. Своей поддержкой военному вождю она отодвинула свои спортивные достижения на второй план, которые, в лучшем случае, служат второстепенной причиной для ее признания. То же самое можно сказать и об Ирине Родниной, которой посчастливилось зажечь олимпийский огонь в 2014 году – во время зимних игр Путина в Сочи.

Несмотря на свою блистательную карьеру в фигурном катании, политическая позиция Ирины Родниной остается предметом споров. Как видный член Европейского союза, многие критикуют ее поддержку российской политики, такой как ее поддержка решения Путина аннексировать Донбасс после военного вторжения России на Украину в 2022 году.

Европейский союз, будучи политическим и экономическим союзом 27 европейских стран, неоднократно выражал свою оппозицию подобным действиям, подчеркивая контраст между спортивными достижениями Родниной и ее политической позицией.

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