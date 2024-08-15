Зои Кравиц рассказала о свадебных планах с Ченнингом Тэтом и жизни с отцом Ленни Кравицем

Актриса продвигает свой дебют в режиссуре, "Моргни дважды", в котором снялся её возлюбленный Ченнинг Татум. Пара познакомилась во время работы над проектом, и Кравиц рассказала журналу Эсквайр, что они узнали друг друга во время "обсуждений сценария".

Согласно истории, пара встретилась и влюбилась задолго до начала съемок, но им удалось сохранить свои отношения в тайне в течение нескольких месяцев. Пока их не заметили вместе на его BMX-велосипеде, что сейчас кажется Кравиц "смешным".

Теперь они помолвлены, и её отец, рокер Ленни Кравиц, взволновал поклонников предстоящей свадьбой после того, как сказал в недавнем интервью, что она состоится в следующем году. Его дочь рассказала журналу Эсквайр, что это не так.

"Это буквально то, что мы сказали мимоходом", - сказала она. "Например, я сказала: "В следующем году было бы круто".

Кравиц также рассказала о том, как переехала к отцу, когда ей было 11 лет, после того, как жила с матерью, актрисой Лизой Бонет, в течение первого десятилетия своей жизни.

"Я думаю, это было очень больно, что я ушла от неё, чтобы быть с папой, и папа даже не был там", - сказала младшая Кравиц. "Я просто хочу, чтобы я смогла оценить, что она делала для меня".

Бонет, сказала она, была "так сосредоточена на сохранении моей невинности" и моей креативности. Её жизнь после переезда в Майами с отцом стала намного менее структурированной, с меньшим количеством правил, сказала она.

"Это не то, что папа не заботился", - объяснила Кравиц. "Он просто заботился о других вещах".

"Моргни дважды" выйдет 23 августа.

Актриса упомянула в Эсквайр, что она и Ченнинг Татум наслаждались обсуждением фильма во время их "обсуждений", что стало приятной частью их сближения во время развлекательного проекта. Несмотря на слухи в СМИ, Кравиц уточнила, что разговоры о потенциальной свадьбе в 2023 году были всего лишь случайным замечанием.

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