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Знаменитые деятели Соллингера выражают соболезнования погибшим и раненым.

Трое людей погибают, еще пятеро получают ранения в результате ножечного инцидента в Солингене. Местные жители Вероника Феррес, Йота Петридиу и Кивен Кмпль выразили сочувствие в Инстаграме после трагического события.

 and  John Stellmacher
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Происходящая из Золингена, Вероника Феррес размышляет о страданиях своего родного города.
Происходящая из Золингена, Вероника Феррес размышляет о страданиях своего родного города.

- Знаменитые деятели Соллингера выражают соболезнования погибшим и раненым.

Шокированная актриса Вероника Феррес оказалась перед телевизором, когда новости сообщали о жестоком инциденте в ее родном городе Золингене. Празднование 650-летия города было омрачено мужчиной с ножом, который напал на случайных прохожих, в результате чего погибли трое и как минимум пятеро находятся в критическом состоянии. Личность преступника остается неизвестной.

Вероника Феррес, уроженка Золингена, имеет семью, проживающую в городе. Удручающие новости об атаке можно увидеть в ее истории Instagram, где она запечатлела экран телевизора, показывающий тревожную информацию, сопровождаемую сообщением: "Мой родной город. Посылаю молитвы моей семье, друзьям и всем, кто пострадал от этой трагедии".

Панagiota Petridou была на месте

Подобно телеведущей Панagiота Петриду, также из Золингена, сделала эмоциональный пост в Instagram, обрамленный черной траурной рамкой, выражая свое потрясение происходящим в родном городе: "Я потрясена ужасающими событиями, происходящими в Золингене". Петриду должна была вести празднование 650-летия, заверив своих подписчиков и поклонников: "Моя семья и я вернулись домой в этих обстоятельствах". Она закончила свое заявление: "Бывает трудно найти правильные слова, чтобы выразить боль, которую мы все разделяем".

Футболист Кевин Кампль, выступающий за RB Лейпциг и имеющий корни в Золингене, был в основном потрясен печальными новостями из родного города. Выразив свою скорбь в социальных сетях, он поделился изображением зажженной свечи с надписью: "В тихой скорби – в память о жертвах нападения в Золингене 23.08.2024".

Источник: Instagram

Известная актриса Вероника Феррес выразила свою озабоченность родным городом в Instagram после жестокого инцидента. Еще одна известная личность из Золингена, Панagiota Petridou, также выразила свое потрясение и скорбь на той же платформе.

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