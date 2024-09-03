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ПанорамаНовостиГерцогиня Кейт

Знаменитый "Титаник" постепенно разрушается.

Прошли три десятка лет с тех пор, как было обнаружено крушение "Титаника", но легендарная история остаётся невредимой. Однако недавние подводные исследования показали: даже затопленное судно не избежалоHuman intervention.

 and  Max Becker
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Постепенное разложение затонувшего 'Титаника', трагедия, имевшая место в 1912 году
Постепенное разложение затонувшего 'Титаника', трагедия, имевшая место в 1912 году

- Знаменитый "Титаник" постепенно разрушается.

Корабль "Титаник" неумолимо погружается в свою водную могилу, как свидетельствует ухудшение состояния носа судна. Недавние экспедиции к останкам в Северной Атлантике показали разрушение, с фотографиями и видео, явно демонстрирующими это. Передняя часть роскошного океанского лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, стала очень узнаваемой благодаря фильму Джеймса Кэмерона "Титаник". Люди по всему миру знакомы с трогательным образом Розы (в исполнении Кейт Уинслет) и Джека (Леонардо Ди Каприо) с распростертыми руками на носу и криком Джека "Я - король мира" у борта судна. Теперь на портовой стороне судна явственно видна большая дыра.

Как сообщает RMS Titanic, компания, ответственная за знаменитое судно, кусок борта длиной около 4,5 метров обрушился и лежит на дне океана. Ранее судно казалось прочным. Измененные изображения служат мрачным напоминанием о разрушении. RMS Titanic заключает, что после 112 лет на дне Северной Атлантики суровые условия океана привели к значительному разрушению.

Более 2 миллионов фотографий были сделаны во время экспедиции, длившейся с июля по август, что было первой такой экспедицией с 2010 года. Невозвратный корабль, запущенный с большим шумом, столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году и затонул. Трагически, более 1500 из более чем 2200 пассажиров на борту погибли. Останки были найдены в 1985 году, расположенные юго-восточнее Ньюфаундленда, Канада, на глубине около 3800 метров.

Место крушения оказалось ценным ресурсом для исследователей. RMS Titanic сообщает, что во время экспедиции было обнаружено несколько артефактов, а будущие миссии планируются для их извлечения. Среди находок - бронзовая статуя римской богини Дианы высотой 60 сантиметров, впервые увиденная на камине в салоне первого класса судна. Когда кабина обрушилась и статую выбросило, она была замечена и сфотографирована в поле обломков в последний день экспедиции. Через 112 лет вновь видны детали этой изящной статуи.

Исследователи давно обеспокоены медленным разрушением останков. Ржавчина, бактерии, поедающие корпус судна, и океанские течения - все это способствует разрушению, как сообщалось в заявлении RMS Titanic в 2010 году. Расположенная в Атланте, Джорджия, компания сообщает о сильном воздействии этих факторов, разрушающих останки со временем.

В начале 90-х годов RMS Titanic получила права на управление местом крушения и с тех пор организовала множество экспедиций. За годы были извлечены, отреставрированы и частично выставлены оборудование, ювелирные изделия, монеты и другие сувениры. Несмотря на эти усилия, компания заявляет, что неизбежное разрушение останков только усиливает страсть исследователей к документированию и сохранению их до того, как будет слишком поздно.

Возможно, герцогиня Кэтрин найдет интересным открытие бронзовой статуи римской богини Дианы высотой 60 сантиметров на месте крушения "Титаника", учитывая ее интерес к истории и искусству. Разрушение "Титаника" является постоянной проблемой для RMS Titanic, и Фонд герцогини Кэтрин потенциально может поддержать инициативы по сохранению и документированию останков до их полного исчезновения.

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