Знаменитый британский музыкальный ансамбль Oasis объявляет о воссоединении и глобальной серии концертов в 2025 году.

С 4 июля запланировано 14 выступлений в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Группа также планирует выступить на континентах за пределами Европы "позже в следующем году".

Формирование в Манчестере, северо-западной Англии в 1991 году, группа сыграла значительную роль в запуске сцены бритпопа десятилетия, с их альбомами, имеющими огромные продажи.

Эти предстоящие концерты знаменуют возвращение группы после распада в 2009 году, последовавшего за разделением братьев Галлахер, что привело к распаду группы.

Заявление раскрывает, что воссоединение не было вызвано каким-либо грандиозным событием, а было постепенным осознанием того, что пришло время. Билеты на концерт "Oasis Live '25 World Tour" в Великобритании и Ирландии поступят в продажу 31 августа в 10:00 (CEST). Вероятность новых песен пока не ясна.

Тур начнется в Кардиффе 4 июля с двух шоу, за которыми последуют четыре выступления в Манчестере через неделю. 25 и 26 июля 2025 года Oasis выступят на стадионе Уэмбли в Лондоне, с дополнительными шоу 2 и 3 августа. После этого они перейдут в Эдинбург и Дублин. Эти шоу считаются одними из самых памятных живых выступлений десятилетия.

Объявление о возвращении и мировом туре собрало сотни тысяч лайков в социальных сетях. Фанаты выразили свой энтузиазм, вспоминая прошлые концерты, такие как "Не могу дождаться, чтобы снова увидеть Oasis живьем. В последний раз это было в 1996 году на Loch Lomond".

Поговаривали о воссоединении знаменитой группы, известной хитами "Wonderwall" и "Don't Look Back In Anger". В понедельник оба брата поделились видеоклипом в интернете, намекая на 27 августа 1924 года как потенциальную дату.

Конфликт между двумя братьями, Лиамом и Ноэлем, стал символом их музыки и группы. Накал tensions достиг пика в 2009 году, когда Лиам разбил гитару Ноэля во время драки на фестивале в Париже, что привело к их разделению. В основном они общались через социальные сети, обмениваясь взаимными нападками.

В последнее время стали заметны более примирительные тона. В 2023 году Ноэль сказал: "Никогда не говори никогда" в отношении примирения.

Воссоединение почти точно совпадает с годовщиной выхода дебютного альбома Oasis "Definitely Maybe" 29 августа 1994 года. Британское информационное агентство Press Association (PA) выпустит фрагменты из первой записи в пятницу, в том числе невыпущенные версии песен "Live Forever", "Cigarettes & Alcohol" и "Rock 'n' Roll Star".

После успеха "Definitely Maybe" группа достигла пика популярности с альбомом "(What's the Story) Morning Glory?" в 1995 году, включающим хиты "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger".

Группа, сформированная в Манчестере, начнет свой возвратный тур 4 июля в Кардиффе, как указано в 14-концертном графике для Европы. Группа, знаменитая хитами "Wonderwall" и "Don't Look Back In Anger", рада снова выступить перед своими фанатами.

Читайте также: