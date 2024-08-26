Знаменитый американский американский подземный поход в Нью-Йорке был закрыт навсегда.
Бруклин, NY (AP): Знаменитый Кони-Айлендский американские горки Циклон в Нью-Йорке временно прекратил работу, приостановив свою деятельность на неопределенный срок.
97-летний деревянный американские горки в Луна-парке столкнулся с проблемой поврежденного цепного колеса в моторном отсеке во время подъема в четверг, 22 августа. Проблема привела к тому, что операторы остановили аттракцион на середине пути, и пассажиры были безопасно высажены, как сообщает Департамент строительства Нью-Йорка.
На социальных сетях появилось видео, на котором показано, как пассажира осторожно ведут по рельсам.
Инспекторы из Департамента строительства Нью-Йорка посетили место происшествия в пятницу и выписали штраф за неисправное оборудование и несвоевременное сообщение об инциденте.
Извещение на сайте Луна-парка от воскресенья сообщает, что Циклон возобновит работу после завершения ремонта и успешной проверки американских горок.
"Безопасность является нашим главным приоритетом в Луна-парке на Кони-Айленде, и тщательное техническое обслуживание и строгий контроль проводятся ежедневно перед открытием Луна-парка и по мере необходимости в течение дня", - говорится в заявлении на сайте. "Кони-Айлендский Циклон - 97-летние американские горки - тщательно обслуживаются и проверяются ежедневно".
Временное прекращение работы американских горок Циклон вызвало интерес в новостях о туризме, так как посетители планируют свои поездки в Луна-парк в предвкушении его открытия. После инцидента были введены более строгие проверки и процедуры технического обслуживания для всех американских горок в Луна-парке для безопасности его пассажиров.
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