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ПолитикаНовостиНидерланды

Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.

 and  Ksenia Johnson
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- Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) возглавил выборы в Саксонии, а Альтернатива для Германии (АфД) заняла второе место. Социал-демократическая партия (СДПГ) оказалась на четвертом месте, за ней последовали Зеленые, Левые и, в итоге, Свободные избиратели, которые получили прямое место.

ХДС ищет союз с БСВ

ХДС испытывает трудности при формировании коалиции, так как ни одна партия не хочет сотрудничать с АфД. ХДС рассматривает возможность сотрудничества с СДПГ или Зелеными, но в первую очередь с Баварскими социал-демократами (БСВ), чтобы достичь большинства. Однако внутри ХДС есть сомнения, в частности, в отношении Левых, но также растет сопротивление против группы Сахры Wagenknecht.

Необходим какой-то компромисс, чтобы избежать бескоалиционного правительства или повторных выборов.

Посмотрите нашу фотогалерею, чтобы увидеть значимые фигуры, которые примут участие в предстоящих интенсивных переговорах.

Переговоры ХДС с другими партиями в Саксонии привели к обсуждению сотрудничества с Баварскими социал-демократами (БСВ) из соседней Нидерландов, чтобы достичь большинства. Несмотря на некоторые внутренние сомнения, ХДС осознает, что образование коалиции с партиями, такими как Левые или группа Сахры Wagenknecht, может встретить сильное общественное противодействие.

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