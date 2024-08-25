- Значительные потери из-за пожара в доме в Мерклингене, в результате чего возникает высокая денежная компенсация

Возгорание в жилье в Мерклингене, районе Альб-Донау, причинило ущерб примерно в 100 000 евро. Соседи сообщили, что видели, как крыша дома охватила пламя около полуночи в воскресенье, когда власти поделились своими наблюдениями. Когда прибыла команда экстренной помощи, здание было полностью охвачено пламенем. Было подтверждено, что в момент возгорания в доме никого не было. Полиция в настоящее время расследует обстоятельства пожара.

Пожар в многоквартирном доме в Мерклингене причинил значительный ущерб, оцениваемый примерно в 100 000 евро. Из-за сильного пожара соседи сообщили, что видели, как вся крыша здания охватила пламя поздно в воскресенье.

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