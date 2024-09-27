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Значительные инвесторы выгружают акции на платформе Трампа "Правда".

 and  Grigoriy Williams
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На основании недавних раскрытий, Трамп владеет значительным пакетом акций в размере 114,75...
На основании недавних раскрытий, Трамп владеет значительным пакетом акций в размере 114,75 миллионов в Trump Media

Значительные инвесторы выгружают акции на платформе Трампа "Правда".

Сотрудники, связанные с реалити-шоу Дональда Трампа "Ученик", которые совместно запустили его медиа-империю, быстро избавились от миллионов акций. Согласно новостным источникам, Энди Литински и Уэс Мосс, стоящие во главе United Atlantic Ventures, продали более 7,5 миллионов акций Trump Media & Technology Group за неделю. Срок действия соглашения о заморозке, которое запрещало продажу акций в течение шести месяцев, истек. Эта сделка оценивается примерно в 88 миллионов долларов.

Неожиданная продажа неудивительна, учитывая продолжающуюся судебную тяжбу между Литински, Моссом и Trump Media. Иск утверждает, что они приняли серию необдуманных и расточительных решений, которые привели к значительным потерям. В иске сказано, что "Мосс и Литински провалились во всех аспектах", и просит суд обязать их вернуть свои акции. Ранее Литински и Мосс подали в суд на Трампа, обвиняя его в намерении снизить их долю в новой компании.

Трамп: "Мне не нужны деньги"

До продажи Литински и Мосса ходили слухи о том, что сам Трамп может продать свои акции. Однако эти опасения, похоже, не оправдались - на прошлой неделе Трамп сказал СМИ: "Люди считают, что я собираюсь продать свою долю. Я имею в виду, она стоит астрономические суммы. Но я не продаю свою долю. Я не буду продавать свою долю. Мне не нужны деньги". Неопределенность относительно того, будет ли Трамп, основной акционер, покидать компанию и дальше влиять на акции, сохранялась в течение нескольких недель.

По последним данным, Трамп владеет 114,75 миллионами акций Trump Media. Эта доля стоила 6,2 миллиарда долларов в середине мая. Однако в последние месяцы акции сильно упали и достигли рекордно низкой отметки на этой неделе.

После закрытия в четверг по цене 13,98 доллара за акцию, доля Трампа стоит примерно 1,6 миллиарда долларов. Объявление о продаже акций привело к снижению примерно на 1% после закрытия торгов.

Учитывая продолжающиеся судебные споры, неудивительно, что Литински и Мосс решили продать свои акции в Trump Media & Technology Group. Сам Трамп публично заявил, что не собирается продавать свои акции, несмотря на слухи об обратном.

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