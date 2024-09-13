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Значительное увеличение расходов, связанных с больными работниками, стало заметным.

 and  Wendy Allen
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У немцев происходит всплеск заболеваний.
У немцев происходит всплеск заболеваний.

Значительное увеличение расходов, связанных с больными работниками, стало заметным.

Высокий процент больничных дней среди работников в Германии привел к резкому росту расходов для работодателей, которые достигли рекордного уровня в 77 миллиардов евро в 2022 году, согласно оценке Института немецкой экономики (IW). Этот рост более чем удвоился по сравнению с уровнями 2010 года, несмотря на отсутствие корректировки на инфляцию.

Исследование использовало данные из Федерального министерства труда и немецких обязательных медицинских страховщиков. Согласно этим данным, сотрудники сообщали об увеличении среднего числа календарных дней, которые они отсутствовали из-за болезни, с 13,2 дня в 2010 году до 22,6 дня в 2022 году. По данным образцового анализа, в 2023 году не наблюдается существенного снижения уровня больничных дней.

Несколько факторов, способствующих росту

Несколько факторов, по мнению исследования IW, способствуют этому росту больничных дней. Более старшие рабочие чаще страдают возрастными заболеваниями, в то время как доля психических заболеваний в общем количестве дней нетрудоспособности продолжает расти, что приводит к длительным периодам отсутствия с средним показателем 40,4 календарных дня. Влияние пандемии COVID-19 на развитие больничных дней остается неясным.

Предупреждение злоупотребления больничными днями по телефону

Автор исследования Йохен Пимпертц предложил ограничить возможность больничных дней по телефону, чтобы предотвратить возможное злоупотребление. Только лечащий врач или врач, практикующий в Германии, должен иметь право выдавать больничный по телефону. В случае респираторных заболеваний во время зарубежных поездок сотрудники должны обратиться к местному врачу.

Если сотрудники предоставят медицинскую справку в течение трех дней, их работодатель продолжит выплачивать им зарплату в течение шести недель. Врач также может выдать справку после телефонной консультации в случае респираторных заболеваний. Однако если выздоровление занимает больше шести недель, страховая компания предоставит пособие по болезни в размере 70% от обычной зарплаты, но не более 72 недель.

Общие расходы работодателей на больничные в 2022 году, включая социальные взносы, составили 64,8 миллиарда евро, что в совокупности составляет 76,7 миллиарда евро.

Министр финансов Кристиан Линднер выступает за отмену больничных дней по телефону, заявляя, что "в будущем человек должен посещать врача, чтобы болеть, а не просто звонить ему". Он подчеркивает, что не хочет обвинять кого-либо в злоупотреблении этим упрощенным мероприятием, но отмечает корреляцию между годовым уровнем больничных дней в Германии и введением этого упрощенного мероприятия.

Ассоциация общих врачей критикует заявления Линднера, заявляя, что "мы не можем понять его заявления", сказал ее председатель Маркус Бейер агентству немецкой прессы. Введение этого регулирования было "медицински и политически правильным и разумным", заявил Бейер, отвергая обвинения в злоупотреблении системой как необоснованные в повседневной практике. Он предостерегает против подрыва регулирования, которое "облегчает нашу практику и наших пациентов", особенно в пиковые месяцы инфекций, и является одним из немногих недавних мероприятий по снижению бюрократии. Записи показывают, что увеличение больничных листов в основном можно объяснить электронной передачей сертификатов нетрудоспособности, которые теперь учитывают больничные листы, которые страховые компании ранее упускали из виду.

Основной причиной растущих расходов является увеличение частоты заболеваний среди немецких работников, что составило 77 миллиардов евро в 2022 году. Эта тенденция показала значительный рост с 13,2 до 22,6 дня средней нетрудоспособности на сотрудника между 2010 и 2022 годами.

Более старшие рабочие более подвержены возрастным заболеваниям, и психические заболевания становятся все более значительной частью общего количества дней нетрудоспособности, что приводит к более длительным периодам отсутствия.

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