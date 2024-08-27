- Значительное количество учеников начальных классов в Северной и Южной Норвегии участвуют в повседневной образовательной деятельности.

По данным Статсбюро Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе, в прошлом учебном году почти шесть из десяти учащихся начальной школы в этой земле воспользовались полной дневной программой в школах. Участие в программе растет год от года: в 2023/24 учебном году оно составило 52,7%, а в 2013/14 году - всего 38,5%.

Всего в Северном Рейне-Вестфалии (NRW) в полной дневной программе приняли участие около 372 930 учащихся начальной школы. Почти 369 225 детей посещали открытые полные дневные программы (ОГП), где не все дети остаются на внеучебные занятия после школы. При этом около 3705 учащихся начальной школы посещали связанные полные дневные программы, где участие является обязательным для всех детей.

Кёльн имел самый высокий процент (82,6%) учащихся начальной школы, посещающих полные дневные программы, за ним следуют Леверкузен (79,6%) и Оберхаузен (78,9%). С другой стороны, в Оле, Боркен, Зиген-Виттгенштайн и Хохзауэрландкрейсе lowest participation rates were recorded (31,6%-31,9%).

Представитель СДПГ по образованию в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Дилёк Энгин отмечает неравномерное распределение открытых полных дневных программ по всей земле. Энгин объясняет, что крупные города, такие как Кёльн, Оберхаузен и Дюссельдорф, успешно расширяют эти ОГП, в то время как сельские районы отстают. Уровень участия в 52,7% вызывает беспокойство, особенно с учетом предстоящего правового обеспечения мест в полный день.

Закон о полноценном уходе, спонсируемый федеральным правительством, гарантирует первоклассникам и учащимся начальной школы право на место в полный день. К 2029/30 учебному году все учащиеся 1-4 классов в NRW получат право на полный день. Во время последней фазы расширения правительство земли Северный Рейн-Вестфалия прогнозирует потребность в около 80% учащихся - около 590 000 мест.

Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия заявляет, что делает "хороший прогресс" в обеспечении планировочной безопасности через проект бюджета на 2025 год и среднесрочное финансовое планирование. К 2028/29 учебному году правительство земли прогнозирует возможность финансирования около 605 000 мест в открытых полных дневных программах - больше, чем прогнозируемая потребность. С 2027 финансового года правительство земли Северный Рейн-Вестфалия планирует ежегодно инвестировать более одного миллиарда евро в ОГП.

Объединение образования и науки (GEW) в Северном Рейне-Вестфалии подтверждает растущую потребность в местах полного дня. Они подчеркивают важность единых минимальных стандартов, в том числе числа учителей, размеров групп и оборудования, tanto в городах, как и в сельской местности, для полного дня. "Если политика пойдет правильным путем и предоставит необходимые средства, полная дневная программа может стать важным инструментом для продвижения равенства возможностей", - прокомментировала председатель GEW Айла Челик.

СДПГ, в частности, Дилёк Энгин, представитель по образованию в ландтаге Северного Рейна-Вестфалия, обеспокоена неравномерным распределением и расширением открытых полных дневных программ по всей земле, особенно в сельских районах. СДПГ считает, что это неравномерное распределение может вызвать трудности при введении Закона о полноценном уходе, который гарантирует право на место в полный день для учащихся начальной школы в Северном Рейне-Вестфалии.

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