- Значительное количество людей приняли участие в протесте против сделки MSC.

Немного ранее, чем Парламент Гамбурга принял решение о вступлении MSC в логистическую компанию HHLA, несколько сотен человек выступили против этого соглашения. Они собрались на причалах, а затем прошли маршем к Ратуше и штаб-квартире HHLA в Хафенсити. Сотрудники правопорядка не смогли сразу назвать точное количество участников, но по оценкам, их было около 500. С точки зрения Verdi, участие MSC может угрожать не только рабочим местам в HHLA, но и в других компаниях порта, таких как общие операции порта и операции крепления. Кроме того, MSC получит значительные права вето через соглашение.

Наряду с символами Verdi, на митинге были заметны плакаты и лозунги радикальных левых организаций, таких как DKP или MLPD, а также анархистов. Участники скандировали лозунги, такие как "Наш порт, наш город, остановите сделку MSC!" и "Да здравствует международная солидарность!". Некоторые протестующие носили палестинские кевлары, в то время как другие держали плакаты с надписями "Свободу Палестине!". Полицейские в защитном снаряжении сопровождали демонстрацию.

Красно-зеленое правительство Гамбурга стремится пригласить Mediterranean Shipping Company (MSC) для укрепления Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) и обработки контейнеров. Город сохранит 50,1% акций, а MSC получит остальные 49,9%. Ранее город владел примерно 70% акций, а остальные были в свободном обращении.

В обмен MSC планирует увеличить объем грузов в терминалах HHLA с 2023 года, стремясь довести его до почти 1 миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Швейцарская судоходная компания также хочет построить новый немецкий штаб в Гамбурге и, в сотрудничестве с городом, увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро.

Уверенный исход голосования по соглашению

Изначально Парламент должен был проголосовать по соглашению на своей последней сессии перед летними каникулами. Однако, поскольку оппозиция отложила второе окончательное чтение, это произойдет на первой сессии после летних каникул 4 сентября. С учетом двух третей красно-зеленого большинства в парламенте принятие решения, соответствующего желаниям правительства, кажется неизбежным.

Город-порт Гамбург является домом для Хафенсити, где находится штаб-квартира HHLA, и где проходили протесты против вступления MSC в HHLA. Несмотря на протесты, красно-зеленое правительство стремится пригласить MSC для укрепления Hamburg Port and Logistics AG (HHLA).

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