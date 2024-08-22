Значительное число немцев сообщают о более высоком уровне стресса по сравнению с несколькими годами ранее.

Согласно исследованию, проведенному Фондом Будущего Вопросов в Гамбурге, объявленному в четверг, почти половина немцев, примерно 52%, сообщают о более высоком уровне стресса, чем раньше. Эта тенденция наиболее выражена среди молодежи. Около 63% лиц в возрасте до 30 лет признаются, что испытывают "более высокий уровень стресса в целом", в отличие от 31% лиц старше 65 лет. Среди лиц в возрасте от 30 до 64 лет доля тех, кто отмечает увеличение уровня стресса, составляет 54%, что немного выше среднего показателя.

Фонд связывает рост уровня стресса с несколькими факторами, в том числе цифровизацией и меняющейся рабочей средой. В частности, молодые поколения испытывают дополнительное давление из-за непрерывной самооценки в социальных сетях.

Для лиц в возрасте от 30 до 64 лет поддержание баланса между работой и личной жизнью стало еще одной значительной причиной стресса. Ответственность как родителей, так и работающих профессионалов в последнее время возросла, в то время как ранее доступная система поддержки, например, от родственников, стала менее доступной. Финансовая нестабильность также играет значительную роль, благодаря рискованным рынкам труда и растущим затратам на жизнь.

В результате влияния цифровизации и меняющейся рабочей среды молодые поколения в Германии, в частности те, кто моложе 30 лет, часто испытывают более высокий уровень стресса из-за давления самооценки в социальных сетях. Кроме того, лица в возрасте от 30 до 64 лет в Германии, также известные как средний возрастной диапазон, сталкиваются с трудностями в поддержании баланса между профессиональной и личной жизнью, что усугубляется финансовой нестабильностью и ослаблением прежних систем поддержки.

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