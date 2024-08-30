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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Значительно снизившийся уровень инфляции в еврозоне снизился до уровня 2,2%.

Ставка инфляции в Германии опустилась ниже 2% в августе. Какая ситуация в еврозоне?

 and  James Williams
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Снижение энергетических расходов позитивно сказалось на уровне инфляции в еврозоне
Снижение энергетических расходов позитивно сказалось на уровне инфляции в еврозоне

- Значительно снизившийся уровень инфляции в еврозоне снизился до уровня 2,2%.

Инфляция в еврозоне в августе существенно снизилась, достигнув самого низкого уровня за три года. По предварительным данным Eurostat, опубликованным в пятницу, цены на потребительские товары выросли на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий уровень инфляции с лета 2021 года.

Существенное снижение инфляции в основном обусловлено падением цен на энергию, которые значительно снизились по сравнению с предыдущим годом. Eurostat сообщает о снижении на 3.0%, в то время как цены на пищевые продукты, безалкогольные напитки и услуги немного выросли.

Экономисты ожидали этого существенного снижения инфляции. После общего и sometimes существенного снижения инфляции в прошлом году она проявляла устойчивость в последние месяцы. В июле она даже слегка подскочила до 2.6%.

Базовая инфляция, исключающая колеблющиеся цены на энергию, пищевые продукты и безалкогольные напитки, также слегка снизилась на 0.1 процентного пункта до 2.8%. Многие экономисты считают этот показатель базовой инфляции более точным отражением долгосрочной тенденции инфляции.

Таким образом, уровень инфляции в еврозоне приблизился к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) на уровне 2% в среднесрочной перспективе. В июне ЕЦБ впервые с начала роста инфляции снизил процентные ставки. На июльском заседании центральный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне и намекнул, что будущие изменения ставок будут зависеть от экономических данных. Прогнозы рынка на сентябрь включают еще одно снижение ставок ЕЦБ.

В целом, Европейский союз переживает снижение инфляции, а еврозона достигла самого низкого уровня за три года. Это имеет важное значение для Европейского центрального банка, так как уровень инфляции в еврозоне приблизился к его целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе.

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