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ПолитикаНовостиЭкономические перспективы на год

Значительно меняет свою перспективу существенным образом, как утверждает IfW.

 and  Max Becker
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Впереди непростое время с финансовой точки зрения.
Впереди непростое время с финансовой точки зрения.

Значительно меняет свою перспективу существенным образом, как утверждает IfW.

Институт мировой экономики в Киле (ИМЭК) вновь предсказывает сокращение экономики в этом году. Исследователи существенно скорректировали свой экономический прогноз, предсказывая снижение ВВП на 0,1%, как было объявлено в среду. Летом институт ожидал небольшого роста на 0,2%. Прогноз на 2025 год также ухудшился.

По словам главного экономиста ИМЭК Штефана Коотса, оптимистические сигналы, полученные от ведущих индикаторов летом, не оправдались. В этом году экономика страдает от слабого потребительского спроса, несмотря на более высокие реальные доходы домохозяйств. Кроме того, промышленность и строительство "впадают в еще более глубокую рецессию".

На следующий год институт также понизил свой прогноз: предсказанный рост был снижен с 1,1% до скромных 0,5%. Немецкая экономика, как ожидается, восстановит часть своей силы благодаря растущим доходам, увеличению внешнего спроса и снижению процентных ставок. Временная безработица может вырасти до 6,1%, а инфляция "медленно снизится до 2%".

В 2026 году ИМЭК прогнозирует экономический рост на 1,1% в предварительной оценке. Однако 0,3 процентных пункта этого proyected роста объясняются выше среднего количеством рабочих дней.

После существенной корректировки своего экономического прогноза Институт мировой экономики в Киле теперь предсказывает снижение ВВП на 0,1% для экономического прогноза на год. Это пониженный прогноз стал результатом негативного воздействия слабого потребительского спроса и рецессии в промышленности и строительстве.

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