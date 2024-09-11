- Значительно более высокая частота краж автомобилей в Саксонии

В Саксонии в прошлом году в результате краж автомобилей был причинен ущерб на сумму около 12,4 миллиона евро, согласно данным страховщиков. Ассоциация немецких страховщиков (GDV) отметила, что в регионе было украдено 652 застрахованных автомобиля в 2023 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году. В среднем страховщики выплачивали более 19 000 евро за каждый украденный автомобиль, что на 100 евро меньше, чем в предыдущем году.

В Дрездене количество краж выросло с 74 до 138, почти удвоившись. Город с самым высоким риском краж, с показателем восемь случаев на 10 000 застрахованных автомобилей, был Лейпциг. В то же время риск краж в столице земли составлял семь случаев на 10 000 автомобилей. В среднем по Саксонии показатель краж составлял четыре случая на 10 000 автомобилей, что совпадало со средним показателем по стране.

В прошлом году по всей стране произошло 310 миллионов евро убытков от краж автомобилей. Ущерб составил примерно 310 миллионов евро. В среднем страховщики выплачивали около 21 400 евро за каждый случай кражи, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

GDV заявил, что самым высоким риском краж является Берлин. "Берлин по-прежнему является эпицентром краж автомобилей, где в среднем один автомобиль исчезает каждые два часа", - сказал CEO GDV Йорг Асмуссен. Вероятность кражи автомобиля была значительно ниже в южной Германии.

В городе Дрезден Саксонии было очевидно значительное увеличение краж автомобилей, с 138 украденными автомобилями в 2023 году по сравнению с 74 автомобилями в предыдущем году.

Несмотря на высокий показатель краж автомобилей в Дрездене, он не превзошел Лейпциг, который сохранил статус города с самым высоким риском краж, с показателем восемь случаев на 10 000 застрахованных автомобилей.

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