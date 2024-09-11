Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Значительно более высокая частота краж автомобилей в Саксонии

Кража автомобилей возрастает в Саксонии. За прошедший год было зарегистрировано на 24% больше случаев. ДрезденObservReportedincidents are tuned nearly doubled. Финансовое воздействие на страховщиков постоянно растет.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
На вершине вероятность угона автомобилей reaches 8 случаев на 10,000 застрахованных автомобилей в...
На вершине вероятность угона автомобилей reaches 8 случаев на 10,000 застрахованных автомобилей в Лейпциге.

- Значительно более высокая частота краж автомобилей в Саксонии

В Саксонии в прошлом году в результате краж автомобилей был причинен ущерб на сумму около 12,4 миллиона евро, согласно данным страховщиков. Ассоциация немецких страховщиков (GDV) отметила, что в регионе было украдено 652 застрахованных автомобиля в 2023 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году. В среднем страховщики выплачивали более 19 000 евро за каждый украденный автомобиль, что на 100 евро меньше, чем в предыдущем году.

В Дрездене количество краж выросло с 74 до 138, почти удвоившись. Город с самым высоким риском краж, с показателем восемь случаев на 10 000 застрахованных автомобилей, был Лейпциг. В то же время риск краж в столице земли составлял семь случаев на 10 000 автомобилей. В среднем по Саксонии показатель краж составлял четыре случая на 10 000 автомобилей, что совпадало со средним показателем по стране.

В прошлом году по всей стране произошло 310 миллионов евро убытков от краж автомобилей. Ущерб составил примерно 310 миллионов евро. В среднем страховщики выплачивали около 21 400 евро за каждый случай кражи, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

GDV заявил, что самым высоким риском краж является Берлин. "Берлин по-прежнему является эпицентром краж автомобилей, где в среднем один автомобиль исчезает каждые два часа", - сказал CEO GDV Йорг Асмуссен. Вероятность кражи автомобиля была значительно ниже в южной Германии.

В городе Дрезден Саксонии было очевидно значительное увеличение краж автомобилей, с 138 украденными автомобилями в 2023 году по сравнению с 74 автомобилями в предыдущем году.

Несмотря на высокий показатель краж автомобилей в Дрездене, он не превзошел Лейпциг, который сохранил статус города с самым высоким риском краж, с показателем восемь случаев на 10 000 застрахованных автомобилей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно