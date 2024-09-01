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ПолитикаНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Значительная явка избирателей в Саксонии и Тюрингии

 and  Vladimir Milov
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Жители выполнили своё право голосовать на городском избирательном участке в центре Эрфурта.
Жители выполнили своё право голосовать на городском избирательном участке в центре Эрфурта.

Значительная явка избирателей в Саксонии и Тюрингии

Рассматриваемые как "предопределенные choices": В настоящее время в Тюрингии и Саксонии выбираются новые земельные парламенты. Любой, кто выступает за демократию, не может найти ничего плохого в текущем уровне участия избирателей. Однако в Тюрингии произошел инцидент в избирательном участке.

Участие избирателей в земельных выборах, проходящих в Саксонии и Тюрингии, ожидается высоким. К полудню 25,8% избирателей в Саксонии проголосовали, как объявило Каменцское статистическое управление. В предыдущих земельных выборах 2019 года этот показатель составлял 26,2%. Однако предварительные данные по участию избирателей не включают почтовые голоса. Предполагается, что 24,6% избирателей проголосуют по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году.

Участие избирателей было исключительно высоким в Дрездене и Лейпциге. В Дрездене к полудню проголосовало 57,5% избирателей, по сравнению с 53,3% в столице земли в то же время пять лет назад. В Лейпциге показатель участия избирателей составил 52,5%, что значительно выше, чем 40,8% в 2019 году. Оба города включили почтовые голоса в свои данные. Администрация города Кемниц сообщила о показателе участия избирателей около 33%, учитывая только голоса, отданные в настоящее время. "Для сравнения, мы объявили предварительный показатель участия избирателей около 32% в то же время на предыдущих земельных выборах 2019 года", - сообщил город.

В выборах в Тюрингии участие избирателей примерно такое же, как и на предыдущих парламентских выборах, согласно данным комиссара по земельным выборам. Около 32% избирателей проголосовали в избирательных участках к полудню, без учета почтовых голосов. На выборах в Тюрингию в 2019 году показатель участия избирателей составлял 31,2%.

Эти данные также указывают на больший интерес к земельным выборам, чем к европейским и местным выборам, прошедшим в этом году. В июне показатель участия избирателей составлял 24,3% в то же время.

Беспорядки в тюрингском избирательном участке

Согласно данным саксонского управления по земельным выборам, выборы утром прошли без инцидентов. Не было сообщений о проблемах. Однако в Тюрингии ситуация была другой: после беспорядков в избирательном участке в Гере было подано сообщение о угрозах. Мужчина в футболке AfD вошел в избирательный участок утром, чтобы проголосовать, сказал представитель полиции. Затем руководитель избирательного участка попросил мужчину снять футболку, поскольку реклама партии запрещена внутри избирательного участка. Хотя мужчина подчинился, он при выходе из избирательного участка угрожал вернуться, выразив недовольство своим обращением.

Полиция подала сообщение и вынесла предупреждение мужчине. Кроме того, полиция Эрфурта расследует некоторые политические граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков на протяжении ночи из-за вандализма.

Несмотря на инцидент в избирательном участке в Гере, связанный с мужчиной в футболке AfD, участие избирателей в выборах в Тюрингии примерно такое же, как и на предыдущих парламентских выборах. Мужчину попросили снять футболку из-за правил о рекламе партии внутри избирательных участков, и он позже угрожал при выходе.

В ответ на политические граффити возле избирательных участков в Эрфурте местные власти в настоящее время расследуют инциденты из-за вандализма.

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