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Значительная финансовая поддержка в размере миллиона долларов, выделенная для проекта водорода во Франкфурте

Бавария и Земля вносят более 72 миллионов евро в передовую инициативу, цель которой - поставлять жидкий водород предприятиям, расположенным в Данубском регионе.

 and  Anthony Ross
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Министр экономики Германии Роберт Хабек хвалит гибкие возможности использования упомянутой...
Министр экономики Германии Роберт Хабек хвалит гибкие возможности использования упомянутой технологии LOHC.

- Значительная финансовая поддержка в размере миллиона долларов, выделенная для проекта водорода во Франкфурте

Большой грант на водородный проект в Средней Франконии: немецкий министр экономики Роберт Хабек (Зелёные) одобрил соглашение о финансировании в размере 72,5 миллионов евро для компании Hydrogenious LOHC Technologies из Эрлангена. Немецкое правительство оплатит 70% расходов, а Бавария — оставшиеся 30%.

Компания планирует использовать эти средства для строительства в Баварии завода по производству жидкого водорода. Проект под названием "Зеленый водород @ Синяя Дунай" планирует поставлять до 1800 тонн водорода в год промышленным предприятиям в регионе Дуная с 2028 года. Местонахождение завода еще не определено.

Хабек похвалил инновационный завод, разработанный компанией Hydrogenious LOHC Technologies, и отметил универсальное применение технологии LOHC.

Жидкие органические носители водорода (LOHC) — это способ связывать водород с жидкостью для лучшего хранения и транспортировки. Hydrogenious LOHC Technologies использует негорючий маслянистый бензилтолуол для этой цели.

Компания заявляет, что этот метод позволяет связывать водород с жидкостью при более низких температурах, чем, например, аммиак, используемый в других методах. Кроме того, обращение с бензилтолуолом безопаснее, чем с аммиаком. Масло можно перевозить на грузовиках, поездах или кораблях.

Кроме заводов по производству жидкого водорода, компания также работает над разработкой решений для хранения водорода и сотрудничает с партнерами в разработке решений для транспортировки и использования технологии LOHC в секторе мобильности.

Цель проекта — использовать финансирование для улучшения климата за счет снижения зависимости от ископаемого топлива, так как завод будет ежегодно поставлять водород. Благодаря более безопасным вариантам транспортировки, предлагаемым Жидкими органическими носителями водорода, климат получит выгоду от снижения выбросов во время транспортировки.

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