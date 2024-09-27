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Значительная часть граждан выражает недовольство работой федерального канцлера Олафа Шолца.

 and  Michael Bootcampf
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Значительная часть граждан выражает недовольство работой федерального канцлера Олафа Шолца.

Опрос показал, что значительная часть немцев недовольна работой канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Только 35% участников выразили удовлетворение его деятельностью, как сообщается в "Политбарометре", опубликованном ZDF в пятницу. В то же время 58% выразили недовольство. Эффективность работы федерального правительства хвалят только 31%, а 64% выразили недовольство. Интересно, что только 34% считают, что ХДС и ХСС могут превзойти Шольца.

В противоположность этому, Фридрих Мерц, выдвинутый кандидатом на пост канцлера от Союза (ХДС), получил slightly лучшие результаты в опросе. При сравнении Мерца и Шольца 37% отдали предпочтение Шольцу, политику от СДПГ, а 43% - Мерцу, кандидату от Союза. Примечательно, что 20% остались нерешительными.

Тем не менее, популярность Мерца в политических кругах существенно снизилась. В настоящее время его рейтинг симпатий и эффективности составляет минус 0,5, что на 0,4 пункта хуже, чем в предыдущем опросе. В то же время рейтинг Шольца slightly улучшился, достигнув минус 0,7 по сравнению с минус 0,9 в предыдущем опросе. Министр обороны Бориc Писториус (СДПГ) сохранил статус самого уважаемого политика с рейтингом 1,8. За ним следует министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) с рейтингом 1,1.

Несмотря на критику в адрес канцлера Шольца, стоит отметить, что 64% недовольны работой федерального правительства в целом. При сравнении Мерца и Шольца 43% предпочли кандидата от Союза Мерца.

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