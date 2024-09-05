- Значительная борьба ЕС в области защиты прав женщин - главная ответственность Херта

В следующем раунде Кубка DFB среди женщин команды из региона встретятся с достойными соперниками.

Герта БСК сыграет против ВФЛ Волфсбург (Пятница, 6:30 PM, Stadion am Wurfplatz):

Новичок Герта БСК получит звездную встречу в своем дебюте в Кубке, сыграв против самой высокорейтинговой команды Вольфсбурга, которая выиграла Кубок впечатляющие десять раз подряд.

Главный тренер Герта БСК, Манфред Местер, предвкушает незабываемый опыт для своих игроков, заявляя, что это самая большая игра для растущей женской команды в Берлине. После победы в первых двух играх в Regionalliga Nordost Герта одержала комфортную победу со счетом 5:0 в своем дебюте в Кубке против ATS Buntentor.

Виктория Берлин и Турbine Потсдам (Воскресенье, 3:00 PM, Stadion Lichterfelde):

Встреча между традицией и современностью противопоставляет Турбине Потсдам, единственную команду высшего дивизиона в регионе и одну из последних чисто женских команд вместе с SGS Эссен, против новичков в Виктории Берлин. Турбине, бывший чемпион Германии и обладатель Кубка, удалось напрямую выйти в прошлом сезоне, но она все еще сталкивается с финансовыми трудностями без доминирующей мужской команды.

Президент Виктории Берлин, Карстен Риттер-Ланг, признает, что они больше Давид, чем Голиаф, борясь за привлечение спонсоров. Несмотря на разочаровывающее поражение со счетом 0:2 от Баварии Мюнхен в матче открытия лиги, футболистки Виктории смогли отделиться как отдельная сущность с июня 2022 года и стремятся выйти в Бундеслигу к 2027 году.

FC Union Berlin борется против RB Лейпциг (Воскресенье, 4:00 PM, Stadion An der Alten Försterei):

Фанаты двух популярных клубов ждут захватывающей игры между Юнион и Лейпцигом в женском футболе. Женская команда Юнион является аутсайдером против более опытной команды первого дивизиона, но все же является одним из кандидатов на выход в лигу как новичок.

Директор по женскому профессиональному футболу 1. FC Union Berlin,Jennifer Zietz, с нетерпением ждет возможности сделать матч Кубка против Лейпцига как можно более захватывающим, признавая своего достойного соперника. Трибуны наверняка будут заполнены, так как эту игру выбрали для прямой трансляции на платном телеканале Sky. Юнион сыграл вничью дважды против HSV и 1. FC Нюрнберг в своих первых матчах в лиге.

Подготавливаясь к своему следующему матчу в Кубке DFB, ВФЛ Bochum сталкивается с грозным дуэтом 1. FFC Тургиния Ротенбург (Воскресенье, 12:00 PM, Lohrheidestadion):

Женская команда Bochum борется за свою позицию в Regionalliga West/Nord и стремится использовать свой дебют в Кубке, чтобы сделать заявление. Несмотря на недавние трудности, аутсайдер с нетерпением ждет возможности бросить вызов грозному Тургинии Ротенбург, которая доказала свою силу с множеством титулов и побед в Кубке в Frauen Bundesliga.

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