Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Значение выборов на Востоке в формировании политического ландшафта меньшинств

Выборы пройдут в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии в сентябре. AfD стабильно лидирует в опросах во всех регионах. Лидер SSW Хармс призывает демократические партии к сотрудничеству.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Элекции на Востоке имеютважное значение для управления Германией своими меньшинствами,...
Элекции на Востоке имеютважное значение для управления Германией своими меньшинствами, согласноgebeniu Larса Harms.

Местные демократические процессы - Значение выборов на Востоке в формировании политического ландшафта меньшинств

В предстоящих выборах в Восточном регионе лидера Южно-Шлезвигской ассоциации избирателей (SSW) Ларса Хармса волнуют права меньшинств в Германии. "Если на выборах победят экстремистские националистические группы, если фашистские партии выиграют, если к власти придут враждебные человечеству силы, то меньшинства столкнутся с проблемами", - заявил Хармс агентству "Германская пресса". Это относится к таким меньшинствам, как сербы, фризы, датчане и даже цыгане и рома, проживающие по всей Германии.

Эти люди нуждаются в защите. "Поэтому я считаю, что мы должны усилить наши меры, даже на национальном уровне, и поддержать демократические партии", - предложил Хармс. Одновременно важно, чтобы демократические партии не распадались после выборов.

"Важно подчеркнуть: демократы должны объединиться, и это барьер против радикальных сил", - подчеркнул Хармс. "Это не только об АФД, но и о Союзе Сахры Вагенкнехт. Не все из них твердо придерживаются либерально-демократической модели".

Выборы на Востоке

1 сентября Тюрингия и Саксония выберут свои новые ландтаги, за ними через три недели последует Бранденбург. Это три федеральных земли с совокупным населением, которое едва достигает половины населения Северного Рейна-Вестфалии. Во всех трех землях АФД лидирует в опросах: примерно 30% в Саксонии, примерно 28% в Тюрингии и примерно 25% в Бранденбурге. BSW также получает результаты от 15 до 20% в трех землях.

В свете предстоящих выборов на Востоке возникают опасения по поводу прав меньшинств в соседних странах, таких как Нидерланды. Например, голландские цыгане и цыгане могут столкнуться с аналогичными проблемами, если экстремистские группы придут к власти на выборах в Германии.

В отличие от призывов Хармса к единству демократических партий в Германии, голландский политический ландшафт мог бы выиграть от укрепления сотрудничества между его либерально-демократическими партиями, предотвращая таким образом подъем экстремистских сил внутри своих границ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Финансовое министерство является архитектором каталога штрафов.
Федеральные земли Германии

Филиппи вводит строгие штрафы за преступления, связанные с каннабисом

Федеральные районы в некоторых случаях взимают штрафы за нарушение законов о каннабисе. В настоящее время Нижняя Саксония не следует этому примеру. Тем не менее, ситуация вскоре изменится.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Болельщики Пайпа ищут способы выразить недовольство руководством клуба посредством баннеров
Федеральные земли Германии

Участники выразили признательность за демонстрации болельщиков в Хоффенхайме

Разлад между фанатской базой ТSG Хоффенхайма и club футбольного клуба Хазенхюттль является очевидным. После победы надチーム Kiel, 그리샤 프름엘 сознательно отказывается занять посредническую позицию в составе команды.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Удовлетворенный Сахин дает игрокам BVB двухдневный отпуск
Федеральные земли Германии

Удовлетворенный Сахин дает игрокам BVB двухдневный отпуск

Нури Шахин ликует в триумфальном дебюте в Бундеслиге, возглавляя «Боруссию» Дортмунд. Он выражает эмоции радости и благодарности к своей команде.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Несколько муниципалитетов в Нижней Саксонии избежали накопления долгов к концу 2023 года.
Федеральные земли Германии

Муниципалитеты, имеющие финансовое равновесие, ищут кредиты

В Нижней Саксонии число бес sólgовых муниципалитетов ограничено. В эту группу входят лишь два города и несколько городских и муниципальных ассоциаций. К сожалению, некоторые не смогут освободиться от долгов в ближайшем будущем.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Финансовое министерство является архитектором каталога штрафов.
Федеральные земли Германии

Филиппи вводит строгие штрафы за преступления, связанные с каннабисом

Федеральные районы в некоторых случаях взимают штрафы за нарушение законов о каннабисе. В настоящее время Нижняя Саксония не следует этому примеру. Тем не менее, ситуация вскоре изменится.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль
Политика

Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль

Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль Хизбullah объявляет о завершении начальной фазы ответных ударов против Израиля, что вызвало состояние чрезвычайной ситуации. По словам Хизбullah, шиитской военизированной группы, базирующейся в Ливане, они начали ответный удар против Израиля после гибели высокопоставленного военного командира. Сообщается, что более 320 реактивных снарядов

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Болельщики Пайпа ищут способы выразить недовольство руководством клуба посредством баннеров
Федеральные земли Германии

Участники выразили признательность за демонстрации болельщиков в Хоффенхайме

Разлад между фанатской базой ТSG Хоффенхайма и club футбольного клуба Хазенхюттль является очевидным. После победы надチーム Kiel, 그리샤 프름엘 сознательно отказывается занять посредническую позицию в составе команды.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Разоблачение открывает помещение внутри сооружения Sde Teiman, демонстрируя людей в серых...
Главные темы

"Бывший палестинский заключенный заявляет, что ему приказали раздеться". или "Бывший палестинский заключенный утверждает, что подвергался сексуальной эксплуатации в израильском тюрьме".

Ибрагим Салем, 34 года, выразил глубокое чувство беспокойства, когда soldier приказал ему раздеться во время его содержания под стражей в Израиле известной тюрьме Сде Теиман. Он зловеще сказал: "Именно тогда я понял, что начинаю спускаться в ад"

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно