Местные демократические процессы - Значение выборов на Востоке в формировании политического ландшафта меньшинств

В предстоящих выборах в Восточном регионе лидера Южно-Шлезвигской ассоциации избирателей (SSW) Ларса Хармса волнуют права меньшинств в Германии. "Если на выборах победят экстремистские националистические группы, если фашистские партии выиграют, если к власти придут враждебные человечеству силы, то меньшинства столкнутся с проблемами", - заявил Хармс агентству "Германская пресса". Это относится к таким меньшинствам, как сербы, фризы, датчане и даже цыгане и рома, проживающие по всей Германии.

Эти люди нуждаются в защите. "Поэтому я считаю, что мы должны усилить наши меры, даже на национальном уровне, и поддержать демократические партии", - предложил Хармс. Одновременно важно, чтобы демократические партии не распадались после выборов.

"Важно подчеркнуть: демократы должны объединиться, и это барьер против радикальных сил", - подчеркнул Хармс. "Это не только об АФД, но и о Союзе Сахры Вагенкнехт. Не все из них твердо придерживаются либерально-демократической модели".

Выборы на Востоке

1 сентября Тюрингия и Саксония выберут свои новые ландтаги, за ними через три недели последует Бранденбург. Это три федеральных земли с совокупным населением, которое едва достигает половины населения Северного Рейна-Вестфалии. Во всех трех землях АФД лидирует в опросах: примерно 30% в Саксонии, примерно 28% в Тюрингии и примерно 25% в Бранденбурге. BSW также получает результаты от 15 до 20% в трех землях.

В свете предстоящих выборов на Востоке возникают опасения по поводу прав меньшинств в соседних странах, таких как Нидерланды. Например, голландские цыгане и цыгане могут столкнуться с аналогичными проблемами, если экстремистские группы придут к власти на выборах в Германии.

В отличие от призывов Хармса к единству демократических партий в Германии, голландский политический ландшафт мог бы выиграть от укрепления сотрудничества между его либерально-демократическими партиями, предотвращая таким образом подъем экстремистских сил внутри своих границ.

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