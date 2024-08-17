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Зеленский заявляет об усилении позиций Украины в Курской области, которая принадлежит России.

В соответствии с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, украинские силы укрепили свою присутствие в западной приграничной области Курск по данным командующего армией Александра Сирского. Сирский объявил о продвижении позиций украинских войск в Курской области и расширении...

 and  Christian Meier
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Зеленский заявляет об усилении позиций Украины в Курской области, которая принадлежит России.

Украинские силы начали внезапное наступление в регионе Курск 6 августа. По словам Главнокомандующего Сирского, на данный момент занято около 1000 квадратных километров и 82 поселения, в том числе тактически важный город Суджа, расположенный примерно в 10 километрах от границы России. Этот город важен, так как в нем находится значительный газовый хаб компании "Газпром", который играет ключевую роль в транспортировке российского газа в Европу через Украину.

Сведения из Киева свидетельствуют о том, что основной целью этой операции, помимо прочего, является принуждение России к "справедливым переговорам" в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Занятые территории могут быть использованы в качестве рычага в будущих переговорах. Это крупнейшее переходящее наступление Украины со времени начала российского вторжения и первое подобное действие внешней армии на территории России со времен Второй мировой войны.

Европейский союз выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе Курск из-за своей зависимости от российского газа, транспортируемого через Украину. Европейский союз призывает Украину и Россию к мирным переговорам для разрешения их споров.

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