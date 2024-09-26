Зеленский выступит с немедленным, лицом к лицу обращением к Байдену и Харрису на фоне подготовки Украины к перспективе президентства Трампа

Президент Зеленский планирует лично представить свою "стратегию победы" президенту Байдену и вице-президенту Харрис, однако подробности этой стратегии пока остаются неизвестными, так как они хранятся в секрете до их представления американским лидерам.

Тем не менее, источники, знакомые с основными пунктами стратегии, сообщают, что она совпадает с интенсивными призывами Зеленского о более быстром вмешательстве для противодействия российской агрессии. Кроме того, он, как ожидается, будет добиваться долгосрочных гарантий безопасности, которые могли бы выдержать смены американского руководства, учитывая ожидаемую напряженную президентскую гонку между Харрис и бывшим президентом Трампом.

Стратегия, как было раскрыто теми, кто с ней ознакомлен, служит ответом Зеленского на растущее утомление даже среди его самых надежных западных союзников в связи с конфликтом. Ее цель - продемонстрировать, что Украина все еще может победить, не сдавая ни одного российского оккупированного территории, при условии своевременного оказания достаточной помощи.

Это включает в себя пересмотр идеи об authorization для развертывания западных поставок дальнобойных вооружений глубже на территории России, на что ранее был не склонен соглашаться Байден, но в последнее время начал рассматривать под давлением.

Даже если Байден решит одобрить использование дальнобойных вооружений, неясно, будет ли это решение сделано публичным.

Байден обычно тщательно обдумывает решения, касающиеся новых возможностей Украины. Однако учитывая потенциальную значительную смену подхода Америки к конфликту, если Трамп победит на выборах, украинские официальные лица, а также многие американские, считают, что есть насущная необходимость в действиях.

Трамп заявил, что может закончить войну, как только вступит в должность, и предложил прекратить поддержку усилий Киева.

Такие заявления усилили важность встреч в Овал-офисе в четверг, согласно американским и европейским официальным лицам, которые подчеркивают необходимость ускорить помощь Украине, пока Байден еще у власти.

Во время визита Зеленского в США ожидается объявление существенного нового пакета безопасности. Хотя поставка оборудования может быть отложена из-за ограничений запасов, об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию от двух американских официальных лиц. В среду США объявили пакет стоимостью $375 миллионов.

На день перед визитом Зеленского в Белый дом Байден заявил, что его администрация будет работать над тем, чтобы Украина получила необходимую поддержку, чтобы победить в своей борьбе за выживание.

"Завтра я представлю серию мер для усиления военной помощи Украине - но победа Украины выходит за рамки того, что происходит на поле боя. Это также о том, как украинцы смогут наилучшим образом использовать свободное и независимое будущее, за которое многие люди пожертвовали так много", - сказал он.

Озабоченность будущим американской поддержки окрасила многие встречи Зеленского в Вашингтоне. Во время своего визита в прошлом году его основной целью было убедить республиканских лидеров Конгресса утвердить дополнительные фонды для Украины.

В конечном итоге помощь была утверждена, но поддержка Украины среди союзников Трампа не особенно сильна. Хотя Зеленский встретится с лидерами Капитолийского холма в четверг, он не встретится с республиканским спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

“Этот конфликт ослабил фундаментальную жизнеспособность России. Если посмотреть на тревожное количество погибших и раненых среди россиян, не говоря уже о миллионе россиян, покинувших страну, их военная машина, возможно, и работает, но их экономика размывается”, - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на MSNBC на этой неделе. “Поэтому я считаю, что со временем, будь то Путин или его советники, они признают бессмысленность продолжения этого. Наша задача - приблизить этот день”.

Создание отношений с Харрис

Личная встреча Зеленского с Харрис в четверг после консультации с Байденом подчеркивает его цель укрепить их наиболее важное лидерское взаимодействие на случай, если Харрис победит.

С тех пор, как она приняла эстафету у Байдена, Харрис и ее команда неоднократно подчеркивали, что между ней и Байденом нет расхождений по основным вопросам внешней политики.

Конфликт между Украиной и Россией не является исключением, так как они подчеркивают, что Украина продолжит получать неуклонную поддержку США против российской агрессии при администрации Харрис.

Личная встреча Харрис с Зеленским в четверг станет их шестой встречей с тех пор, как конфликт вспыхнул в феврале 2022 года. всего несколько дней перед началом российских атак в феврале 2022 года их диалог на Мюнхенской конференции по безопасности сосредоточился на военном накоплении России вокруг Украины и возможности войны.

На прошлом месяце на съезде Демократической партии Харрис взяла на себя ответственность за реакцию США.

“Через пять дней после того, как Россия атаковала Украину, я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о плане атаки России. Я помогла организовать глобальный ответ - охватывающий более 50 стран - для противодействия агрессии Путина. И как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО”, - сказала она.

Советники Трампа argue, что его заявления о конфликте в Украине демонстрируют существенное расхождение в подходах к внешней политике между ним и вице-президентом. (Вряд ли Трамп встретится с украинским лидером, несмотря на предыдущие заявления о том, что они могут это сделать.)

Кампания Трампа критиковала Зеленского за интервью The New Yorker, опубликованное в прошлую субботу, в котором он назвал Джона Д. Вэнса "слишком радикальным".

"Его заявление, кажется, подразумевает, что Украина должна сделать жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее несет. Представление о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлемо", - сказал Зеленский в интервью. "Такие комментарии от потенциального вице-президента вызывают у нас тревогу".

Трамп упомянул комментарии Зеленского во время речи в Северной Каролине в среду.

“Президент Украины в нашей стране и делает обвинительные заявления в адрес вашего любимого президента, меня”, - сказал Трамп.

В частном порядке даже некоторые в администрации Байдена признают, что любые гарантии, которые Зеленский может получить от Байдена и Харрис в отношении американской поддержки Украины, могут оказаться тщетными при другом президенте США.

На подписании нового соглашения о обороне США-Украина на встрече G7 в Италии в июне Зеленский был спрошен о его плане на случай такого сценария.

"Если народ на нашей стороне, любой лидер будет с нами в нашей борьбе за свободу", - ответил Зеленский.

В свете стратегии Зеленского он планирует подчеркнуть, что Украина может добиться победы без уступки территорий, при условии своевременной достаточной помощи. Чтобы укрепить их отношения, Зеленский также проведет частную встречу с вице-президентом Харрис, разделяющей приверженность Байдена поддержке Украины против российской агрессии.

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