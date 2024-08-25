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ПолитикаНовостиВойна

Зеленский высоко оценивает инновации нового типа ракет.

За последние два года Украина боролась с военным доминированием России. Несмотря на то, что она получала помощь от западных стран, арсенал Украины не имел возможности Dispose of long-range missiles. Однако ситуация может измениться.

 and  Michael Bootcampf
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- Зеленский высоко оценивает инновации нового типа ракет.

Похоже, что Украина представила мощное оружие против России, как заявил президент Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он написал: "Вчера состоялась первая боевая операция нашего нового оружия - дальнобойного ракетного дрона 'Пальяныця', и она прошла успешно". Это средство оснащено для поражения российских аэродромов, с которых их истребители и бомбардировщики наносят удары по украинским городам и селам.

За время своего масштабного вторжения, длящееся уже 2,5 года, Россия выпустила около 10 000 различных ракет и более 33 000 управляемых ракет по Украине, сказал Зеленский, подчеркивая разрушительное воздействие российских авиационных атак. Теперь у Украины есть средство для ограничения наступательной мощи российской авиации.

Создание этого гибрида ракеты-дрона заняло 1,5 года, как сообщил Зеленский. Он не раскрыл дальность действия "Пальяныци". Он объявил о планах ускорить его производство. Накануне Зеленский объявил о представлении этого нового оружия.

В исторической перспективе Киев обращался к своим западным союзникам за разрешением использовать дальнобойное оружие против территории России, в том числе для ударов по военным аэродромам в России. Однако эти страны отказались из-за риска втягивания в конфликт.

Зеленский не раскрыл место, где был развернут новый гибрид ракеты-дрона. Военные аналитики считают, что "Пальяныця" могла быть использована впервые против склада боеприпасов в Воронежской области. В субботу сообщалось о пожаре на складе боеприпасов в Острогожском районе из-за удара дрона.

Несмотря на непрекращающиеся авиационные атаки России на Украину, наносящие значительный ущерб, новое оружие Украины, "Пальяныця", потенциально может изменить ход войны. С возможностью поражать российские аэродромы этот дальнобойный ракетный дрон может ослабить наступательную мощь России в воздухе.

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