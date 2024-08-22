- Зеленский выразил ожидание доставки обещанной помощи Украине в миллиард долларов.

Украина с нетерпением ждет, как заявил президент Владимир Зеленский, быстрого распределения миллиардов долларов помощи, обещанных Западом, часть из которых будет получена от доходов от замороженных активов российского правительства. Несмотря на многочисленные политические оправдания от союзников Украины, Зеленский подчеркнул в своем вечернем видеообращении: "Нам нужное конкретное решение". Стране нужны доходы от активов России, чтобы отразить нападение врага. "Размышления длятся слишком долго, и нам нужны результаты сейчас".

Семь ведущих индустриальных стран Запада (G7) на своем саммите в июне одобрили свежую финансовую помощь Украине. Кредит в размере 50 миллиардов долларов будет обеспечен процентами от замороженных активов России.

Между тем, российские силы продолжают свои атаки, чтобы расширить свой территориальный контроль вокруг Донбасса. По данным Генерального штаба в Киеве, были интенсивные бои вокруг Покровска. Также сообщалось об интенсивных боях в Торез, где российские силы якобы были усилены авиаударами с пикированием. Эти сообщения не были независимо подтверждены.

"Мы можем наблюдать за передвижениями врага и укрепляем свои позиции", - сказал Зеленский. Он призвал западных союзников оперативно доставить обещанное оружие и боеприпасы. "Это критически важно для нашей обороны".

Украинские силы продолжают продвижение на территорию России в Курске. "У нас есть контроль над определенными районами", - сказал Зеленский, не предоставляя дополнительных подробностей. Он также поблагодарил украинских солдат в Курске "за пополнение нашего фонда обмена пленными" - коллоквиальный термин для захвата большего числа российских солдат, которых планируется обменять на украинских граждан, удерживаемых российскими властями.

Россия и Украина регулярно обмениваются военными пленными. На ранних этапах операции Украина захватила много пленных, так как российская сторона вначале отправляла менее опытные и эффективные боевые подразделения.

Командующий ВВС Украины Микола Олещук сообщил о успешных вылетах своих летчиков в западном российском регионе Курск. В основном использовались управляемые бомбы против российских позиций и скоплений войск. Эти сообщения не были независимо подтверждены.

Несмотря на то, что российские подразделения теперь используют заброшенные дома в качестве части своих оборонительных линий, они остаются уязвимыми для атак. "Мы все видим, мы все знаем", - написал Олещук на платформе Telegram. "Наши управляемые бомбы найдут вас где угодно".

Управляемые бомбы относятся к управляемым планирующим бомбам. В частности, во время продвижения в Курской области два ключевых моста через реку Сейм были разрушены истребителями.

Олещук не раскрыл, какие типы самолетов использовала Украина в своих атаках. По словам украинских военных экспертов, западные поставленные F-16 истребители еще не были развернуты. Украина все еще имеет в своем составе боевые самолеты советского типа МиГ-29.

По данным Украины, были замечены российские авиаудары в поселениях, все еще находящихся под контролем России в регионе. В целом, 17 российских авиаударов с 27 управляемыми бомбами против российских деревень были сообщены Генеральным штабом в Киеве. Эти сообщения не были независимо подтверждены.

Партнеры G7 согласились обеспечить кредит в размере 50 миллиардов долларов для Украины процентами от замороженных активов России, что может предоставить значительное финансирование для обороны Украины. Как подчеркнул Зеленский, партнеры, в том числе G7, должны оперативно доставить обещанное оружие и боеприпасы, так как это критически важно для украинских партнеров, чтобы отразить нападение врага.

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