Зеленский выразил оптимизм по поводу получения Украиной обещанной финансовой помощи в миллиарды

Украина с нетерпением ждет быстрого распределения обещанной западной помощи, в том числе средств, полученных от заблокированных активов России

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на быстрое распределение масштабной помощи, обещанной Западом, часть которой будет финансироваться за счет доходов от замороженных активов России. Несмотря на множество политических доводов, приведенных союзниками Зеленского, он заявил во время своего вечернего видеообращения: "Но нам нужна практическое решение". Украина полагается на доходы от замороженных активов России для противодействия российской агрессии. "Диалоги длятся уже слишком долго, и мы требуем решительных действий сейчас", - заявил он.

Группа семи (G7) крупнейших индустриальных держав согласовала свежую финансовую помощь Киеву на саммите в июне. Значительный заем в размере 50 миллиардов долларов будет обеспечен за счет процентов с замороженных активов России.

21:52 Путин хвалит тесные торговые связи с Китаем

Президент России Владимир Путин похвалил укрепление сотрудничества с Китаем, заявив: "Наши торговые связи развиваются благоприятно (...). Интерес, который проявляют оба правительства к торговым и экономическим отношениям, приносит плоды", - сказал он во время встречи с премьером Китая Ли Цяном в Кремле. Китай и Россия имеют "широкомасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", - продолжил Путин. Ли, по словам Кремля, заявил, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentedном пике". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером в условиях западных санкций. Китай представляет себя как нейтральную сторону в украинском конфликте. Однако НАТО описало Китай как "ключевого актора" в российской операции в июле.

21:20 Оправдание Булгакова отклонено: бывший заместитель министра обороны России остается под стражей

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков останется под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство о домашнем аресте под строгими условиями и апелляция на арест были отклонены, сообщило ТАСС. Булгаков отвечал за закупки для российской армии до своего увольнения. Кроме того, московский суд распорядился об аресте двух предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания якобы получила девять контрактов от Булгакова между 2022 и 2024 годами, что привело к ущербу в размере около 500 000 евро.

21:00 Зеленский: усиливание подразделений в Покровске

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина усиливает свои силы в ожесточенном регионе Покровск на востоке Украины. Он заявил во время телеобращения, что они осведомлены о намерениях российских войск в этом районе. В то же время украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, с некоторыми районами под контролем Украины. Зеленский не предоставил дальнейших подробностей.

20:41 Украинцы в Венгрии угрожают лишиться убежища после декрета

После вступления в силу декрета в Венгрии, исключающего общий статус убежища для украинских беженцев, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья. Частные убежища уже начали выселять украинцев, как заявила организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев были вынуждены покинуть гостевой дом под наблюдением полиции, как сообщает фотограф AFP. Большинство из них были цыганские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатье, где есть значительное венгерское меньшинство.

20:14 Шольц обещает всестороннюю поддержку соседней Молдове Украины

Несмотря на беспорядки в своей коалиции, Шольц сразу после летнего отпуска отправился в свою первую зарубежную поездку. В соседней с Украиной стране Молдове, которая сталкивается с серьезными попытками дестабилизации со стороны России, Шольц подтвердил солидарность Германии и пообещал дальнейшую помощь претендующей на членство в ЕС стране, а также продолжение поддержки Украины. Однако соглашение с Молдовой, направленное на ограничение нерегулярной миграции, которое преследует немецкое правительство, не было подписано во время визита. "Мы будем помогать Республике Молдова как можем", - сказал Шольц после встречи с президентом Молдовы Маей Санду в столице Кишинев. Он отметил, что Россия и пророссийские акторы в бывшей советской республике пытаются дестабилизировать страну.

19:36 Боррель выступает за использование западного оружия на территории России

В свете украинского наступления в российском пограничном регионе Курск верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву использовать западное оружие на территории России. Такое решение, как он написал в X, "усилит обороноспособность Украины, сохранит жизни и минимизирует разрушения в Украине".

19:10 Воздушные силы Украины бомбят цели в Курске

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил о победах своих боевых самолетов во время наступления в российском регионе Курск. Точные бомбы в основном поражали российские позиции и группы. Несмотря на то, что российские войска начали включать заброшенные дома в свои оборонительные линии, они не могут избежать атак, написал Олещук в Telegram. "Мы видим все, мы знаем все. Наши точные бомбы найдут вас где угодно". Точные бомбы - это планирующие бомбы, которые можно дистанционно управлять пилотами. Во время наступления в Курской области были разрушены два важных моста через реку Сейм. Олещук не уточнил, какие типы самолетов использовала Украина в своих атаках. По словам военных экспертов Украины, западные F-16 истребители еще не были развернуты.

18:44 Усиление Конфликта на Востоке Украины: Жители Бегут из Передовых КоммунВ связи с эскалацией конфликта на востоке Украины, многие жители покинули деревни, расположенные вблизи зон боевых действий. Жители деревни Мирноград, находящейся в 10 километрах от активных боевых зон, поделились с AFP своими историями о том, как их выгнали из домов из-за усиления российских атак. На месте корреспонденты AFP видели, как несколько домов горели после российских нападений.

18:04 Обсуждение Сотрудничества в Сфере Энергетики между Россией и КитаемВо время визита китайского премьера Ли Цяна в Москву обе страны изучили возможность более тесного сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия является основным поставщиком сырой нефти для Китая. Он также заявил, что Россия скоро станет лидером по экспорту природного газа, как сообщает ТАСС. Ли Цян, в свою очередь, подчеркнул растущий масштаб и качество стратегических партнерств в энергетической сфере. Несмотря на то, что Китай считает российский конфликт в Украине нарушением международного порядка, он подтверждает свою поддержку России по этому вопросу.

17:33 Украина Присоединяется к Международному Уголовному Суду с ОговоркойУкраина присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), но с оговоркой в отношении своей армии. Парламент Украины единогласно ратифицировал Римский статут МУС, как заявил депутат Ярослав Шелэняк в Telegram. Украина подписала Римский статут в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его. Статут служит основой для МУС, который рассматривает дела о преступлениях, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Однако недавно принятое законодательство предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, совершенных украинскими военными в течение семи лет. Это решение обусловлено опасениями, что военные действия против российских сил могут быть классифицированы как военные преступления.

17:15 Россия Отказалась от Поездки в Женеву в рамках Совета Безопасности ООНРоссия стала единственной страной, отказавшейся от приглашения, полученного от Швейцарии, для посещения Женевы членами Совета Безопасности ООН 25-26 августа. Дипломаты из 13 других стран отправятся в Женеву, как сообщил представитель швейцарского министерства иностранных дел в Берне. Посольство России в Нью-Йорке пока не объяснило причину своего решения. Россия считает Швейцарию "недружественной страной" из-за введения ею санкций против России после конфликта в Украине. Швейцария является непостоянным членом Совета Безопасности ООН наряду с Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и другими непостоянными членами (Алжиром, Эквадором, Гайаной, Японией, Мальтой, Мозамбиком, Южной Кореей, Сьерра-Леоне и Словенией). Срок их полномочий составляет два года. Целью этой поездки является празднование 75-летия Женевских конвенций.

16:49 Москва Пережила Одно из Самых Крупных Нападений ДроновНедавнее нападение дронов на Москву, организованное Украиной, было названо одним из самых значительных с начала конфликта два с половиной года назад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Некоторые дроны были перехвачены в Подольском районе, примерно в 38 километрах от Кремля, согласно заявлению Собянина. Министерство обороны России подтвердило нейтрализацию 11 воздушных объектов, цель которых была столичный регион. Российская армия якобы уничтожила более 45 дронов, летавших над Россией. В ответ на это Россия нанесла удары по Украине, в результате чего украинские ВВС перехватили почти 70 дронов, majority of which were successfully repelled. Despite the attack, столица осталась невредимой, но нападение считается одним из самых крупных попыток атаковать Москву с помощью дронов, как заявил мэр Собянин.

16:20 Православная Церковь Украины Призывает Перейти к Независимой Православной ЦерквиРуководитель независимой Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний призвал сторонников пророссийской православной церкви перейти к украинской православной церкви. Это решение последовало после того, как украинский парламент принял закон, запрещающий все религиозные организации, связанные с Россией. Митрополит Епифаний призвал православных христиан Украины порвать с российским влиянием и воспользоваться свободой, предоставленной новым законом. Он призвал их отказаться от российского религиозного ярма и присоединиться к Украинской православной церкви.

15:28 Выборы в Курске Отложены в Семь РайонахВ ответ на украинскую атаку в российском пограничном регионе Курск правительство России приняло решение отложить местные выборы в семи районах региона. Центральная избирательная комиссия согласна с предложением Курской региональной избирательной комиссии отложить выборы в этих поселениях. Выборы состоятся, когда будет обеспечена полная безопасность избирателей. В остальной части Курска выборы губернатора региона запланированы на 28 августа - 8 сентября. С начала украинского наступления 6 августа украинская армия заняла несколько районов Курска, что привело к бегству более 120 000 гражданских лиц.

15:07 Украина Подтвердила Использование Американских Оружий на Территории РоссииУкраина подтвердила использование американских ракет HIMARS для ударов по мостам в российском регионе Курск. Украинские солдаты объявили через Telegram, что они активно разрушают мосты. Это первое подтверждение Украины об использовании западного оружия в атаке на российскую территорию. Хотя страны, такие как США и Германия, не возражали, Россия осудила это как эскалацию конфликта. Военные эксперты уже подозревали, что ракеты HIMARS были вовлечены в разрушение по menos трех оригинальных мостов через реку Сейм. Разрушение затрудняет снабжение российской армии в регионе и запуск контрнаступления.

14:52 Украинские дроны сбиты возле МосквыУкраинские дроны снова приближаются к Москве. Российская армия якобы сбила не менее 10 дронов, вызвав значительные огненные шары в небе. Пока неясно, какой ущерб или жертвы причинены.

14:25 Германия считает, что Россия не хочет negotiateМинистерство иностранных дел Германии считает, что Россия не намерена вести переговоры об окончании войны. Вместо начала мирных переговоров с Украиной Россия требует аннексии территорий под российским контролем. Представитель Германии заявляет, что Украине нужны соответствующие оружия для противодействия нарушению международного права, что является популярной темой в ходе выборов в Тюрингии и Саксонии.

13:53 Кадыров и Путин укрепляют свой союз в ЧечнеПрезидент Владимир Путин впервые за 13 лет посетил российский республику Чечню. Рамзан Кадыров, местный сильный человек, встретил Путина и подарил ему подарок. Несмотря на видимую безусловную дружбу, журналист ntv Рейнер Мунц объясняет, что она не безгранична.

13:30 Российская армия продвигается на востоке УкраиныРоссийская армия заявляет, что взяла деревню в восточной украинской области Донецк. Российские войска заявляют, что "освободили" деревню Шеланне, расположенную северо-восточнее Донецка, которая находится под контролем России. Город Прокхоровка является важным логистическим центром. Однако Институт изучения войны предполагает, что деревня была взята 18 августа.

12:57 Украина присоединяется к Международному уголовному судуУкраинский парламент ратифицировал Римский статут, позволяя Украине присоединиться к Международному уголовному суду. Это важный шаг на пути к интеграции в ЕС. Суд выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и других.

12:45 Украина отбивает атаку российских дроновУкраинские силы заявляют, что сбили 50 российских ударных дронов и, скорее всего, уничтожили еще 16 с помощью электронных помех в течение ночи. Один дрон вернулся в Россию, а Россия использовала две баллистические ракеты и одну крылатую ракету в атаке. Однако была перехвачена только крылатая ракета. О значительном ущербе или жертвах не сообщается. Россия пока не сделала заявление.

12:22 Российские войска оттесняют украинскую оборону в ПокровскеУкраинские силы сталкиваются с тяжелыми российскими атаками на восточном фронте в Покровске, сообщает военное командование. Украинский Генеральный штаб сообщает о 66 российских атаках на фронт Покровска вчера, все они были отбиты. Однако ситуация остается сложной,according to Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. Российские военные блоги заявляют, что их войска продвинулись в Покровске.

11:50 Медведев: "Нет переговоров, пока враг не будет полностью побежден"Вероятно, Украина не будет вести переговоры с Россией, как заявил недавно радикализировавшийся бывший президент Дмитрий Медведев, теперь занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России. В своем Telegram он заявляет, что после успехов Украины в Курске нет места для диалога между двумя сторонами. Не будет никаких переговоров между Москвой и Киевом, пока Украина не будет полностью побеждена на поле боя. "Пустая болтовня так называемых миротворцев о благородной идее мира закончилась. Все признают реальность ситуации, даже если не могут произнести это вслух", - заявляет Медведев. "Нет переговоров, пока враг не будет полностью и окончательно уничтожен".

11:22 Эскалация насилия бойцами Вагнера в АфрикеРоссийские наемники играют значительную роль в Африке уже год после смерти лидера группы Вагнер Евгения Пригожина. Аналитики организации Conflict Data Acled считают, что влияние Вагнера в Африке, скорее всего, возрастет даже после смерти Пригожина и ребрендинга в Африканский корпус. В первой половине 2024 года было больше случаев политического насилия в Африке, связанных с российскими наемниками, чем за всю жизнь Пригожина. Бизнесмен Пригожин фактически создал частную армию с 2014 года, когда наемники Вагнера участвовали в конфликтах не только в Украине, но и в Сирии и главным образом в Африке, служа интересам Москвы. Вагнер организовал вооруженное восстание против Кремля в июне 2023 года. Пригожин, а также его ближайшие соратники погибли, когда их самолет разбился 23 августа 2023 года.

10:50 Советы похоронщика мужчинам в Курске

Патриотизм или профессиональный интерес? В опубликованном на Telegram видео в военной форме из Курска мужчина критикует мужчин, покидающих регион. Однако, как сообщает российское оппозиционное новостное агентство Agentstvo, это не soldier, а 39-летний похоронный директор Кирилл Суворов из Санкт-Петербурга. В своем ролике Суворов ругает мужчин, спрашивая: "Что вы делаете? Куда вы идете, мои дорогие?" Он также предлагает им помочь, взяв в руки оружие или лопаты и выкопав траншеи для своих солдат. Суворов также призывает местных жителей пожертвовать свои автомобили военным. Когда агентство расспросило бизнесмена, он повторил свою критику мужчин из Курска, отказавшись комментировать свое личное участие в конфликте.

10:03 Неравновесие на Восточном Фронте

Президент Украины Зеленский признает сложную ситуацию на восточном фронте. Корреспондент ntv Надя Криевольд, находящаяся в регионе, утверждает, что сценарий "драматический", с существенным превосходством российских солдат над украинскими войсками. Кроме того, Кремль не заботится о своих потерях.

09:37 Украинская Армия Ударяет по Системе ПВО России в Ростовской Области

Украинская армия заявляет, что ударила по системе ПВО в южной российской области Ростов. По данным украинского генерального штаба, это система зенитно-ракетных комплексов С-300, тип, который ранее использовался Россией для ударов по украинской инфраструктуре. Украинский удар был направлен на ракетную систему в районе Новшахтинска, что привело к взрывам в определенных местах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что российские ВВС сбили ракету, запущенную с Украины над регионом. Однако Министерство обороны России не упоминает об этом в своем ежедневном отчете о ситуации.

09:09 Дроновая Атака Прерывает Работу Аэропортов Москвы

После дронной атаки на Москву в течение четырех часов ночью были введены временные ограничения на работу трех аэропортов города. Авторитеты подтвердили, что эти ограничения затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, при этом Шереметьево осталось без изменений. Российские ВВС якобы перехватили и уничтожили одиннадцать дронов, направлявшихся в сторону Москвы, описав это как одну из крупнейших дронных атак на город. Мэр Москвы Сергей Собянин описал инцидент как серьезную угрозу для города.

08:41 Дипломат от СДПГ: "Этот Наглый Автократ Путин Может Быть Побежден"

Дипломат от СДПГ Михаэль Рот призывает к решительным действиям в поддержку Украины, особенно в это "критическое время". "Единственный способ заставить Путина сесть за переговоры - это показать ему, что он не может победить Украину. А это возможно только в том случае, если Германия, Европа, США и многочисленные другие союзники продолжат вооружать Украину как можно эффективнее", - заявил Рот в утреннем шоу ntv. Рот также похвалил недавние достижения в районах, контролируемых Россией, выразив облегчение от того, что люди в Украине снова обрели мужество после долгого времени. "Стало очевидно, что этот наглый автократ Путин может быть побежден", - заключил Рот.

08:12 Вайдке Размышляет о Трудовом Доходе для Украинских Беженцев

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке выражает сомнения в целесообразности пособия по гражданству для украинских беженцев. "В то время решение было необходимо, так как мы должны были действовать быстро. Сегодня мы должны задаться вопросом, актуально ли такое пособие", - заявил он в интервью журналу "Штерн". В других странах ЕС больше украинцев работают, чем в Германии. "Мы должны стремиться к изменению этого. Это было бы выгодно для нашей экономики, так как нам нужен труд - и это способствовало бы интеграции", - предложил Вайдке. В сентябре в Бранденбурге состоятся выборы в новый ландтаг.

07:40 Украина Анализирует: Более 9600 Ракет и 13900 Дронов Запущено Россией

С начала конфликта Россия, по данным украинских отчетов, цитируемых "Киевским независимым", запустила более 9600 ракет и почти 14000 ударных дронов против Украины. Большинство ракет были направлены на гражданские районы, при этом ракеты С-300/S-400 были наиболее часто используемыми, поразив в общей сложности 3008 раз. Вторыми по частоте использованными оружиями были крылатые ракеты Kh-555/Kh-101, с зарегистрированными 1846 атаками.

07:08 Германская Армия Усиляет Безопасность Баз

Германская армия значительно усиливает меры безопасности для всех казарм. Журнал "Шпигель" сообщает, что казармы были instruktsii по проверке внешних ограждений всех объектов, увеличению ночного наблюдения и тщательному контролю за неавторизованными лицами в охраняемых зонах, с немедленным сообщением подозрений. Это реакция на сообщения о проникновениях в чувствительные зоны безопасности. Высокопоставленный генерал признает, что защита немецких казарм все еще находится в "режиме мира", с часто частными подрядчиками, отвечающими за контроль входов и выходов, а также патрулирование вдоль периметров казарм.

06:40 Габек: Если Помощь G7 Провалится, Мы Должны Пересмотреть Поддержку Украины

Федеральный министр экономики Роберт Габек обещаетcontinued support for Ukraine, regardless of whether the planned multi-billion-dollar aid from G7 countries materializes. "The G7 have initiated the necessary steps: Ukraine will receive funds to acquire the urgently needed weapons systems," Habeck told the Funke media group. "That should take place this year - as I've heard," Habeck continued. Ukraine is expected to receive 50 billion, with an additional 4 billion from the federal budget in 2025. If that fails, "we must revisit the issue," demands Habeck. Support for Ukraine remains unwavering, but if the transition to the planned G7 model proves problematic, Habeck proposes a pragmatic solution: securing weapon system orders now and paying for them later from G7 funds.

06:08 Вторжение в Курск: Москва обвиняет западные спецслужбы По данным газеты, Россия обвиняет западные спецслужбы в планировании последнего украинского вторжения в российский регион Курск. Российская газета "Известия" ссылается на службу внешней разведки России (СВР), которая утверждает, что военные операции Украины в Курской области были спланированы спецслужбами США, Великобритании и Польши. Сообщается, что участвовавшие в этом подразделения проходили подготовку к боевым действиям в центрах Великобритании и Германии. Военные советники из стран НАТО якобы руководили украинскими войсками, вторгшимися на российскую территорию, а также помогали управлять западным вооружением и военной техникой, переданной украинцам. Страны НАТО якобы поставляют украинской армии спутниковую разведывательную информацию о развертывании российских войск в зоне операций.

05:39 Российские источники: Все три моста через Сейм повреждены или разрушены Украинские силы якобы повредили или разрушили все три моста через реку Сейм на западе России, сообщают российские источники. Это нападение на мосты через Сейм в Курске может привести к окружению российских войск, с украинскими силами, продвигающимися в Россию и приближающимися к границе между двумя странами. Сообщается, что эти нападения замедлили реакцию России на Курскую наступательную операцию, которую Украина начала 6 августа.

Россия сообщает о серии украинских дронов, атаковавших разные регионы. Власти сообщают о сбитии 3 дронов примерно в 38 километрах к югу от Кремля и еще 15 в приграничной зоне Брянска. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об интерцепции 3 дронов, летевших в сторону Москвы над Подольском. К счастью, в Брянске, Подольске, Туле и Ростове не было сообщений о повреждениях или жертвах. Точное число запущенных дронов и ракет остается неизвестным. Украина, как правило, воздерживается от комментариев по таким инцидентам.

03:50 Путин и Кадыров проверяют войска в Чечне

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Чеченскую Республику на Северном Кавказе. Вместе с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым он проверяет войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. Путин хвалит войска, заявляя: "Пока у нас есть такие, как вы, мы абсолютно непобедимы". Посещение следует за украинскими продвижениями в российский регион Курск. Кадыров сообщает, что Чечня отправила более 47 000 бойцов в Украину с начала войны, из которых около 19 000 - волонтеры. Кадыров часто представляет себя как "пехоту" Путина.

02:44 Российская противовоздушная оборона перехватывает дроны над Москвой

Россия сообщает об интерцепции атаки дронов на Москву. Сообщение в Telegram от мэра Сергея Собянина гласит, что 3 дрона, отправленных из Украины, были уничтожены противовоздушной обороной. На данный момент не сообщается о повреждениях или жертвах от обломков.

01:50 Подтверждение предполагаемого предательства: ФСБ подтверждает арест ученого

Служба безопасности России (ФСБ) подтверждает арест ученого по подозрению в предательстве. Подозреваемый якобы проводил кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины, оказывал финансовую поддержку украинской армии и собирал информацию о российской армии. ФСБ не сообщает точную дату ареста мужчины. Российские СМИ делятся видео, якобы показывающим арест, на котором виден снег на заднем плане. Канал Telegram "Осторожно, новости" утверждает, что мужчину, физика, арестовали в декабре 2023 года, ссылаясь на предыдущие сообщения государственных СМИ.

00:59 Зеленский приветствует запрет лояльной Москве церкви в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение парламента запретить московско-ориентированную ветвь православной церкви. Зеленский хвалит парламент за отстаивание духовной независимости Украины. После долгих дискуссий парламент запретил Украинскую православную церковь, которая находилась под контролем Московского патриархата десятилетиями. Церковь обвиняется в сочувствии или даже сотрудничестве с врагом Украины, а также в оправдании российских военных преступлений против своего народа. Хотя церковь формально порвала связи с Москвой, она все еще признает лидерство Московского патриархата.

23:07 Пентагон: России трудно отвечать на украинское наступление в Курске

Пентагон оценивает способность России отвечать на украинское контрнаступление в Курской области как затруднительную. Спикер Пентагона Пат Райдер, базирующийся в Вашингтоне, сообщает, что есть признаки того, что Москва мобилизует небольшие подразделения в этом районе, но в целом, "Я бы сказал, что России действительно трудно отвечать". Райдер заявляет, что Украина существенно ослабила своего оппонента, заявляя: "Украина явно поставила своего оппонента в трудное положение". Райдер не подтверждает прямую поддержку США украинскому наступлению, но ссылается на заявление президента Владимира Зеленского о создании буферной зоны.

22:10 Зеленский: необходим баланс между мобилизацией и экономикой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость баланса между мобилизацией и экономикой. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницком Зеленский отвечает на вопрос работника, настаивая на том, что занятые позиции критически важны для зарплат soldiers и усилий Украины по обороне.

21:44 Украина сообщает о дополнительных территориальных приобретениях в Курске

Украина сообщает о продвижении на 28-35 километров в российский регион Курск, согласно своим заявлениям. Командующий армией Алексей Сырский в телеобращении сообщает, что российские войска усиливают свои позиции за счет переброски подразделений из других регионов. Кроме того, Россия перебрасывает подразделения в Покровск на востоке Украины, где в последнее время велись интенсивные бои. Россия пока не комментировала это.

21:25 Путин посещает Чечню после 13-летнего отсутствия

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Чечню, российский республики на Северном Кавказе, чтобы встретиться с местным лидером Рамзаном Кадыровым. Фотографии, выпущенные новостным агентством РИА Новости, показывают, как Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. Затем Путин обнимает Кадырова за плечо и обнимает его, прежде чем они уезжают на лимузине. Кадыров сообщает в Telegram о «насыщенном графике» мероприятий, заявляя, что Путин полон энергии несмотря на напряженный рабочий день и готов осмотреть несколько мест в Чечне.

21:02 Шольц: Украина получит "огромное количество средств, огромное количество средств"

Канцлер Олаф Шольц выглядит удивленным, услышав обвинение в том, что Германия не оказывает достаточной помощи Украине. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что больше, чем любая другая европейская страна, заявляет Шольц в интервью на Sat1 TV. В следующем году Украина получит четыре миллиарда евро из федерального бюджета - снова больше, чем у любой другой европейской страны. Кроме того, есть 50 миллиардов долларов, которые западные страны G7 сделали возможными за счет использования замороженных российских активов. "Это огромное количество средств, это огромное количество средств", - повторяет Шольц. Однако точное наличие этих 50 миллиардов евро для Украины остается неясным.

20:14 Путин сравнивает кризис в Беслане с продвижением украинской армии В годовщину жестокого захвата школы в Беслане президент России Владимир Путин проводит параллель между инцидентом в то время и нынешними действиями украинской армии в российском приграничном регионе Курск. Так же, как Россия "боролась с террористами" в Беслане, теперь она должна "сражаться с теми, кто совершает преступления в Курской области", - утверждает Путин.

19:43 Московский патриархат осуждает предложенный запрет украинской церкви как "незаконный" Русская православная церковь осуждает запрет на Россию-ориентированную Украинскую православную церковь, принятый украинским парламентом. Они называют это "незаконным актом" и "значительным нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека", согласно заявлению Владимира Легойды, представителя Русской православной церкви, в Telegram. Легойда прогнозирует, что реализация этого закона может привести к "массовому насилию против миллионов верующих". Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, также выражает свою озабоченность, заявляя во время своего визита в Соловецкий монастырь на севере России, что "эти трудные времена, когда многие обращаются против нас не потому, что мы неправы, а просто потому, что мы другие". Кирилл поддерживает войну против Украины. Ранее члены парламента Киева поддержали законопроект, запрещающий религиозные организации с связями с Москвой.

Военная помощь Запада, в том числе средства, полученные от замороженных российских активов, является жизненно важной для Украины в противодействии российской агрессии.

despite China's stance of impartiality regarding the Ukrainian conflict, NATO views China as a "key actor" in Russia's offensive.

