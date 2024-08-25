Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Зеленский выразил недовольство взаимодействием Индии с Путиным.

Глава индийского правительства посещает Киев с добрыми намерениями и обнимает президента Украины Зеленского в знак горячей солидарности. Однако Зеленский затем выразил свою неудовлетворенность положением Индии в конфликте Украина-Россия.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Зеленский выразил недовольство взаимодействием Индии с Путиным.

Президент Украины Зеленский резко раскритиковал торговые связи Индии с Россией. По его словам, Путин, руководитель Кремля, использует доходы от продажи нефти и газа для финансирования своей войны против Украины. "Он зарабатывает миллиарды за счет своего народа", - заявил Зеленский. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается российский народ, они остаются в неведении из-за жесткого контроля Путина над СМИ и всеми социальными платформами.

Что касается предстоящей конференции по миру в Украине, Зеленский предложил, что она может пройти в Индии. Кроме Киева, переговоры также ведутся с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией. Индия приняла участие в первоначальной мирной встрече в Швейцарии в июне, но отказалась подписатьfinal agreement. Основная цель саммита - инициировать диалог, который в конечном итоге побудит Россию к участию.

Зеленский также намекнул, что экономика, поддерживающая конфликт Путина, подпитывается миллиардами от Индии, Китая и арабских стран. Киев не может заставить Нью-Дели, поскольку "вы - независимая нация, это ваше управление", - объяснил Зеленский индийским журналистам. Тем не менее, он призвал их подумать о способах снижения финансового потока, поддерживающего российские силы.

Премьер-министр Индии Моди недавно посетил Киев и пообещал свою помощь для прекращения конфликта. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, визит стал символом улучшения отношений, так как Украина была скептически настроена в отношении тесных связей Индии с Россией. Киев надеется на поддержку Индии, так как она имеет значительное влияние в мировой политике.

Президент Европейского парламента мог выразить озабоченность по поводу продолжающихся коммерческих связей Индии с Россией, учитывая якобы оказанную финансовую поддержку различными странами усилиям России по ведению войны. В свете предстоящей конференции по миру в Украине будет интересно посмотреть, пригласят ли Президента Европейского парламента внести свой вклад в диалог.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дискуссия о политике высылки и о ножевых правилах набирает обороты.
Политика

Дискуссия о политике высылки и о ножевых правилах набирает обороты.

Основным подозреваемым в инциденте в Солingen является сирийская личность, выселение которой в 2023 году не увенчалось успехом. В преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии растет спрос на жесткие иммиграционные политики.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"
Политика

Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"

Комментарии JD Вэнса, выбранного вице-президентом Трампа, снова оказались в центре внимания. јанушевый комментарий о женщинах без детей вызвал значительную полемику. В ответ на критику Вэнс остается непреклонным.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.
Главные темы

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.

Организации профсоюзов UFO и Cockpit объявили о четырехдневной приостановке работы в дочерней компании Lufthansa Discover Airlines. Профсоюзный удар по туристической авиакомпании начнется во вторник вечером и завершится в пятницу вечером, как сообщалось в воскресенье вечером. Остановка работы...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно