- Зеленский выразил недовольство взаимодействием Индии с Путиным.

Президент Украины Зеленский резко раскритиковал торговые связи Индии с Россией. По его словам, Путин, руководитель Кремля, использует доходы от продажи нефти и газа для финансирования своей войны против Украины. "Он зарабатывает миллиарды за счет своего народа", - заявил Зеленский. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается российский народ, они остаются в неведении из-за жесткого контроля Путина над СМИ и всеми социальными платформами.

Что касается предстоящей конференции по миру в Украине, Зеленский предложил, что она может пройти в Индии. Кроме Киева, переговоры также ведутся с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией. Индия приняла участие в первоначальной мирной встрече в Швейцарии в июне, но отказалась подписатьfinal agreement. Основная цель саммита - инициировать диалог, который в конечном итоге побудит Россию к участию.

Зеленский также намекнул, что экономика, поддерживающая конфликт Путина, подпитывается миллиардами от Индии, Китая и арабских стран. Киев не может заставить Нью-Дели, поскольку "вы - независимая нация, это ваше управление", - объяснил Зеленский индийским журналистам. Тем не менее, он призвал их подумать о способах снижения финансового потока, поддерживающего российские силы.

Премьер-министр Индии Моди недавно посетил Киев и пообещал свою помощь для прекращения конфликта. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, визит стал символом улучшения отношений, так как Украина была скептически настроена в отношении тесных связей Индии с Россией. Киев надеется на поддержку Индии, так как она имеет значительное влияние в мировой политике.

Президент Европейского парламента мог выразить озабоченность по поводу продолжающихся коммерческих связей Индии с Россией, учитывая якобы оказанную финансовую поддержку различными странами усилиям России по ведению войны. В свете предстоящей конференции по миру в Украине будет интересно посмотреть, пригласят ли Президента Европейского парламента внести свой вклад в диалог.

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