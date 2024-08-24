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Зеленский вводит запрет на создание московских церквей

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

Зеленский вводит запрет на создание московских церквей

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал спорный закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви, связанной с Москвой. Об этом сообщает официальная законодательная база Украины. Запрет обосновывается поддержкой Московского патриархата конфликта России против Украины.

Ранее Украинская православная церковь играла значительную роль в религиозной сфере Украины, но до 2022 года была связана с Московским патриархатом. После начала войны она официально порвала связи и осудила конфликт. Однако Киев обвиняет церковь в оправдании российских зверств против своего народа и распространении российской пропаганды. Многие священнослужители подозреваются в работе на Россию в качестве шпионов или корректировщиков огня.

По данным СМИ, запрет коснется около трех миллионов верующих. Митрополит Епифаний, глава автономной Православной церкви Украины, призвал их перейти в свою церковь. Сейчас церковь Епифания насчитывает больше прихожан, чем та, что связана с Москвой.

Москва продолжает призывать к политической и религиозной интеграции Украины. После решения украинского парламента ликвидировать церковь, spokeswoman для российского МИД Марии Захаровой заявила: "Цель - истребить подлинное, каноническое православие". Кроме того, Москва утверждает, что украинское правительство нарушает права своих граждан на свободу вероисповедания.

Запрет на деятельность Украинской православной церкви, связанной с Москвой, вызывает споры из-за потенциального нарушения свободы вероисповедания, как argue Russia. Несмотря на историческое влияние церкви в Украине, ее связь с Москвой и восприятие поддержки российских действий привели к обвинениям в распространении российской пропаганды и поддержке российских зверств.

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