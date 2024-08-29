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ПолитикаНовостиВидеозвонок

Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Безчисленное количество военнослужащих Украины погибли, пытаясь отразить российскую агрессию. Президент Зеленский подчеркивает пролонгированный характер борьбы его страны.

 and  Lauren Adams
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Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к...
Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к аннексии Крыма в 2014 году.

- Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Украинский лидер Владимир Зеленский почтил память многочисленных погибших украинских солдат. В видеообращении он вспомнил длительную борьбу Украины против российских нападений. "2014 год знаменует оккупацию Крыма. Столкновения в Донецкой и Луганской областях. Начало кровавой гибридной войны России против Украины. И военное сопротивление Украины", - сказал он в Киеве.

По его словам, в 2022 году Россия пыталась уничтожить украинцев широкомасштабным вторжением. "Полная украинская оборона. Храбрость нашего народа. Сила украинского духа. И благодарность всей нашей нации, всего нашего государства каждому солдату", - сказал Зеленский. Он почтил "всех павших украинских героев, которые возвращаются домой как щитоносцы".

Зеленский встретился с семьями погибших soldiers в День памяти погибших soldiers, вручил посмертные награды и предоставил 20 семьям жилищные сертификаты. Число погибших soldiers с февраля 2022 года из-за боевых действий не разглашается в Киеве. Зеленский упомянул о 31 000 погибших soldiers в феврале, но военные аналитики считают эту цифру заниженной.

Во время видеозвонка с семьями погибших soldiers Зеленский выразил им благодарность и заверил, что нация помнит. В своем послании он подчеркнул важность сохранения сильного присутствия на будущих видеозвонках с духами soldiers.

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