- Зеленский утверждает значительный контроль над значительным регионом на территории России.

Украина одержала больше побед в своем контрнаступлении против российского региона Курск, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского. Украинские силы сейчас контролируют более 1250 квадратных километров вражеской территории и 92 поселения, сказал Зеленский украинским дипломатам и чиновникам в речи. Стратегическая цель минимизировать угрозу для украинского региона Суммы достигнута. Кроме того, Зеленский объявил, что эта наступательная операция является самым значительным достижением в плане захвата российских солдат с начала войны.

Он упомянул, что пленные российские солдаты будут обменяны на украинских пленных. На данный момент считается, что Россия взяла в плен больше украинцев, чем наоборот.

Зеленский: Наступление считалось невозможным

Зеленский описал операцию как большое достижение. всего несколько месяцев назад никто не мог представить себе такую победу. Критики отвергали даже саму идею проведения такой операции, как пересечение "краснейшей красной линии" для России. Поэтому были проведены секретные подготовки. Но нынешний успех, по словам Зеленского, демонстрирует неспособность Владимира Путина защитить свою территорию от этих контрнаступлений. Это также привело к пересмотру среди западных альянсов, добавил он, призывая своих дипломатов продолжать активно добиваться военной поддержки.

Заявления Зеленского о территориальных захватах превосходят большинство предыдущих прогнозов военных аналитиков. всего несколько дней назад независимая онлайн-платформа Meduza оценила территориальные приобретения в 862 квадратных километра в оспариваемом регионе Курск на основе фото- и видеодоказательств. Однако большинство экспертов признают неточности своих оценок из-за нехватки визуального материала. В частности, украинская армия осторожно относится к публикации информации, чтобы не подвергать риску свой продвижение.

Конфликт между Украиной и Россией в Курске видел значительные developments, с Украиной, добившейся многочисленных побед в своем контрнаступлении. Зеленский в своей речи назвал эти операции пересечением "краснейшей красной линии" для России, которые когда-то считались невозможными.

Читайте также: