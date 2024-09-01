Зеленский прокомментировал нападения на территорию России: "Для государства, действующего террористически, важно испытать реальность войны"

Вечером президент Украины Владимир Зеленский комментирует недавние атаки на территории России. "Воинственное государство должно испытать войну на себе", - заявляет он, подчеркивая важность дальнобойных вооружений для прекращения конфликта. Поэтому Украина продолжает упорно работать над увеличением дальности своих вооружений, чтобы наносить удары по как можно большему числу российских военных объектов, логистических центров и критически важных объектов военной промышленности. Зеленский выражает благодарность всем, кто участвует в производстве и развертывании украинских беспилотников.

20:01 Большинство опросов показывает, что поляки поддерживают перехват российских дронов над польским воздушным пространствомОпрос, опубликованный польской газетой "Rzeczpospolita" и-reported украинской газетой "Киевский независимый", показывает, что большинство поляков считают, что польская армия должна вмешиваться в российский дрон, вторгающийся в польское воздушное пространство во время украинских атак. Опрос был проведен после того, как неопознанный летающий объект, предположительно, Shahed-дрона-камикадзе, пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. На следующий день бригадный генерал польской армии Томаш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия, возможно, оценивала систему противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

19:34 Швейцарские консультанты по безопасности призывают правительство пересмотреть политику нейтралитетаРабочая группа в швейцарском правительстве рекомендует пересмотреть историческую политику нейтралитета страны, призывая к более тесному военному сотрудничеству с НАТО и Европейским Союзом. Отчет, полученный порталом "Политико", предлагает этот сдвиг в ответ на возросшие вопросы безопасности, вызванные вторжением России в Украину. Рабочая группа из министерства обороны Швейцарии также подчеркивает растущее давление tanto внутри страны, как и за рубежом, чтобы прояснить свою нейтральную позицию. Политика нейтралитета Швейцарии восходит к 1515 году. Группа возглавляется Вольфгангом Ишingerом, бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности.

18:58 Украинская армия сообщает о более чем 90 столкновениях с российскими силамиС рассвета было 91 столкновение между украинскими и российскими войсками, сообщает Генеральный штаб Украины, описывая ситуацию на линии фронта как сложную. "Защитные силы усердно работают над препятствованием наступательным планам российского агрессора и ликвидации его личного состава и военной техники", - говорится в отчете.

18:22 Командующий украинскими сухопутными войсками сообщает о более чем 37 000 погибших российских солдат в августеПотери российской армии в Украине в августе составили примерно 36 810 человек, сообщает командующий украинскими сухопутными войсками Алексей Павлик, как сообщает Ukrinform. Он также заявил, что украинские силы уничтожили значительное количество вражеского оружия и военной техники в августе, в том числе 193 танка, 557 бронетранспортеров, 1517 артиллерийских систем, 44 реактивных системы залпового огня, 33 системы ПВО, более 2000 автомобилей и 278 специализированных единиц. Эти цифры нельзя независимо подтвердить, так как Россия сохраняет секретность о своих потерях в Украине.

17:44 Британская разведка сообщает о продвижении российских наземных сил к ПокровскуБританские эксперты по обороне сообщают, что российские наземные войска продвигаются к сильно оспариваемому городу Покровск на востоке Украины, согласно последнему брифингу разведки. "Российские наземные войска, скорее всего, находятся в пределах 10 километров от городских границ", - отмечается в отчете. Эксперты предполагают, что продвижение замедлится, когда наземные войска достигнут пригородов Покровска. Покровск играет критическую роль в снабжении украинских войск. "Если он будет захвачен, это удлинит существующие линии снабжения и еще больше осложнит ситуацию для украинских сил", - заключает отчет. Министерство обороны Великобритании публикует ежедневные обновления о конфликте с момента начала вторжения России в Украину, используя данные разведки.

17:16 Потери и жертвы в Курахове после российской атакиАрмия России обстреляла город Курахове в Донецкой области. По крайней мере, трое погибли и девять получили ранения, сообщает глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашенко в Telegram. Он сообщил, что российская армия атаковала Курахове с помощью нескольких реактивных систем залпового огня "Ураган".

16:43 Российские силы отрицают продвижение в Донбассе, украинский Генеральный штаб сообщает о отражении девяти атакРоссийские войска заявляют о победах в Донецкой области на востоке Украины, утверждая, что захватили сельскую деревню Выгнимка на севере Донбасса возле украинского контролируемого города Северск. Однако Генеральный штаб Украины опровергает девять российских атак с прошлого дня, в том числе на Выгнимку, все они были отбиты. Оба утверждения остаются неподтвержденными. Российские силы также заявляют о территориальных приобретениях возле украинского города Покровск, еще одного ключевого пункта текущей offensiv.

16:20 Заместитель министра иностранных дел России предлагает изменить ядерную доктрину в ответ на постепенную эскалацию ЗападаРоссия, как сообщается, пересматривает свою ядерную доктрину, согласно собственным заявлениям. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал государственному новостному агентству ТАСС, что процесс продвинулся, и изменения близки. Решение связано с "эскалационным курсом наших западных оппонентов" в связи с конфликтом в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью, что Запад "переходит границы", и Россия защитит свои интересы. США и их союзники заявляют, что действия России в Украине составляют вторжение, и что правительство Киева поддерживается в его обороне. Текущая ядерная доктрина России предусматривает использование ядерного оружия, если угрожается суверенитет или территориальная целостность России.

15:54 После авиационного удара в Харькове число пострадавших возросло до 41По данным государственного новостного агентства Ukrinform, ссылающегося на региональное военное управление, число пострадавших в Харькове после российского авиационного удара достигло 41. Среди них пятеро детей. Российская армия, якобы, обстреляла Харьков ракетами, что привело к примерно десяти взрывам и повредило несколько гражданских построек, в том числе торговый центр.

15:21 Зеленский просит Запад дать добро на удары глубоко в российскую территориюПрезидент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить использование западного оружия для ударов глубоко в российскую территорию после последних российских авиационных ударов. Для адекватной защиты и охраны украинских городов необходима дополнительная помощь, заявил он в Telegram. Это включает в себя решение о "дальнобойных ударах по российским пусковым установкам ракет, уничтожении российской военной логистики и совместном запуске ракет и дронов". Зеленский подчеркивает, что за последнюю неделю Россия использовала 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины.

15:03 ВВС Украины заявили о сбитии восьми из одиннадцати Shahed-дроновВВС Украины утверждают, что сбили 24 российских дрона. Российская армия запустила баллистическую ракету Iskander-M из Курской области и 11 дронов Shahed-131/136 с территории Крыма в направлении украинских целей. По данным ВВС Украины, восемь из них были перехвачены. Основными целями были украинские регионы Миколаев и Сумская область.

14:45 Харьков вновь подвергся атаке российской авиации; 28 раненыхГород Харьков на северо-востоке Украины вновь стал целью российской авиации, сообщают местные власти. Ракетный обстрел привел к 28 травмам; об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Среди раненых есть шестилетний ребенок, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Харьков является вторым по величине городом Украины. В последние дни в результате атак на город произошло множество смертей и травм.

14:29 В первом квартале 2024 года ЕС импортировал больше газа из России, чем из СШАВпервые за почти два года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США, между апреля и июня, согласно данным брюссельского консультанта Bruegel. За этот период страны ЕС импортировали примерно 12,7 миллиарда кубических метров из России и 12,3 миллиарда из США. В то время как импорт из России показал лишь незначительное снижение по сравнению с первым кварталом 2024 года, импорт из США резко упал. Норвегия остается основным поставщиком газа для ЕС, с 23,9 миллиардами кубических метров во втором квартале. До начала invasions в начале 2022 года эту позицию занимала Россия. Многие страны ЕС затем сократили импорт из страны. Согласно данным Федерального статистического управления, Германия больше не импортирует газ из России. Россия занимает второе место в списке поставщиков, ненамного опережая США. Данные не указывают destinations импорта.

14:10 Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе потушенПожар на московском нефтеперерабатывающем заводе (см. запись 08:01) потушен, сообщает СМИ со ссылкой на государственное российское новостное агентство ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обломки дрона попали в завод, вызвав пожар в "отдельной технической комнате". Российские сообщения утверждают, что украинская армия якобы атаковала электростанции на территории России множеством дронов.

13:36 Москва считает США стороной-агрессоромСША, через свою военную помощь Украине, уже глубоко вовлечены в конфликт, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в российском телевидении. Отношения между Москвой и Вашингтоном поэтому так напряжены, как не было десятилетиями. Официально Песков заявил, что Россия не имеет предпочтений между кандидатами в президенты США Трампа и демократом Камала Харрис. Украина получает военную помощь от многих западных стран в своем конфликте с Россией. Однако эта поддержка недостаточна, чтобы существенно изменить военную ситуацию. Требования Москвы к окончанию войны, по сути, являются капитуляцией Украины.

13:19 Россия: Прорыв на востоке Украины - Два города захваченыРоссийские войска взяли под контроль два города на востоке Украины, сообщают государственные российские новостные агентства, цитируя министерство обороны. Пытьче и Вугледар теперь находятся под российским контролем; однако независимого подтверждения таких заявлений нет. Российские войска, якобы, продвигаются вдоль восточного фронта, отмечая территориальные достижения.

12:48 Украина: Российские войска атаковали конвой с зерномРоссийские войска якобы атаковали конвой грузовиков с зерном возле Сум, сообщают украинские власти. Грузовики ехали между Сумом и Харьковом, когда на них упали ракеты, заявил местный прокурор. Один 23-летний водитель грузовика погиб, один грузовик загорелся, а 20 других получили повреждения. Ранее ВВС Украины якобы объявили общую тревогу о нападении на логистику в сельскохозяйственном секторе страны.

11:50 Поиск адреналина и принятие риска: туризм войны в Украине достигает новых высотВ Украине взрывы могут произойти в любое время суток, где угодно. Несмотря на постоянную угрозу и риски, Дмитро Никитеров предлагает приключенческие туры по бывшим полям сражений. Ранее он работал юристом. Теперь он организовывает "Туры войны" по Киеву и окружающим регионам, в том числе Буче и Ирпиню. Никитеров видит свою роль не только как бизнес-проект, но и как средство привлечения глобального внимания к продолжающемуся конфликту. Он объясняет это журналисту ntv.de Томасу Шмоллу. Туристов движет жаждой адреналина, желанием увидеть raw reality войны и понять, что происходит здесь и сейчас, заявляет Никитеров.

11:22 Зеленский: Россия запустила более 780 управляемых бомб в Украине за неделюПо словам президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, понятно, почему украинцы отвечают на российское терроризм всеми необходимыми мерами, чтобы его остановить. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, около 780 управляемых бомб и примерно 400 беспилотников различных типов в Украине.

11:04 В результате обстрела в Сумы один человек погиб, четверо раненыАртиллерийский огонь России привел к гибели одного гражданского и ранению четверых в Сумыской области северо-восточной Украины, сообщают украинские власти. "В течение ночи и этого утра российские войска провели 18 атак на приграничные районы и населенные пункты в Сумыской области", - заявили местные власти в Telegram. "Зафиксировано 47 взрывов". Сумы находятся недалеко от российской Курской области, которую тысячи украинских солдат invade 6 августа.

10:28 Военный начальник Украины: ситуация на восточном фронте сложнаяГлавнокомандующий украинской армии Алексей Сырский признал, что ситуация на восточном фронте сложная. "Ситуация сложная в направлении главного удара противника, но все необходимые решения принимаются на всех уровнях без задержек", - сказал он в Telegram. Он провел несколько дней этой недели в городе Покровск на восточном фронте. Бой там "интенсивный". Он не уточнил точное местонахождение российского наступления, но он и президент Владимир Зеленский заявили, что российские войска целенаправленно атаковали стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

09:59 ИСВ: российские войска страдают из-за нехватки личного состава и техники в Украине"Согласно сообщениям, российские войска не могут вести полноценные боевые действия в Украине из-за нехватки личного состава и техники", - пишет Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете. Это результат неэффективной военной стратегии Кремля. ISW ссылается, среди прочего, на отчет мобилизованного российского солдата и военного блогера. В августе он написал в Telegram, что правительство России не смогло наладить эффективную систему мобилизации для замещения потерь личного состава или наращивания резервов.

09:21 Украина обновила данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины обновил данные о потерях российских войск. Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 616 300 soldiers в Ukraine, в том числе 1 340 за последние 24 часа. Отчет из Киева также сообщает, что были уничтожены 10 танков, 22 артиллерийских системы и 36 дронов. С начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 8 592 танка, 17 636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 507 дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно Украине. Оценки Запада предполагают более низкие показатели потерь, но они также, скорее всего, являются минимумами.

09:00 Россия: уничтожено 158 украинских дроновРоссийская система ПВО сбила и уничтожила в общей сложности 158 украинских дронов, согласно заявлению Министерства обороны России в Москве (см. записи 07:03 и 03:45). Украинская армия атаковала электростанции и нефтеперерабатывающие заводы в масштабной операции с использованием дронов, с наибольшим воздействием на Москву и соседнюю Тверскую область.

08:32 DeepState: российские войска продвигаются в Донецкой областиПо данным аналитиков канала DeepState, связанного с украинской армией, российские войска, похоже, продвигаются дальше в восточной украинской области Донецк. Они утверждают, что русские захватили Парсковичи в Донецкой области и также вошли в три других поселения: Костянтиновка, Гродовка и Галыцыновка.

08:01 Мэр Москвы: пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атакиВ Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Он связывает инцидент с атакой украинского дрона. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

07:28 Призрачные деревни: украинская приграничная территория становится все более пустойВойна в последние годы достигла практически каждого уголка украинско-российской приграничной территории. Хотя украинская армия успешно продвигается немного за российскую границу, на украинской стороне осталось очень мало населенных деревень.

07:03 Россия утверждает, что отразила "подробные" атаки дроновРоссия заявляет, что успешно отразила "подробные" атаки дронов на западные регионы России и Москву. Губернатор пограничной области Брянск, Александр Богомаз, объявил в Telegram, что защитники успешно отразили массированную атаку дронов на территорию региона, уничтожив более 26 дронов. Ранее военные России уничтожили почти 26 дронов.

06:23 Россия: Еще одна атака на электростанцию с помощью дроновЭлектростанция в Каширской, районе Московской области, была атакована украинскими дронами, как заявил глава района Михаил Швyalov в Telegram. К счастью, не было сообщений о жертвах и разрушениях. Ранее подобные атаки на электростанцию в Конакове в Тверской области, северо-западнее Москвы, были сообщены.

05:40 Взрывы возле российской электростанции в ТвериВозле электростанции в Конакове в Тверской области, северо-западнее Москвы, были слышны взрывы, сообщают различные русские Telegram-каналы. Эта электростанция является одним из основных генераторов электроэнергии в центральной России. Ранее губернатор региона сообщил о уничтожении пяти дронов, запущенных из Украины, без сообщений о жертвах и с присутствием служб экстренной помощи.

04:54 Зиямик: Германия должна уделять больше внимания ПольшеПолитик ХДС Пауль Зиямик потребовал от Германии большего участия в улучшении отношений с Польшей. Он заявил: "Сегодня не сильная Германия пугает поляков - слабая". Он также отметил, что Польша считает, что Германия недостаточно слушает, особенно в области обороны. Германия, по его словам, совершила ошибки в прошлом и начала более решительно поддерживать Украину только под давлением соседей.

03:45 Россия: Больше дронов перехваченоРоссийские власти якобы перехватили по крайней мере пять дронов над Москвой. В общей сложности 26 дронов якобы были уничтожены в пограничном регионе Брянск на юго-западе России, более десяти в Воронежской области и несколько в других регионах, таких как Курск, Липецк, Рязань и Тула. Губернаторы этих регионов объявили об этом в Telegram, с предварительными сообщениями об отсутствии ущерба или жертв.

02:39 Россия: Атака дронов на Москву отраженаПо словам мэра Москвы Сергея Собянина, российские системы ПВО уничтожили дрон, направленный на Москву. Первоначальные сообщения указывают на отсутствие жертв и ущерба в результате атаки дронов. Собянин поделился этой информацией в Telegram.

01:39 Нидерланды отправят 28 бронированных vehicle в КиевНидерланды объявили о плане отправить 28 амфибийных бронированных vehicle типа Viking Bandvagn S10 в Украину, как объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на платформе X. Брекельманс заявил, что украинские солдаты были обучены голландским морскими пехотинцами управлять этими vehicle. Эти 11-тонные vehicle Viking Bandvagn S10 могут передвигаться по различным поверхностям, включая воду. "Украина срочно нуждается в нашей помощи в борьбе против российского агрессора", - написал Брекельманс. Он не указал точную дату поставки.

00:35 Бывший американский генерал критикует политику Байдена в отношении УкраиныБывший американский генерал Бен Ходжес критиковал политику Запада, запрещающую Украине нападать на Россию. Ходжес заявил на форуме Globsec в Праге, как сообщает "Киевский независимый", что у Запада нет "ясной цели". Украина недавно усилила давление на отмену запрета путем вторжения в российский регион Курск. Однако Белый дом не изменил свою позицию, несмотря на поддержку некоторых американских политиков требований Украины. "Эта ужасная политика, которая фактически лучше защищает российские аэродромы, чем украинских граждан, подчеркивает тот факт, что у нас нет ясной цели", - заявил Ходжес. Бывший американский командир обвинил администрацию Байдена в невыполнении "самой важной задачи - того, чего мы хотим достичь".

23:25 Зеленский требует разрешения на атаку РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский требует от своих союзников разрешения на атаку России. "Очистка украинского неба от российских беспилотников - это важный шаг, чтобы заставить Россию искать мир и справедливое перемирие", - сказал он в своем вечернем видеообращении. "Мы нуждаемся в полномочиях, чтобы действительно защитить Украину и украинцев. Мы нуждаемся и в разрешении на дальние возможности и дальнобойные ракеты и ракеты". Без подробностей он сказал, что его представители передали все необходимые детали партнерам Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американскому телеканалу CNN, что они показали партнерам, что российские аэродромы, с которых атакуют украинские города, находятся в досягаемости дальнобойного оружия.

22:15 Эстония и Латвия отмечают 30-летие вывода российских войскЭстония и Латвия отметили 30-летие вывода российских войск из двух балтийских государств памятными мероприятиями. Более 50 лет после оккупации советской Красной армией последние российские войска покинули страны-члены ЕС и НАТО вечером 31 августа 1994 года. В Таллине и Риге президенты Алар Каррис (Эстония) и Эгилс Левитс (Латвия) подчеркнули символическое, политическое и юридическое значение событий, произошедших три десятилетия назад. Во время встреч с теми, кто участвовал в переговорах по выводу войск с Россией, они подчеркнули, что без вывода войск настоящая независимость и путь к членству в ЕС и НАТО в 2004 году были бы невозможны. Сегодня балтийские страны являются одними из самых сильных сторонников Украины в ее оборонительной борьбе против России. В регионе растет озабоченность тем, что они могут стать следующей целью кремлевской армии с начала конфликта.

В 21:03 известный украинский кикбоксер Роман Холоватиук пал в бою. Об этом сообщил Комитет по делам молодежи и спорта Верховной Рады Украины. Родившийся в городе Каменец-Подольский на западе Украины, Холоватиук прославился в возрасте 22 лет. Он завоевал медаль на Всемирных играх, проходивших в Польше в 2017 году, что принесло ему национальную и международную известность. Его победы не ограничились этим. Он получил звание мастера спорта по кикбоксингу WAKO, стал финалистом Всемирных игр, завоевал звание чемпиона мира и выиграл множество Кубков мира и Европы, а также неоднократно становился чемпионом Украины. После вторжения России в феврале 2022 года Холоватиук самоотверженно поступил на военную службу.

Подробнее о предыдущих событиях [здесь].

В свете эскалации tensions и киберугроз важно учитывать риски, связанные с возможной кибервойной. Как мы видели на примере недавних кибератак, обе страны могут использовать технологию как оружие для нарушения работы критической инфраструктуры, жизненно важных услуг и систем связи. Враждебное государство, такое как Россия, может использовать свои кибервозможности для подрыва украинских оборонительных сил и создания хаоса, пытаясь ослабить способность Украины эффективно реагировать на поле боя. Поэтому Украина должна сделать приоритетом укрепление своих цифровых защит и инвестировать в передовые кибербезопасные меры, чтобы защитить себя от возможных атак кибервойны.

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