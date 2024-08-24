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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Зеленский представил недавно разработанную украинскую военную технику

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Зеленский представил недавно разработанную украинскую военную технику

Президент Украины Владимир Зеленский недавно представил новое оружие для своих военных сил, получившее название 'Палианка'. Он заявил: "Палианка будет включена в ракетную программу Украины". Этот беспилотник-ракета существенно быстрее и мощнее существующих дальнобойных беспилотников страны. Из-за соображений безопасности Зеленский воздержался от раскрытия дополнительной информации. "Палианка" - это термин, заимствованный из традиционного украинского белого хлеба.

В последние месяцы Украина сосредоточилась на производстве различных моделей беспилотников. Эти экономически выгодные виды оружия могут производиться в больших количествах. Украинские силы в основном используют дальнобойные беспилотники для ударов по целям на территории России. Однако западные союзники пока не одобрили развертывание тяжелого вооружения, такого как ракеты или крылатые ракеты, для этих миссий.

Европейский союз заинтересовался достижениями Украины в области беспилотной технологии, в частности 'Палианкой'. Европейский союз рассматривает возможность предоставления финансовой помощи для укрепления военных возможностей Украины, в том числе ее программы беспилотников.

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