Зеленский предполагает, что Путин не решается развернуть ядерное оружие из-за своей личной привязанности к сохранению своей жизни.

18:59 Массированные артиллерийские столкновения и российские авиационные налёты на восточной УкраинеМассированные артиллерийские столкновения и российские авиационные налёты, использующие планирующие бомбы, потрясли фронтовые линии на востоке Украины. По данным вечернего отчёта Генерального штаба Киева, более 20 населённых пунктов вблизи Сум и Харькова якобы подверглись обстрелу со стороны российской артиллерии. О российских атаках на украинские оборонительные линии сообщалось из зон кризиса, окружающих Донбасс. В Покровске отбито 13 атак, а в Кураховом - 17 попыток продвижения российских войск. Эти числа нельзя подтвердить независимо. Аналогично интенсивные бои сообщались в районе Вугледар. Украинские военные аналитики ожидают, что этот маленький город в южном Донбассе, который находится в конфликте уже два года, скоро может перейти под российский контроль.

18:21 Украина утверждает, что провела масштабную разведку дронов на российском арсенале в ВолгоградеУкраина якобы атаковала арсенал вооружений в российском регионе Волгограда с помощью более 100 дронов. По данным украинской армии в Telegram, целью атаки стал военный арсенал в Котельбане. На территории арсенала наблюдались признаки пожара и взрыва боеприпасов. Представитель украинского оборонного сектора заявил, что 120 украинских дронов пролетели более 600 километров, чтобы атаковать арсенал вооружений, повредив склады боеприпасов и ракет, что приведёт к нехватке боеприпасов для российских оккупационных войск. Россия ещё не подтвердила атаку.

17:42 Баerbock: Дальнобойное оружие критически важно для преодоления минного барьераПо словам немецкого министра иностранных дел Аннегрет Кramп-Карренбауэр, Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие в целях обороны: "Я неоднократно подчёркивала, что оно играет важную роль, особенно в прорыве минного барьера на востоке Украины", - заявила зелёный политик в ARD. На вопрос о том, следует ли в будущем предоставить Германии другое поставки, она ответила, что её позиция ясна, но канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение: "И в коалиции - в демократической коалиции - это работает так: если мы не можем согласиться по этому вопросу, мы не можем его поддержать. Тогда американцы и британцы и французы это сделают". Президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование западного оружия даже за пределами границы с Россией. Это позволило бы, например, бомбардировщикам оставаться в безопасности от атак на своих базах. Для использования ракет ATACMS США и британских крылатых ракет Storm Shadow потребуется одобрение. Немецкие крылатые ракеты Taurus даже могут долететь до Москвы, в отличие от аналогичных систем вооружений из Великобритании или Франции.

17:10 Примерно 500 учёных пострадали от прекращения сотрудничества CERN с РоссиейПримерно 500 учёных, связанных с российскими учреждениями, пострадают от прекращения сотрудничества CERN с Россией, сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN). Эти учёные должны прекратить сотрудничество, когда контракт истечёт 30 ноября, подтверждает спикер CERN, подтверждая сообщения СМИ. CERN принял решение прекратить сотрудничество с Россией и её союзником Белоруссией в июне 2022 года после вторжения России на Украину, решение, которое было окончательно принято в декабре 2023 года. Текущий договор с Белоруссией уже истёк в конце июня 2024 года, afecting 15 белорусских учёных, according to the CERN spokesperson. Отход России также означает потерю важного спонсора CERN, так как Москва в настоящее время предоставляет около 4,5% бюджета организации. Однако другие члены-страны, скорее всего, восполнят этот пробел.

16:27 Сообщение: Навальный жаловался на боли в животе - документы свидетельствуют о смертельном отравленииРоссийские власти утверждают, что Алексей Навальный умер от естественных причин в феврале этого года. Поддержка Навального и многие западные политики обвиняют российское руководство и президента Владимира Путина в смерти Навального. Новое сообщение укрепляет это обвинение: "The Insider" сообщает, ссылаясь на официальные документы, что российские власти якобы удалили симптомы, которые Навальный проявлял незадолго до своей смерти в тюрьме. По данным сообщения, Навальный жаловался на сильные боли в животе и рефлекторно рвал, также испытывая судороги перед потерей сознания. Официальная причина смерти - расстройство сердечного ритма - не объясняет такие симптомы, according to the medium. Консультируемые врачи указали, что эти симптомы являются общими признаками отравления.

15:55 Российские войска утверждают, что отбили шесть попыток украинского проникновения в КурскРоссийские силы якобы отбили шесть новых попыток украинского проникновения в западный регион Курск, сообщает Минобороны России. Reuters сообщает, что ministry announced in a Telegram post that its forces, with the assistance of aircraft and artillery, repelled incursion attempts near the village of Novy Put, about 79 kilometers west of Sudzha. Ministry asserts that 50 Ukrainian soldiers were killed or wounded, and a tank and four armored combat vehicles, as well as a car, were destroyed. These declarations cannot be authenticated independently.

15:28 Картина разрушения: Россия обстреливает Запорожье 13 авиационными налётамиУкраинский город Запорожье подвергается авиационным налётам. По меньшей мере 13 человек ранены, в некоторых районах обрушились жилые блоки. В многочисленных зданиях горят пожары. Украинская служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что повреждено 10 частных домов.

14:34 Германская армия готовится к худшему сценарию - возможной обычной войне в Европе в ближайшие пять летПосле завершения упражнения "Красная буря Альфа" немецкая армия запланировала продолжение под названием "Красная буря Браво" на следующий год. Это трехдневное упражнение, завершившееся в субботу в порту Гамбурга, было признано успешным региональным командованием. По словам начальника штаба, подполковника Йорна Плишке, цели были достигнуты tanto в командных пунктах, как и со 2-й компанией домашней обороны. Основное внимание было уделено обеспечению безопасности критической инфраструктуры, поддержанию единства осведомленности на всех уровнях и быстрому и безопасному общению со всеми участниками. Принимая во внимание вторжение России в Украину, возможность обычной войны в Европе в ближайшие пять лет обсуждается. НАТО стремится коллективно противодействовать этой угрозе, что требует быстрой переброски союзных войск с запада на восток. Германия, с ее стратегическим географическим положением, служит в качестве хаба. Таким образом, практика военных перевозок по железной дороге, автомобильным транспортом или воздухом, снабжение продовольствием, койками или топливом, а также обеспечение движения полных колонн боевых машин становятся критически важными для эффективного сдерживания потенциальных угроз.

14:03 Лондон: Потери российских боеприпасов из-за атак дроновПо данным британских оценок, украинские удары беспилотников привели к самым большим потерям боеприпасов для России со времен начала конфликта. Методичный удар по складу боеприпасов недалеко от Тувара в центральной российской области Тверь 18 сентября, по оценкам, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов. В последующие дни, 21 сентября, украинские атаки на склады в Тихорецке в южной российской области Краснодар и другие места в Туваре, по данным министерства обороны Великобритании, привели к самым большим потерям российских и поставляемых из Северной Кореи боеприпасов за всю войну.

13:31 Москва защищает расширение своей ядерной доктриныПодвергаясь критике, Россия, как ядерная держава, обосновывает пересмотр своей доктрины использования ядерного оружия. Новые принципы ядерного сдерживания необходимы из-за близости инфраструктуры НАТО к границам России и намерения западных держав одержать победу над Москвой через поставки оружия в Украину, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. Решение о применении ядерного оружия остается за военными.

13:00 Добровольческие медики-герои сражаются с кремлевскими ракетамиПосле ракетного удара России по зданию в Харькове Сергей спешит на место происшествия. В составе добровольческой команды он оказывает помощь раненым и спасает жертв из-под завалов. Он сознательно выбрал эту миссию.

12:28 Славянск сообщает о 16 жертвах после ракетного удара РоссииПо данным городской военной администрации Славянска, опубликованным в Telegram, число пострадавших после ракетного удара России возросло до 16, в том числе 17-летнего подростка. Российская армия обстреляла Славянск 13 крылатыми ракетами на рассвете. Все жертвы были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

11:55 "Ужасное свидетельство" - Зеленский вспоминает расстрел в Бабием ЯруПрезидент Украины Владимир Зеленский сегодня вспоминал расстрел в Бабием Яру, трагическое напоминание о том, как 83 года назад более 33 000 евреев были убиты немецкой армией в овраге в Киеве. Бабий Яр, сказал он в своем сообщении в X, является "ужасным свидетельством" самых темных преступлений, совершенных когда мир выбирает молчать, игнорировать или оставаться безразличным вместо того, чтобы бороться со злом. Зеленский, имеющий еврейские корни, представил Бабий Яр как убедительное доказательство жестокости, которую нации могут проявлять, когда их лидеры сеют страх и насилие - явный намек на лидера Кремля Владимира Путина.

11:00 Украина: Количество жертв вчерашнего нападения на клинику в Сумах возросло до десятиЧисло погибших в результате российского нападения на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Клинику атаковали дважды в субботу. Вторая атака произошла, когда спасатели извлекали раненых и погибших, а пациентов эвакуировали. В течение ночи и раннего утра российские силы обстреляли границу 31 раз.

10:32 Российские СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеРоссийские СМИ сообщают об взрывах возле российских военных баз после сообщений от военных блогеров. На naval base в Балтийске, Краснодарском крае, подозревается в запуске камикадзе-дронов против Украины, произошли взрывы, как сообщает новостное агентство Astra. В Ко틀убане, Волгоградской области, был поражен склад боеприпасов, что привело к пожарам и взрывам. По данным Украины, в складе в Ко틀убане хранились иранские баллистические ракеты и пусковые установки.

10:02 Военные Украины сообщают о 165 столкновениях за последние суткиЗа последние 24 часа украинские военные сообщили о более чем 165 столкновениях, около четверти из которых произошли возле спорного города Покровск в регионе Донбасс. Российские войска провели 73 воздушных удара по позициям и гражданским центрам, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив семь ракет. Кроме того, более 4700 атак были совершены, в том числе 179 с использованием реактивных систем залпового огня, и более 1700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовались как камикадзе-дроны. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска провели шесть ударов по местам размещения вражеских войск, вооружения и военной техники, как сообщается в украинских военных сообщениях.

10:00 Судья Верховного суда Украины погиб в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилюСудья Верховного суда Украины, который оказывал гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, погиб в результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю. Как сообщает региональная прокуратура, цитируемая новостным сайтом Ukrinform, БПЛА первого лица ударил по внедорожнику, в котором ехал судья Леонид Лобойко, направляясь в село для раздачи помощи. Он погиб на месте, а трое женщин, находившихся в автомобиле, получили ранения. Украина расследует инцидент на предмет возможных военных преступлений и убийства.

09:43 Украина сообщает о повреждении гражданских зданий в ЗапорожьеУкраинские чиновники сообщают о значительном ущербе гражданским сооружениям в южном промышленном городе Запорожье после серии массированных российских авиаударов. Как сообщает Иван Федоров, глава региональной администрации, в Telegram, по меньшей мере семь человек получили ранения. Есть опасения, что под завалами могут оставаться люди. Сообщается о более чем десяти авиаударах, в результате которых возникло несколько пожаров.

09:15 Россия опровергает сбивание 125 украинских беспилотников прошлой ночьюМинистерство обороны России опровергает перехват и уничтожение 125 украинских беспилотников в ходе ночных воздушных атак. Губернаторы нескольких регионов сообщили о повреждениях от ударов, но не сообщалось о жертвах. По данным министерства, 67 беспилотников были сбиты в Волгоградской области на юге России, 17 в Белгородской и Воронежской областях и 18 в Ростовской области.

08:41 Украина сообщает о 1170 российских потерях за последние 24 часаУкраинская армия сообщает о потерях России в размере 1170 человек за последние 24 часа, что повышает общее число раненых и погибших российских солдат до 652 000. Украинские силы также сообщают о уничтожении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронетранспортеров. Также сообщается о сбитии 93 беспилотников и одной системы ПВО.

08:19 Военные эксперты: Украина целенаправленно атаковала российские склады боеприпасовВоенные эксперты на платформе X сообщают, что украинские ударные беспилотники атаковали склад боеприпасов России в Коть-Казань ночью. Источники в Волгоградской области сообщают о пожарах в районе крупного склада боеприпасов России. Система мониторинга пожаров NASA также подтверждает пожары на северном фланге склада. Ни Кремль, ни украинская армия пока не сделали заявлений по этому инциденту.

07:20 Лидер СДПГ хочет сильной международной поддержки для УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебль надеется, что предстоящая встреча Украины и США в Рамштайне подчеркнет солидарность с нацией, атакованной Россией. "Саммит должен четко передать, что все, в том числе США после выборов в ноябре, обязаны продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько это необходимо", - заявил Клингебль. Также стоит рассмотреть, "как будущие конференции по миру могут быть организованы более широко с целью более существенных дискуссий о долгосрочной перспективе мира в интересах украинцев", - добавил он. Байден планирует посетить Германию 10 октября, а конференция из 50 стран, поддерживающих украинскую армию, состоится на авиабазе Рамштайн 12 октября. Предполагается, что украинский президент Владимир Зеленский также примет участие.

06:03 Секретарь президента Украины по поводу развертывания оружия: русские узнают первымиПо словам секретаря президента Украины, окончательного решения о развертывании западного оружия на российской территории пока не принято. Сергій Никифоров у интервью украинскому новостному каналу уточняет, что пока нет окончательного решения по этому вопросу. Однако президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с разными странами, в том числе Италией, Францией, Великобританией и США. Никифоров добавляет: "Надо понимать, что русские узнают первыми об authorization для глубокого проникновения на российскую территорию. Они узнают первыми, а потом будет официальное объявление".

04:48 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Украина разочарованаМинистерство иностранных дел Швейцарии выражает поддержку мирному плану Китая по прекращению конфликта в Украине. Швейцарская позиция по таким инициативам претерпела значительные изменения, как объясняет министерство в Берне. В то же время Украина выражает недовольство позицией Швейцарии. Украина в настоящее время готовит второй мирный саммит в ноябре. В июне в Швейцарии прошла первая встреча, в которой приняли участие около 50 стран без России и Китая.

03:13 Литва отправляет гуманитарный пакет в КиевЛитва отправляет военный гуманитарный пакет, в который входят боеприпасы, компьютеры и логистические поставки в Украину. Помощь должна прибыть в ближайшие дни, как объявило правительство Литвы. С начала года Литва уже предоставила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование для Украины.

02:29 Трое погибших в результате российских атак в Харьковской областиТрое человек погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по селу Слатине в Харьковской области, как сообщают местные власти. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и повредил образовательное учреждение и предприятия, случайно задев людей, которые были на улице, как сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Военная помощь США Украине названа "глупым риском" Северной КореейСеверная Корея, обвиняемая в незаконной торговле оружием с Россией, назвала военную помощь США в размере 8 миллиардов долларов Украине "безрассудным актом" и "игрой с огнем" в отношении ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил об этой новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ее цель - укрепить обороноспособность Киева, в том числе с помощью вооружения с увеличенной дальностью, чтобы дать возможность Украине наносить удары по России с безопасного расстояния.

00:25 Число жертв в результате нападения на Сумы достигло десятиЧисло погибших возросло до десяти в результате нападения России на больницу в Сумах, городе, расположенном вдоль границы Украины. Министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko прокомментировал ситуацию, сообщив, что первое жертва погибла в результате первоначального нападения на больницу, а затем последовали новые бомбардировки во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

Нападение на Украину продолжается, сообщается о российской артиллерийской бомбардировке более 20 поселений вблизи Сумы и Харькова. (Из первого текста)

Сообщается о нападении на склад оружия в южном регионе Волгоградской области России с использованием более 100 дронов со стороны Украины, что привело к значительному ущербу. (Из второго текста)

Читайте также: