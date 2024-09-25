Зеленский предлагает заставить Москву заключить мирные соглашения.

Украинский президент Володимир Зеленський в пламенной речи перед Советом Безопасности ООН призвал своих союзников оказывать давление на Россию на поле боя. "Этот конфликт не может быть разрешен переговорами", - заявил Зеленський во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи. Он также объяснил, что "нужны действия. Президент России Владимир Путин нарушил так много международных законов и правил, что не остановится сам. Россия может быть принуждена к миру, и это необходимо", - сказал Зеленський. Зеленський выразил значительное скепсис в отношении переговоров с Россией для прекращения текущего вторжения в его страну. "Россия совершает международные преступления. Вот почему этот конфликт не может просто исчезнуть".

В то время как Зеленський говорил, российский посол Василий Небензя беззаботно перебирал свои бумаги и поглядывал на телефон. Во время своей речи российский представитель высмеял Зеленского, назвав его "попыткой быть крутым парнем". При Зеленском Украина превратилась в "одномандатный авторитарный режим", а украинская армия была на грани краха. Зеленский покинул помещение за час до этого и не знал об этих комментариях.

Перед поездкой в США Зеленский поднял надежды на долгожданный "план победы", который он первым представит президенту США Джо Байдену. Согласно сообщению в The Times of London, план включал требования о западных гарантиях безопасности, подобных членству в НАТО, конкретное оружие, которое еще не указано, и дополнительную финансовую помощь.

Министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обрисовала ключевые пункты возможных мирных переговоров. "Мир означает защиту существования Украины как суверенного государства. Это означает гарантии безопасности", - сказала она в своем предложении о прекращении войны во время заседания Совета Безопасности ООН. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир", - подчеркнула политик от партии "Зеленые".

Она добавила, "Когда мы говорим о мире, для Украины это означает гарантировать, что прекращение боевых действий не означает еще один раунд подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс напрямую обратилась к Путину, сказав в камеру: "Ваше вторжение служит только вашим интересам, чтобы расширить ваше преступное государство в преступную империю, построенную на коррупции и эксплуатации tanto российского, как и украинского народа". Эта империя Путина основана на лжи и распространяет дезинформацию tanto внутри страны, как и за рубежом, чтобы вызвать нестабильность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к более решительным действиям против тех, кто поддерживает Россию в конфликте на Украине. "Самый быстрый способ вперед - прекратить тех, кто способствует агрессии Путина", - сказал Блинкен. Он также подчеркнул необходимость справедливого мира, который соблюдает принципы Устава ООН. В частности, Блинкен подчеркнул поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

Новый министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что не должно быть иммунитета для преступлений России. Китайский министр иностранных дел Ван И призвал к большим усилиям для мирных переговоров на Украине. "Наивысший приоритет - придерживаться трех принципов: не расширять зону конфликта, не эскалировать боевые действия и не провоцировать ни одну сторону". Чем больше оружия отправляется на поля сражений, тем труднее достичь перемирия, сказал он.

Антони Блинкен, после призыва к более решительным действиям против тех, кто поддерживает Россию в конфликте на Украине, упомянул важность справедливого мира, который соблюдает принципы Устава ООН. В другой части заседания российский посол Василий Небензя, когда Зеленский говорил, был замечен беззаботно моргающим, перебирая свои бумаги и поглядывая на телефон.

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