Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

"Нам нужен свежий старт", - отреагировал Зеленский на вопрос о причинах перестановок в правительстве. "И эти действия связаны с усилением нашей страны в различных сферах". Украина уже более двух с половиной лет выдерживает российское вторжение. Зеленский поблагодарил министров и весь кабинет, добавив.

В понедельник вечером лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что как минимум шесть правительственных чиновников подали в отставку. Среди них были министры по стратегическим отраслям, юстиции и охраны окружающей среды. Арахамия объявил "день отставок" на следующий день.

Во вторник утром спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что министр иностранных дел Кулеба также подал в отставку. В течение дня депутаты приняли отставки четырех министров, увольнение заместителя премьер-министра не набрало достаточного числа голосов, а голосование по отставке Кулебы было перенесено на четверг, согласно парламентским источникам.

Причины отставки главного дипломата Украины Кулебы не были сразу объявлены. Однако в течение нескольких недель ходили слухи о скором уходе Кулебы из правительства.

Кулеба находится на своем посту с 2020 года. 43-летний политик пользуется большой популярностью на родине и широко признан за рубежом. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он призывал к международной поддержке и введению санкций против Москвы.

Согласно украинским СМИ, Кулебу должен заменить его нынешний заместитель Андрей Сибига, бывший заместитель главы администрации президента. Назначение Сибиги в качестве заместителя Кулебы в апреле было воспринято как попытка администрации президента усилить влияние на министерство иностранных дел. Новые назначения в кабинет министров будут объявлены с четверга, согласно Арахамии.

Как сообщает AFP из администрации президента, Зеленский и Кулеба намерены "обсудить и решить" его будущую роль. Ходили слухи, что Кулеба может возглавить усилия Украины по вступлению в НАТО в ближайшее время.

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) выразила сожаление об отставке своего коллеги, написав в онлайн-платформе X: "Мало кто работал со мной так тесно". Она добавила, что трудно расставаться с таким уважаемым коллегой.

Между тем, российские воздушные атаки на Украину продолжались. На следующий день после особенно интенсивной атаки, в результате которой в центре Украины погибли более 50 человек, власти сообщили об атаках в западноукраинском городе Львове.

По данным прокуратуры, в ночном обстреле погибли семь человек, в том числе дети. По данным военной администрации региона, в Львове было ранено 53 человека.

Более 50 зданий в историческом центре города были повреждены, в том числе две медицинские учреждения и две школы, согласно Министерству культуры. По словам губернатора Максима Коцицкого, по меньшей мере семь архитектурно значимых зданий в историческом центре, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были затронуты.

По данным украинской армии, атака на Львов была частью массированного нападения, в которое входило 13 ракет и 29 дронов. В соответствии с их отчетами, воздушные силы перехватили семь ракет и 22 дрона.

Зеленский осудил "российские акты терроризма против украинских городов". Он вновь призвал западных союзников предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для атак на российскую территорию.

С начала августа, когда Украина продвинулась в российский занятый Курск, Москва усилила свои атаки на Украину. В одиночный день, во вторник, особенно разрушительная атака в центральном украинском городе Полтава привела к гибели по меньшей мере 53 человек и ранению 271 человека, согласно украинским данным.

Также Зеленский поблагодарил Кулебу за его вклад в украинскую внешнюю политику, признав его значительную роль в продвижении международной поддержки.

Кроме того, ходили слухи, что отставка Кулебы может быть связана с его потенциальным назначением на пост руководителя процесса вступления Украины в НАТО.

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