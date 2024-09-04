Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиТакже

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

"Нам нужен свежий старт", - отреагировал Зеленский на вопрос о причинах перестановок в правительстве. "И эти действия связаны с усилением нашей страны в различных сферах". Украина уже более двух с половиной лет выдерживает российское вторжение. Зеленский поблагодарил министров и весь кабинет, добавив.

В понедельник вечером лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что как минимум шесть правительственных чиновников подали в отставку. Среди них были министры по стратегическим отраслям, юстиции и охраны окружающей среды. Арахамия объявил "день отставок" на следующий день.

Во вторник утром спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что министр иностранных дел Кулеба также подал в отставку. В течение дня депутаты приняли отставки четырех министров, увольнение заместителя премьер-министра не набрало достаточного числа голосов, а голосование по отставке Кулебы было перенесено на четверг, согласно парламентским источникам.

Причины отставки главного дипломата Украины Кулебы не были сразу объявлены. Однако в течение нескольких недель ходили слухи о скором уходе Кулебы из правительства.

Кулеба находится на своем посту с 2020 года. 43-летний политик пользуется большой популярностью на родине и широко признан за рубежом. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он призывал к международной поддержке и введению санкций против Москвы.

Согласно украинским СМИ, Кулебу должен заменить его нынешний заместитель Андрей Сибига, бывший заместитель главы администрации президента. Назначение Сибиги в качестве заместителя Кулебы в апреле было воспринято как попытка администрации президента усилить влияние на министерство иностранных дел. Новые назначения в кабинет министров будут объявлены с четверга, согласно Арахамии.

Как сообщает AFP из администрации президента, Зеленский и Кулеба намерены "обсудить и решить" его будущую роль. Ходили слухи, что Кулеба может возглавить усилия Украины по вступлению в НАТО в ближайшее время.

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) выразила сожаление об отставке своего коллеги, написав в онлайн-платформе X: "Мало кто работал со мной так тесно". Она добавила, что трудно расставаться с таким уважаемым коллегой.

Между тем, российские воздушные атаки на Украину продолжались. На следующий день после особенно интенсивной атаки, в результате которой в центре Украины погибли более 50 человек, власти сообщили об атаках в западноукраинском городе Львове.

По данным прокуратуры, в ночном обстреле погибли семь человек, в том числе дети. По данным военной администрации региона, в Львове было ранено 53 человека.

Более 50 зданий в историческом центре города были повреждены, в том числе две медицинские учреждения и две школы, согласно Министерству культуры. По словам губернатора Максима Коцицкого, по меньшей мере семь архитектурно значимых зданий в историческом центре, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были затронуты.

По данным украинской армии, атака на Львов была частью массированного нападения, в которое входило 13 ракет и 29 дронов. В соответствии с их отчетами, воздушные силы перехватили семь ракет и 22 дрона.

Зеленский осудил "российские акты терроризма против украинских городов". Он вновь призвал западных союзников предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для атак на российскую территорию.

С начала августа, когда Украина продвинулась в российский занятый Курск, Москва усилила свои атаки на Украину. В одиночный день, во вторник, особенно разрушительная атака в центральном украинском городе Полтава привела к гибели по меньшей мере 53 человек и ранению 271 человека, согласно украинским данным.

Также Зеленский поблагодарил Кулебу за его вклад в украинскую внешнюю политику, признав его значительную роль в продвижении международной поддержки.

Кроме того, ходили слухи, что отставка Кулебы может быть связана с его потенциальным назначением на пост руководителя процесса вступления Украины в НАТО.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.
Главные темы

В глобальном масштабе наблюдается значительный рост смертности от холеры на 71%.

Беспорядки, такие как конфликты, бедность и изменение климата, вынуждают миллионы людей покидать свои дома. Под стесненными и антисанитарными условиями жизни риск инфекций возрастает, что может привести к вспышкам заболеваний, таких как холера.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
ВОЗ подчеркивает, что вакцины не являются всеобщим решением.
Главные темы

Первые дозы вакцины Mpox поступают в кризисные районы Африки

Монкепокс распространяется по разным африканским странам. К счастью, первые партии вакцины уже доставлены. Однако ВОЗ предупреждает, что вакцинация не является всеобщим решением.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
WHO сообщает, что пандемия COVID-19 унесла жизни более двух миллионов человек в Европе.
Главные темы

Аудиторский суд ЕС: Особенно уязвимая страна, ЕС застал врасплох коронавирус

Изначально в 2020 году коронавирус широко распространился по всему миру. Один регулирующий орган Европейского Союза считал маловероятным проникновение вируса в ЕС за несколько недель до первого зарегистрированного случая в ЕС.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене
Главные темы

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене

Смертельный столкновение с носом приводит к десятилетнему заключению в Бремене Наконец, он прыгнул прямо с твердой позиции на череп поверженного врага. Этот жестокий акт привел к различным травмам, в том числе к тяжелому повреждению мозга и внутреннему кровотечению в черепе. К сожалению, несчастный не выжил после этих травм. Решение судьи

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии,...
Политика

Консервативная партия в Великобритании ищет нового лидера партии, поскольку пять претендентов выходят в бой.

На последних общих выборах в Великобритании Conservative Party показали свой худший результат за долгое время. В настоящее время ведется поиск преемника для бывшего лидера партии Сунак.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Гугл последние время устраняет значительную уязвимость Pixel
Технологии

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей Последний месяц меня поразили два значительных инцидента с Pixel. Первый - представление серии Pixel 9, на которое Google надеялась, чтобы я запомнил. Но второй инцидент, который привлек мое внимание, был серьезной уязвимостью в безопасности. Эта уязвимость не ограничивалась только телефонами Pixel, а

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В деле о €32 000 RTL совершает ошибку
Культура

В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно