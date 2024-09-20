Зеленский объявил, что "Стратегия Победы" была тщательно сформулирована

Стратегия Украины против России, разработанная Зеленским, будет обсуждена с Байденом Президент Украины Владимир Зеленский якобы завершил план действий Украины против России, который он планирует обсудить с президентом США Джо Байденом на встрече позже в этом месяце. Несмотря на то, что подробности держатся в секрете, Зеленский подтвердил, что стратегия включает четыре основных пункта и пятый раздел, посвященный постконфликтной ситуации. Кроме того, в общую стратегию входит наступление на российскую территорию в Курске, как заявил Зеленский.

Великобритания вызывает российского посла из-за обвинений в шпионаже против британских дипломатов Британское правительство созвало встречу с российским послом в Лондоне после того, как Россия отозвала аккредитации у шести британских diplomaticких сотрудников на прошлой неделе. Посол Андрей Келин был уведомлен Министерством иностранных дел о том, что действия России, в том числе "безосновательные и клеветнические" обвинения в шпионаже против шести британских дипломатов, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Правительство Великобритании осудило "беспричинную и необоснованную враждебную кампанию" России против Соединенного Королевства, согласно заявлению пресс-службы.

Президент Финляндии выступает за исключение России из Совета Безопасности ООН Президент Финляндии Александр Стубб выступает за расширение Совета Безопасности ООН, отмену права вето для стран-членов и исключение России из совета. Как сообщает Reuters, Стубб собирается представить эти идеи на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он считает, что любая страна-член совета, вовлеченная в незаконный конфликт, например, в настоящее время в военном вмешательстве России в Украине, должна быть приостановлена. Россия является одним из пяти постоянных членов совета наряду с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Китаем. Остальные десять членов избираются на ротационной основе. Стубб также предложил расширить число постоянных членов с пяти до десяти с дополнительными представителями из Латинской Америки, Африки и Азии.

Новый президент Мексики отказывается от приглашения Зеленского посетить Украину Вступающий в должность президента Мексики Клаудия Шиньянб сообщает, что отказывается от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину, как сообщает испанское онлайн-издание "FuserNews". Шиньянб объяснила, что будет придерживаться политики своей страны в отношении непричастности к иностранным делам и следовать курсу своего предшественника. Инаугурация Шиньянб назначена на 1 октября.

Вальгенкнехт критикует позицию Мерца по поставкам оружия Украине Немецкий политик Сахра Вальгенкнехт выразила обеспокоенность в отношении позиции лидера ХДС Мерца по поставкам ракет Украине, назвав это "очень значительным вопросом, который ставит Мерц в опасности с его решениями в области внешней политики". Вальгенкнехт назвала предложение Мерца поставлять ракеты Taurus Украине "очень рискованным". Она надеется, что внутри партии ХДС будет вестись дискуссия по этому вопросу, прежде чем будет принято окончательное решение, учитывая, что Мерц может стать следующим канцлером.

Национальная гвардия Украины ограничивает ежедневные развертывания дронов Национальная гвардия Украины ввела ограничение на развертывание десяти разведывательных дронов в день, как заявил бригадный генерал Вадим Гладков в интервью новостному сайту "Укринформ". Количество доступных дронов первого лица значительно выше, особенно в ответ на непрерывные российские атаки на передовых позициях, когда они развертываются в больших количествах. Ограничение на развертывание дронов остается в силе из-за высокой стоимости каждого дрона, которые могут быть сбиты российскими войсками, если они летят слишком низко.

Украина просит Румынию сбивать российские дроны в воздушном пространстве Украина просит своего союзника по НАТО Румынию сбивать российские дроны, вторгающиеся в воздушное пространство Румынии после того, как обломки российских дронов неоднократно падали на территории Румынии возле украинской границы, как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встреч с его румынским коллегой Луминитой Одоescu в Бухаресте, согласно сообщениям румынского информационного агентства Mediafax. Инцидент с российским дроном, обнаруженным в 45 километрах от украинской границы над румынским дельтой Дуная, вызвал обеспокоенность, в результате чего румынские истребители F-16 сопровождали дрон, пока он не вошел в воздушное пространство Украины. Вопрос о внесении поправок в национальное законодательство для разрешения сбивания вражеских дронов в воздушном пространстве Румынии обсуждается среди румынских официальных лиц.

Германия планирует противодействовать России в Арктике с новой стратегией Правительство Германии объявило о своих планах усилить участие в Арктике, в том числе с акцентом на безопасности. Усиление российской агрессии в Арктике в результате нападения на Украину "необратимо изменило политический ландшафт в высоких широтах", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Россия расширяет свой стратегический присутствие в Арктике, представляя растущую угрозу для стран-соседей НАТО в регионе, добавила она. Арктика имеет "центральное значение" для общей безопасности Европы, что побуждает правительство Германии скорректировать свою арктическую политику для решения возросших вызовов безопасности и защиты глобального правового порядка в Арктике.

16:03 Украина: продвижение России в Курске остановленоПо данным украинских источников, продвижение России в российском регионе Курск остановлено. Спикер украинского регионального командования сообщил агентству AFP, что "россияне пытались атаковать с флангов, но были отбиты". Ситуация стабилизировалась и теперь "под контролем", заявил спикер Олексий Дмитришевский. Россия, по его словам, добилась некоторых тактических успехов, но теперь оказалась почти окружена. Кроме того, несколько тысяч российских граждан остаются в российских территориях, контролируемых украинской военной в регионе Курск.

15:42 Германия предоставляет дополнительную медицинскую помощь УкраинеПравительство Германии выделяет дополнительные €50 млн на лечение и уход за ранеными украинскими солдатами. "Мы остаемся верны поддержке Украины", - говорит федеральный министр финансов Кристиан Линднер. "С помощью этого решения мы обеспечиваем необходимый медицинский уход в Германии". По словам федерального министра внутренних дел Надин Фаэсер, Германия уже эвакуировала и лечила 1173 тяжело раненых и пострадавших украинских солдат и гражданских лиц в немецких больницах. "Эта помощь - гуманитарная миссия, и мы продолжим эту помощь всеми силами", - говорит она. В будущем расходы на уход за ранеными солдатами будут покрываться Федеральным ведомством администрации.

15:07 Покушение на захват штаб-квартиры российского онлайн-ритейлераТри человека получили ранения в результате попытки захвата московской штаб-квартиры российского онлайн-ритейлера Wildberries, сообщила компания. Российские СМИ также сообщили об одном погибшем. Основатель Татьяна Бакальчук объяснила в сервисе Telegram, что ее бывший муж Владислав Бакальчук и двое бывших менеджеров компании пытались "захватить офисы Wildberries в Москве". В ходе попытки захвата ранения получили три человека. Владислав Бакальчук заявил, что посещал штаб-квартиру для переговоров. Он и его спутники были безоружны, но выстрелы прозвучали "из здания". Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером России, обрабатывая более 10 миллионов заказов в день, как заявляет компания.

14:43 Индия продолжит покупать российскую нефть - если не будут применены санкцииПравительство Индии подтвердило, что будет продолжать покупать российскую нефть без колебаний, если Индия не будет подвергнута санкциям. Об этом сообщило онлайн-издание "Украинская правда", ссылаясь на агентство Reuters. "Если компании не подвергнутся санкциям, я, конечно, буду покупать у самого дешевого поставщика", - сказал министр нефти и газа Индии Хардеп Сингх Пури. Он добавил, что Индия не одинока в этом, так как европейские страны и японские компании также покупают российскую нефть. Индия, как сообщается, на 88% зависит от импорта нефти и является третьим по величине в мире потребителем и импортером нефти. Торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, согласно отчету.

14:05 Мунц: Кремль не волнует присутствие западных боевых самолетов в УкраинеПервые западные истребители F-16 уже действуют в Украине. Однако из-за отсутствия разрешения на запуск ракет глубоко в Россию Кремль, по словам корреспондента ntv из Москвы Райнера Мунца, мало беспокоится об этом.

13:45 Кремль осудил заявления Столтенберга о дальнобойных оружиях как опасныеРоссия осудила заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга как "опасные". В интервью газете "Таймс" он предположил, что не будет красной линией для России, если Украина получит разрешение атаковать цели глубоко в России с помощью западных оружий с увеличенной дальностью. "Это явное пренебрежение заявлениями президента России - короткое и непрофессиональное решение", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Путин предупредил, что если страны позволят использовать ракеты с увеличенной дальностью Украине, они будут напрямую втянуты в конфликт.

13:17 МАГАТЭ: на оккупированной АЭС Запорожье находятся российские военные и техникаНа оккупированной украинской АЭС Запорожье находятся российские военные и военная техника. Кроме того, между внутренним и внешним забором были установлены противопехотные мины. Об этом сообщило МАГАТЭ. Согласно отчету, экспертам МАГАТЭ не позволили получить доступ к некоторым частям залов турбин в течение всего отчетного периода. АЭС была занята российскими солдатами в начале войны, и международные эксперты с тех пор с тревогой следят за ситуацией с безопасностью. Четыре недели назад загорелся охладительный бак.

12:41 Кремль предупреждает об эскалации tensions в Ближнем Востоке после взрывов пейджеровПосле массового взрыва сотен пейджеров в Ливане Кремль в Москве предупредил об "эскалации tensions" в "неспокойном" регионе. "Что бы ни произошло, это наверняка приведет к эскалации tensions", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду. Регион сам по себе находится в "неспокойной ситуации", и "каждый такой инцидент имеет потенциал стать спусковым крючком". Министерство иностранных дел России считает этот инцидент еще одним "актом гибридной войны против Ливана".

22:24 Украина увеличила бюджет более чем на 10 миллиардов евро, в основном на военные расходыУкраина приняла дополнительный бюджет на сумму более 10 миллиардов евро, в основном выделенный на военные расходы. Это увеличивает общий бюджет до более чем 81 миллиарда евро, что является самым высоким показателем расходов Украины. Поправки к бюджету были необходимы для выплаты soldiers их сентябрьских премий на передовой и других необходимых расходов.

20:36 Sharma: F-16 Бойцы Не Решат Все КонфликтыПрезидент Украины Зеленский призывает предоставить 128 истребителей F-16 для достижения господства в воздухе. Однако, только около 60 боевых самолетов были обещаны западными странами, далеко от 128 запрошенных. Несмотря на это, телеведущая Кавита Шарма видит в этом положительный шаг, так как началась поставка и обучение пилотов. Тем не менее, некоторые ранние проблемы с системой оружия уже проявились.

20:16 Украинская Разведка: Мы Ведем Атаку на АрсеналИсточники в украинской СБУ подтверждают assault на значительный арсенал боеприпасов в российском Торопце накануне. В хранилище находились баллистические ракеты, такие как Iskander, зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и планирующие бомбы. Атака привела к почти полному уничтожению склада, как заявило представитель разведывательного агентства. После развертывания украинских дронов произошел мощный взрыв. "СБУ сотрудничает со своими военными коллегами, чтобы стратегически ослабить ракетную мощь врага, наносящую ущерб украинским городам", - заявил источник. Планируются подобные атаки на другие российские военные объекты.

18:49 Производители БПЛА Украины Теперь Квалифицированы для Контрактов РамштайнВпервые производители БПЛА Украины могут подавать заявки на тендеры, организованные Дроно-Коалицией в рамках платформы Рамштайн. Представители западно-украинских сторонников регулярно встречаются в Рамштайне. Министерство обороны Украины восприняло это приглашение к участию в тендерах как значительное усиление украинского производства. Серия тендеров состоит из двух разделов: один для создания дронов первого лица (FPV) и другой для перехватчиков. Победители получат дальнейшие заказы на испытания, и если они будут успешными, государства Рамштайна планируют заказать производство дронов.

18:27 Видеодоказательства Атаки на Арсенал ВрагаКремль официально не признал инцидент, но губернатор Тверской области ранее сообщал в Телеграмме о нападении украинского дрона, в результате которого возник пожар. Считается, что это был значительный арсенал боеприпасов и оружия. Расстроенные жители были эвакуированы, и видеозаписи пожара распространяются в интернете.

16:39 Жертвы в Харькове, ЗапорожьеВторой по величине город Украины, Харьков, подвергся очередной российской воздушной бомбардировке накануне. Количество раненых сейчас составляет девять человек в результате серии недавних гражданских атак. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 гражданских лица, в том числе четырех детей, в Запорожской области. Россия целенаправленно атаковала поселения в Запорожской области, в результате чего погибли двое граждан.

15:46 Энергетическая Инфраструктура в Сумах Атакована СноваПо данным местных властей, энергетические объекты в северо-восточном украинском городе Сумы вновь подверглись атаке российских дронов. На данный момент нет сообщений о жертвах, но повторные атаки на энергетическую систему создают значительное напряжение для инфраструктуры. Во вторник Россия обстреляла город и регион Сумы ракетами и дронами, что привело к отключению электроэнергии для более чем 280 000 домов, как сообщает министерство энергетики.

14:55 Украина: Планы Развертывания F-16 ЗавершеныУкраинские ВВС завершили подготовку к интеграции западных истребителей F-16. В своем вечернем видеообращении президент Зеленский обрисовал задачи для вооруженных сил и Министерства обороны. Кроме того, состоялись переговоры с руководством ВВС о возможном расширении парка самолетов и дальнейшем обучении пилотов. Из-за частых потерь многие голоса в Киеве призывают к более интенсивному базовому обучению пилотов, которое в настоящее время составляет 40 дней. Украина получит около 60 боевых самолетов F-16, но пока поставлено лишь несколько.

14:19 Россия: Отбиваем Атаки Украинских Дронов в Нескольких РегионахРоссия сообщает о нейтрализации украинских атак дронов в нескольких регионах. В течение ночи система ПВО сбила 54 украинских дрона в пяти российских регионах, как заявило государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны. Примерно половина дронов была сбита над пограничным регионом Курск, а остальные - над пограничными регионами Брянск и Белгород, а также над западными регионами Смоленск и Орел. Агентство не упомянуло Тверской регион, где местные власти и военные блогеры сообщали о нападении дрона на российский арсенал боеприпасов в Торопце, что привело к пожару и эвакуации жителей.

06:20 Зам. Председателя Зеленых: AfD и BSW Продвигают Российскую ПропагандуЗаместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц предлагает дебаты в бундестаге о российских операциях влияния в Германии. На основе внутренних анализов документов российской фабрики пропаганды СДА фон Нотц заявляет, что российские структуры используют коварные тактики для манипулирования нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами. Партии, подобные AfD и BSW, и их союзники распространяют российские нарративы, создавая вредные альянсы для подрыва немецких интересов. Лиц, поддерживающих Украину, отслеживают, шпионят и пытаются публично опорочить.

05:42 Российские тролли распространяют фейковые видео о вице-президенте Харрис Исследование Microsoft показало, что российские актеры усиливают свои кампании дезинформации против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа "Сторм-1516", связанная с Кремлем, выпустила два вводящих в заблуждение видео с августа, чтобы подорвать кампании Харрис и её напарника Тима Уолза. Одно видео показывает якобы сторонников Харрис, избивающих посетителя митинга Трампа, в то время как другое фабрикует утверждения о том, что Харрис травмировала девочку в аварии 2011 года, оставив её инвалидом, и сбежала с места происшествия. Оба видео набрали миллионы просмотров.

05:19 В Твери произошли взрывы и пожар Как сообщается, украинский удар беспилотника вызвал пожар в российском регионе Тверь. Обломки разрушенного украинского беспилотника, по-видимому, вызвали пожар в городе Тороpez, что привело к частичной эвакуации жителей. Губернатор Игорь Рudenya объявил об этом в мессенджере Telegram. Пожарные работают над контролем пожара, и его источник остается неясным. Российская противовоздушная оборона все еще защищается от "массовой атаки дронов" на город. Город с населением более 11 000 человек, как сообщается, является домом для российского арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, как указано в отчете РИА 2018 года.

03:57 Губернаторы России предупреждают о нападениях дронов Согласно региональным губернаторам, Украина запускает атаки дронов на несколько российских регионов, окружающих Белоруссию. Семь украинских дронов были сбиты в Смоленской области российской противовоздушной обороной, объявил губернатор Василий Анохин. Дрон также был атакован в Орловской области, с подтверждением новости губернатором Андреем Клычковым в Telegram. По крайней мере, 14 дронов были перехвачены над Брянской областью, граничащей с Украиной, объявил губернатор Александр Богомаз. Киев заявляет, что атаки направлены на жизненно важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

02:56 Подозрения в обходе запрета на импорт урана Правительство США изучает утверждения о возможном обходе запрета на импорт урана из России со стороны Китая. Существуют подозрения, что Китай получает обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свой собственный запас в США, как сообщают источники Reuters. Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана выразил обеспокоенность по поводу обхода запрета. "Мы не хотим, чтобы российский поток внезапно прекратился, и все материалы поступали бы из Китая", - сказал он. Министерство торговли США не комментировало вопрос изначально.

01:54 Источник из США: Стратегические запасы нефти будут пополнены Неизвестный источник сообщает, что правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти в ответ на низкие цены. США планируют приобрести до шести миллионов баррелей нефти, как сообщает источник. Если приобретение состоится, это будет крупнейшей покупкой со времен исторического высвобождения в 2022 году. В свете высоких цен на бензин после вторжения России в Украину правительство США продало большие объемы нефти из своих запасов в прошлом году, что стало крупнейшим высвобождением нефти из стратегических запасов в истории.

00:45 Атака на Сaporishia унесла жизни двух человек и ранила пятерых Губернатор Иван Федоров сообщил, что Россия атаковала Сaporishia ночью, в результате чего погибли по крайней мере два гражданских лица и еще пятеро получили ранения. Комышувка, община в регионе, подверглась "массовой атаке", - сказал Федоров. Несколько домов и объект инфраструктуры были повреждены. Спасательные службы все еще работают на месте, и полный масштаб разрушений оценивается. Новости "Киевского независимого" сообщили об инциденте.

23:38 Посол США в ООН: Мы видели план мира Зеленского Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд поделилась, что США изучили план мира президента Украины Владимира Зеленского. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН она заявила, что США поддерживают стратегию, которая потенциально может привести к прогрессу в процессе мира. Однако она не предоставила дальнейших деталей о том, как США могут способствовать плану. Томас-Гринфилд, скорее всего, имеет в виду стратегию Зеленского, часто называемую "планом победы", который президент объявил в прошлом месяце.

22:29 Ложное нарушение воздушного пространства в Латвии: таинственный объект оказался стаей птиц Возможное нарушение воздушного пространства Латвии таинственным летающим объектом оказалось всего лишь безобидным инцидентом. Неопознанный объект, предположительно прилетевший из соседней Белоруссии и пересекающий границу в восточном секторе Краславы, оказался всего лишь стаей птиц. Об этом сообщило латвийское информационное агентство Leta, ссылаясь на воздушные силы Латвии. Изначально Министерство обороны в Риге сообщало о выявлении неопознанного летающего объекта, что побудило истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Леливарде, оценить ситуацию. К сожалению, они не смогли идентифицировать какие-либо подозрительные объекты в воздушном пространстве.

21:59 Молдова и Германия заключают соглашение о кибербезопасности В попытке укрепить свои оборону против "гибридной войны Путина" Молдова и Германия подписали соглашение, посвященное кибербезопасности. Как заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock, выступая в Кишиневе, президент России Владимир Путин упорно пытается использовать свои тактики гибридной войны, специально targeting Молдову, чтобы дестабилизировать Европу. Чтобы противостоять этому, две страны планируют укрепить свою ИТ-инфраструктуру, обмениваться разведкой и проводить обучение кибербезопасности. Их цель - защитить Молдову от кибератак и выявить дезинформацию.

Вы можете просмотреть все предыдущие случаи [здесь].

Стратегия, завершенная президентом Зеленским Украины, включает планы для стратегического продвижения в российскую территорию Курск.

Несмотря на вызов британского посла из-за обвинений в шпионаже, Россия продолжает свою необоснованную и безосновательную публичную враждебную кампанию против Соединенного Королевства.

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