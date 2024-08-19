Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДругие транспортные средства

Зеленский называет Курское наступление главной целью.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Во время Курской битвы число использованных танков и боеготовых машин и потери материальной части...
Во время Курской битвы число использованных танков и боеготовых машин и потери материальной части резко возрастают.

Зеленский называет Курское наступление главной целью.

Украинское наступление в Курске продолжается. Президент Зеленский впервые публично заявил о том, чего добивается его страна в ходе продвижения в российском регионе: создания оборонительной зоны на территории противника. Однако военные, скорее всего, понесут существенные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обозначил конкретную цель для продвижения своих войск в западном российском регионе Курск. В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина стремится "создать оборонительную зону на территории агрессора". Принимая во внимание интенсивные бои в Курске и на востоке Украины, он призвал западных союзников ускорить поставки оружия и боеприпасов, сказав: "Конфликт не прекращается", обращаясь конкретно к США, Великобритании и Франции.

Хотя украинские войска показывают "отличные результаты", сказал Зеленский, "мы должны ускорить поставки от наших союзников, мы просим об этом". Украина нуждается в помощи и особенно зависит от своевременного прибытия ожидаемых пакетов помощи.

По данным делового журнала "Форбс", украинская армия в ходе продвижения на Курск несет необычно высокие потери дорогостоящего оборудования. Потери танков, бронемашин и тяжелого вооружения исключительно высоки и не соответствуют одновременным потерям на российской стороне.

Продвигаясь по открытой местности, машины часто становятся мишенью для воздушных и артиллерийских атак, что приводит к потерям, "в два раза превышающим обычные", сообщает журнал, ссылаясь на аналитиков. Однако если Украина сможет удержать захваченную территорию, это оправдает потери.

Накал tensions остается высоким в Донбассе

В то время как Украина продолжает наступление в Курске, она остается на обороне в других местах. В частности, в районах, окружающих Донбасс, украинские подразделения в последнее время, похоже, испытывают сильное давление, некоторые из них были вынуждены покинуть определенные места. Зеленский подчеркнул, что окрестности Торецка "больше, чем просто оборона для Украины, это теперь главная цель наших оборонительных усилий в целом, чтобы уменьшить как можно больше потенциал России для войны и провести как можно больше контрнаступления".

Украинское военное командование признало трудности вокруг Покровска. "Мы можем отступить, уступить небольшой поселок или проиграть небольшое сражение", - сказал Сергей Жехоровский, офицер бригады, дислоцированной там, по телевидению. "Но главная цель - выиграть войну".

В настоящее время российские солдаты продвигаются в направлении Николаевки, чтобы прервать линию снабжения между Покровском и Карливкой. "Они пытаются чего-то достичь здесь", - сказал Жехоровский. Однако в данный момент российская армия может ожидать "чего-то неожиданного". Офицер отказался предоставить подробности.

Несмотря на высокие потери других машин, в том числе танков и бронемашин, в ходе текущего наступления на Курск, Украина продолжает продвигаться вперед для создания оборонительной зоны на территории противника. Признавая напряжение на украинских подразделениях, особенно в районах, окружающих Донбасс, президент Зеленский определил Торецк как критическую зону обороны, стремясь уменьшить потенциал России для войны и провести как можно больше контрнаступления.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Группа во главе с Сахрой Wagønкнехт рассматривается как потенциальный коалиционный партнер в...
Политика

Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация? Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.
Главные темы

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Основные выделения из Фонда климата и трансформации (ФКТ) в 2025 году включают в себя государственную финансовую поддержку замены котлов и привлечение производителей полупроводников в Германию. Согласно проекту финансовой стратегии ФКТ, полученному AFP в понедельник, сумма 14,35 миллиарда евро...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Памятник Морским силам защиты Германии в-Свакопмунде добивается сноса потомками нама и герERO.
Панорама

Намибия поразительно похожа на Германию.

Намибия поразительно похожа на Германию. Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно