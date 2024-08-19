Зеленский называет Курское наступление главной целью.

Украинское наступление в Курске продолжается. Президент Зеленский впервые публично заявил о том, чего добивается его страна в ходе продвижения в российском регионе: создания оборонительной зоны на территории противника. Однако военные, скорее всего, понесут существенные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обозначил конкретную цель для продвижения своих войск в западном российском регионе Курск. В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина стремится "создать оборонительную зону на территории агрессора". Принимая во внимание интенсивные бои в Курске и на востоке Украины, он призвал западных союзников ускорить поставки оружия и боеприпасов, сказав: "Конфликт не прекращается", обращаясь конкретно к США, Великобритании и Франции.

Хотя украинские войска показывают "отличные результаты", сказал Зеленский, "мы должны ускорить поставки от наших союзников, мы просим об этом". Украина нуждается в помощи и особенно зависит от своевременного прибытия ожидаемых пакетов помощи.

По данным делового журнала "Форбс", украинская армия в ходе продвижения на Курск несет необычно высокие потери дорогостоящего оборудования. Потери танков, бронемашин и тяжелого вооружения исключительно высоки и не соответствуют одновременным потерям на российской стороне.

Продвигаясь по открытой местности, машины часто становятся мишенью для воздушных и артиллерийских атак, что приводит к потерям, "в два раза превышающим обычные", сообщает журнал, ссылаясь на аналитиков. Однако если Украина сможет удержать захваченную территорию, это оправдает потери.

Накал tensions остается высоким в Донбассе

В то время как Украина продолжает наступление в Курске, она остается на обороне в других местах. В частности, в районах, окружающих Донбасс, украинские подразделения в последнее время, похоже, испытывают сильное давление, некоторые из них были вынуждены покинуть определенные места. Зеленский подчеркнул, что окрестности Торецка "больше, чем просто оборона для Украины, это теперь главная цель наших оборонительных усилий в целом, чтобы уменьшить как можно больше потенциал России для войны и провести как можно больше контрнаступления".

Украинское военное командование признало трудности вокруг Покровска. "Мы можем отступить, уступить небольшой поселок или проиграть небольшое сражение", - сказал Сергей Жехоровский, офицер бригады, дислоцированной там, по телевидению. "Но главная цель - выиграть войну".

В настоящее время российские солдаты продвигаются в направлении Николаевки, чтобы прервать линию снабжения между Покровском и Карливкой. "Они пытаются чего-то достичь здесь", - сказал Жехоровский. Однако в данный момент российская армия может ожидать "чего-то неожиданного". Офицер отказался предоставить подробности.

Несмотря на высокие потери других машин, в том числе танков и бронемашин, в ходе текущего наступления на Курск, Украина продолжает продвигаться вперед для создания оборонительной зоны на территории противника. Признавая напряжение на украинских подразделениях, особенно в районах, окружающих Донбасс, президент Зеленский определил Торецк как критическую зону обороны, стремясь уменьшить потенциал России для войны и провести как можно больше контрнаступления.

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