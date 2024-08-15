- Зеленский: Наши войска должны уважать гуманитарное право

Украинские силы делают хороший прогресс в своем продвижении на западную российскую область Курск, заявил президент Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении Зеленский сказал, что украинская армия достигает своих целей и придерживается гуманитарного права в своем продвижении. "Важно, чтобы Украина боролась по правилам, и гуманитарные нужды в этом районе должны учитываться".

Подчеркивание соблюдения гуманитарного права напоминает о зверствах, совершенных российскими войсками во время их наступления на Киев почти два с половиной года назад. В киевском пригороде Буча было убито множество мирных жителей до отступления российской армии из района.

На заседании правительства Зеленского было решено предоставить международным организациям доступ к оккупированным территориям на западе России, сообщает украинское агентство УНИАН. В их числе Международный комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций и другие организации, оказывающие гуманитарную помощь.

Советник Президента по операции в Курске

В интервью российскому оппозиционному СМИ Медуза советник президента Украины Михаил Подоляк описал подход к операции в Курской области. В частности, украинским войскам приказано атаковать и уничтожать только военные цели. В отличие от российских захватчиков, Украина не будет назначать губернаторов в оккупированных территориях. Единственный контакт с российским гражданским населением будет через гуманитарную помощь. Подоляк также подчеркнул, что "не будет Бучи на российской территории".

Украинским войскам необходимо укрепить свои позиции, чтобы добиться операционного успеха, сказал Подоляк. Это позволит Украине "расширить масштабы военных операций на территории России" и затем также отправлять политические сообщения: "Чтобы показать полную неудачу российской администрации, отсутствие готовности принимать решения, отсутствие готовности направлять дополнительные силы и ресурсы туда". Соответственно, война распространится на всю территорию российского государства, считает Подоляк.

Украинский главнокомандующий докладывает о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский доложил Зеленскому о ситуации в Курске и других фронтах в Украине. Особенно на востоке, вокруг Донбасса, украинские защитники испытывали сильное давление, так как российская армия усиливала давление там.

Сирский и Зеленский согласились, что украинские войска, сражающиеся там, должны получить дополнительные системы вооружения из следующих пакетов военной помощи от западных партнеров. О том, будут ли отправлены подкрепления в регион, не сообщалось,likely по тактическим причинам.

По оценкам России, в Курской области насчитывается около 12 000 украинских сил, в том числе наемников из других стран, заявил Апти Алаудинov, чеченский командир сил, сражающихся в Украине и союзник президента России Владимира Путина.

"По всему можно было слышать польские, английские и французские голоса", - заявил Алаудинов в телеинтервью, цитируемом государственным агентством ТАСС. По его словам, большинство наемников уже "уничтожены". Ни его утверждения, ни утверждения украинской стороны не были независимо проверены.

Призыв Зеленского о предоставлении тяжелого вооружения

После серии украинских ударов беспилотников по российским военным аэродромам в ночь на вторник Зеленский вновь обратился к западным партнерам. "Наши украинские дроны работают так, как должны, но есть вещи, которые дроны, к сожалению, сделать не могут", - сказал он. "Нам нужно другое оружие - ракетное вооружение".

Киев почти ежедневно призывает западных партнеров разрешить использование тяжелого дальнобойного оружия против военных и логистических целей на территории России. Однако правительства Великобритании и США пока не готовы предоставить это.

Тревога по поводу воздушных и ракетных ударов в Украине

Вечером была объявлена воздушная и ракетная тревога в нескольких регионах Украины. Местные СМИ сообщили о сильном взрыве в южном портовом городе Одесса,likely вызванном ракетным ударом. По данным официальных лиц, там пострадали два человека. Более подробной информации не предоставлялось. О взрывах также сообщалось в Сумы на востоке.

В ходе продолжающейся операции в Курской области советник президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что Украина будет атаковать только военные цели и окажет гуманитарную помощь гражданскому населению, стремясь предотвратить повторение зверств в Буче. Украинские силы также сосредоточены на укреплении своих позиций в Курске, чтобы расширить военные операции на территории России и отправить политические сообщения.

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