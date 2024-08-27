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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Зеленский намерен предложить Байдену стратегию победы во время их сентябрьской встречи.

 and  Anne Legman
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Зеленский намерен предложить Байдену стратегию победы во время их сентябрьской встречи.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить стратегию победы для своей страны в борьбе против российского вторжения американскому президенту Джо Байдену в сентябре. Текущая украинская атака в российской области Курск является частью этой стратегии победы, заявил Зеленский на мероприятии в Киеве, как сообщают СМИ.

Он описал вторжение на российскую территорию как приносящее плоды. Эта операция связана с последующей мирной конференцией, которую Украина планирует провести вскоре после первой в Швейцарии в июне.

Стратегия Зеленского охватывает множество областей, в том числе важную роль Украины в международных системах безопасности. Он не вдавался в подробности стратегии, но неоднократно заявлял о своем желании превратить Украину в одного из ведущих мировых производителей оружия.

Украина видит себя не только как защитника своей земли, но и как щит для свободной Европы в борьбе против российского вторжения, длящееся более двух лет.

С приближением выборов президента США в ноябре Зеленский также планирует представить свою стратегию победы кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. США играют ключевую глобальную роль в поддержке Украины.

Комиссия, скорее всего, будет вовлечена в обсуждение предложенной Украиной мирной конференции, учитывая свою роль в международных системах безопасности. Зеленский представит свою стратегию победы, в том числе операцию в российском Курске, Комиссии на их встрече.

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