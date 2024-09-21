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ПолитикаНовостиВойна на Украине

Зеленский намерен осуществить свою "Стратегию Победы" против России в текущем году.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Зеленский намерен осуществить свою "Стратегию Победы" против России в текущем году.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет стратегию, названную "триумфальной", запланированную на этот год для завершения конфликта с Россией. Зеленский упомянул, что решающие действия со стороны их союзников необходимы, и эти действия должны быть осуществлены между октябрем и декабрем для эффективной работы стратегии. Он выразил это на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Зеленский изначально планировал побеседовать с президентом США Джо Байденом перед раскрытием подробностей этой стратегии. Он не уточнил, какая развязка войны будет считаться триумфом.

Президент вновь заявил о своей цели провести международную конференцию по миру в ноябре. Он сказал, что на этом этапе может быть достигнута решающая фаза войны. Пока Киев продвигается с "Планом Б", так как "План А" был направлен на предотвращение российского наступления путем поставок оружия Украине и экономических санкций против России.

Украина уже более двух с половиной лет отстаивает свою территорию против российского вторжения. Предварительная мирная встреча, так называемая, состоялась в Швейцарии в июне, но без участия России.

Непрекращающаяся война в Украине продолжается, с украинскими силами, продвигающимися глубже в российский регион Курск. В течение некоторого времени Киев призывал к освобождению западных дальнобойных ракет для использования в российских тыловых территориях.

"Триумфальная" стратегия Зеленского по завершению Украинской войны зависит от решающих действий союзников с временным рамками между октябрем и декабрем. Несмотря на продолжающиеся переговоры, Украина продолжает давить на российские силы в приграничном регионе Курска, призывая к использованию западных дальнобойных ракет против российских территорий.

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