- Зелено-красные выступают за запрет использования электронных сигарет в ресторанах.

SPD и "Зелёные" добиваются расширения зон, свободных от табака, в Нижней Саксонии, включив в них электронные сигареты и курение каннабиса. Предложение, представленное фракцией правящей партии в земельном парламенте сегодня, предусматривает внесение этих изменений.

В настоящее время запрет на курение сигарет и косяков, в том числе и каннабиса, строго соблюдается в ресторанах, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях и домах престарелых. В ближайшем будущем также будет запрещено курить табак и каннабис с помощью электронных сигарет и испарителей в этих зонах.

SPD и "Зелёные" обосновывают это решение тем, что пар потенциально вреден, особенно для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Рост популярности электронных сигарет и испарителей в некурящих зонах может усложнить переход к бездымным средам.

Новая система, рассматриваемая SPD и "Зелёными", предусматривает расширение зон, свободных от табака, которые в настоящее время запрещают курение в ресторанах, школах, больницах и домах престарелых, чтобы включить в них зоны, свободные от табака для электронных сигарет и курения каннабиса. В соответствии с этим предложением, курение электронных сигарет и испарителей будет запрещено в этих зонах.

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