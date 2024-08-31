Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКурск

Журналистские источники сообщают о 66 000 погибших российских военнослужащих на Украине

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Кладбище до войны в сопоставлении с его состоянием в апреле 2023 года
Кладбище до войны в сопоставлении с его состоянием в апреле 2023 года

Журналистские источники сообщают о 66 000 погибших российских военнослужащих на Украине

К середине апреля издания Mediazona и BBC, используя общедоступные правительственные записи, оценили количество погибших российских военных в 50 000. Журналистка Mediazona Анастасия Алексеева отметила, что эта цифра не учитывает потери, понесенные во время украинского контрнаступления в приграничном с Курском регионе, которое началось 6 августа. Стоит отметить, что Mediazona и BBC не претендуют на полноту своих оценок.

По их данным, около 12 000 из этих потерь составляют пленные. Россия, стремясь усилить свои военные силы, активно вербовала заключенных, предлагая им помилование в обмен на временную военную службу.

Что касается российского правительства, то оно считает число погибших soldiers в войне конфиденциальной информацией. В июне президент Владимир Путин лишь заявил, что потери России "на один-пять" меньше, чем у Украины, в ответ на вопросы по этой теме.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале сообщил о 31 000 погибших украинских военных. По данным "The New York Times", чиновники американского правительства оценивали потери российской армии в 120 000 погибших soldiers уже в прошлом году.

Регион приграничный с Курском, где Украина начала контрнаступление, добавил к неучтенным военным потерям за пределами оценки в 50 000. Несмотря на споры о точном числе, Россия классифицирует реальные потери soldiers в Курской войне как конфиденциальную информацию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Есть ли в хранении лекарств вашей семьи похожая вам область, как эта? Если да, то важно отличать и...
Главные темы

Правильные методы эффективного избавления от лекарств

Правильные методы эффективного избавления от лекарств У вас осталось просроченное средство от кашля с прошлой зимы? Или, может быть, у вас есть неиспользованные таблетки от давления в аптечке? Вы хотите избавиться от этих остатков, но хотите сделать это экологически правильно. Казалось бы, смыть их в унитаз или раковину — простой выход,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Член норвежской королевской семьи принцесса Марта Луиза связывает себя с самопровозглашенным духовным целителем
Главные темы

Член норвежской королевской семьи принцесса Марта Луиза связывает себя с самопровозглашенным духовным целителем

принцесса М из Норвегии часто объединяется с американским самопровозглашенным шаманом Дюреком Верретом, который идентифицирует себя как таковой. Их свадьба состоялась в субботу в Гейрангере, норвежской деревне, примыкающей к одноименному fjord. На церемонии присутствовали члены норвежской...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Правоохранители призывают к сдержанности после инцидента с ножевым нападением на автобусе в Зигене
Главные темы

Правоохранители призывают к сдержанности после инцидента с ножевым нападением на автобусе в Зигене

После útoня ножом в автобусе в Сигене, в результате которого получили травмы многие люди, власти призывают сохранять спокойствие в связи с неподтвержденными утверждениями. Полиция Северного Рейна-Вестфа́лия, используя цифровую платформу, заявила, что 32-летний подозреваемый является гражданином...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно