Журналистские источники сообщают о 66 000 погибших российских военнослужащих на Украине

К середине апреля издания Mediazona и BBC, используя общедоступные правительственные записи, оценили количество погибших российских военных в 50 000. Журналистка Mediazona Анастасия Алексеева отметила, что эта цифра не учитывает потери, понесенные во время украинского контрнаступления в приграничном с Курском регионе, которое началось 6 августа. Стоит отметить, что Mediazona и BBC не претендуют на полноту своих оценок.

По их данным, около 12 000 из этих потерь составляют пленные. Россия, стремясь усилить свои военные силы, активно вербовала заключенных, предлагая им помилование в обмен на временную военную службу.

Что касается российского правительства, то оно считает число погибших soldiers в войне конфиденциальной информацией. В июне президент Владимир Путин лишь заявил, что потери России "на один-пять" меньше, чем у Украины, в ответ на вопросы по этой теме.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале сообщил о 31 000 погибших украинских военных. По данным "The New York Times", чиновники американского правительства оценивали потери российской армии в 120 000 погибших soldiers уже в прошлом году.

Регион приграничный с Курском, где Украина начала контрнаступление, добавил к неучтенным военным потерям за пределами оценки в 50 000. Несмотря на споры о точном числе, Россия классифицирует реальные потери soldiers в Курской войне как конфиденциальную информацию.

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