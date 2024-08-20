Журналист делится новостями о быстром продвижении российских войск

Вчера на фронте в Покровске произошло 63 нападения, как сообщила журналистка НТВ Надя Кревальд из восточной Украины. Она говорила с командами эвакуации, направляющимися в украинскую деревню, но миссия, похоже, провалилась - российская армия уже захватила эту территорию.

15:33 Россия осуждает американских журналистов в КурскеРоссийское информационное агентство ТАСС объявило, что старшего американского дипломата вызвали в Россию в ответ на "провокационные действия" американских журналистов в Курской области. Россия заявила, что эти журналисты незаконно проникли в район, где недавно украинские силы начали наступление. Россия намерена преследовать их по закону.

15:10 Комиссар Германии осуждает российскую пропаганду в Восточной ГерманииФедеральный комиссар по Восточной Германии Карстен Шнайдер выразил удивление некоторыми взглядами на Украину среди немцев. "Ужасно, как некоторые люди tanto в Восточной, как и в Западной Германии говорят о Украине и украинцах", - сказал Шнайдер газетам Общественной редакции Нового Берлина. Он отметил, что российская пропаганда часто проникает в эти регионы, особенно в Восточную Германию. Шнайдер подчеркнул, что от судьбы Украины зависит исход этого конфликта.

14:48 Дефицит ресурсов после наступления в Курске винят в российских успехахУкраинский командир сказал "Файненшл Таймс", что продвижение России на востоке Украины частично обусловлено перераспределением Киева ресурсов на север. В результате украинским войскам снова приходится экономить артиллерийские снаряды - практика, которой они не прибегали со времен прекращения помощи Украине Конгрессом США. Снаряды были переданы войскам, развернутым в российской области Курск.

14:26 Эксперт по валюте: Наступление в Курске сигнализирует о смене власти в МосквеЭксперт Кремля Райнер Мунц считает, что украинское наступление в Курске может ускорить или хотя бы сделать видимой смену поколений в московском аппарате власти. Однако власть российского президента остается непоколебимой.

14:01 Выдано предупреждение после российской атаки на Тернополь: Обнаружены высокие уровни хлораМестные власти в Тернополе, западная Украина, предупредили жителей об увеличении уровня хлора в воздухе после российской атаки на промышленный объект. Как сообщает украинская газета "Киевский независимый", Оксана Чаичук, глава регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, посоветовала ограничить уличную деятельность и держать окна закрытыми из-за уровня хлора в 4-10 раз выше обычного. Ночная атака была направлена на склад топлива и смазочных материалов, вызвав пожар в неопределенном сооружении. О жертвах или травмах не сообщается.

13:39 Москва сообщает о захвате города Нью-Йорк в ДонецкеПо данным Министерства обороны России, российские силы взяли под контроль город Нью-Йорк в Донецкой области на востоке Украины. Войска захватили "одну из крупнейших поселений вблизи Тореза, стратегического логистического центра Новогорівки", - заявил министерство, используя советское название города, которое было переименовано в Нью-Йорк в 2021 году в результате усилий украинских активистов. Расположенный примерно в шести километрах к югу от Тореза, который является целью российских атак уже несколько недель, город имеет богатую историю, восходящую к немецким поселенцам.

13:01 Дезертир из российской армии шпионил для УкраиныУкраинская военная разведка (ГУР) раскрыла, что российский солдат, дезертирший к Украине, занимался шпионажем и ранил своего командира. Перед бегством солдат, кодовое имя "Серебро", ранил своего командира гранатой в Очеретыне, Донецкая область. Он якобы делился информацией о российских войсках и их оперативниках с "Легионом свободы России" и проектом "Я хочу жить" ГУР.

12:23 Украинский парламент голосует за запрет про-российской церквиУкраинский парламент продвинул план по запрету российской православной церкви на территории Украины. Украинские законодатели одобрили законопроект, запрещающий деятельность Русской православной церкви на украинской территории. Также ожидается, что суды запретят религиозные организации, связанные с Русской православной церковью. Киев обвинил Украинскую православную церковь в том, что она служит платформой для российского влияния в стране и поддерживает вторжение на Украину.

11:51 Более 500 пожарных борются с крупным пожаром на нефтебазе в российском РостовеПримерно 500 пожарных борются с сильным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов. Пожар охватил площадь около 10 000 квадратных метров, с несколькими горящими цистернами дизельного топлива, как сообщил Валерий Горницкий, глава Пролетарска, согласно агентству новостей ТАСС. Горницкий также заявил, что нет угрозы взрыва, риска для населения и необходимости эвакуации. В операции участвуют четыре пожарных самолета и более 520 пожарных. Горницкий объяснил, что самолеты необходимы из-за сильной жары, мешающей подъезду автомобилей к пожару. По крайней мере, 41 пожарный получил ранения, 18 из которых были госпитализированы.

11:08 Промышленное предприятие и топливный танк в украинском Тернополе были поражены российскими бомбардировкамиУкраинские власти подтвердили, что промышленное предприятие и топливный танк были поражены в Тернопольском регионе во время последних российских воздушных атак. Видео с украинского телевидения показало густой дым, поднимающийся над Тернополем, побудив местные власти призвать жителей оставаться дома. Более 90 пожарных работают над тушением пожара, и ситуация сейчас под контролем, согласно Тернопольской областной администрации.

10:41 Бывший российский дипломат Бондарев критикует Путина за "трусливое поведение"В гостевой статье для ntv.de бывший российский дипломат Борис Бондарев обрушился на президента Владимира Путина за проявление "трусливого поведения". Репутация Путина как непобедимого противника пострадала из-за начала invasions of Ukraine. Быстрое завоевание в течение нескольких дней не состоялось. Недавно Москва, казалось, была застигнута врасплох и ошеломлена украинским наступлением на российский регион Курск. "Путин теряется перед настоящей угрозой и не знает, как реагировать. Он даже не демонстрирует бойцовский дух загнанной крысы, а ведет себя как трусливый самозванец", - замечает Бондарев. Дипломат-диссидент также резко осуждает западных политиков за политику запрета Украины на использование оружия, доставленного на территорию России. "Нужно противостоять Путину силой". Он отбрасывает западные опасения "эскалации" как беспочвенные. "Эскалация уже происходит - оппозиция Путина проникла на российскую территорию! Но он на это не реагирует вообще", - подчеркивает Бондарев.

10:13 Украина сообщает о пяти гражданских жертвах и более 20 раненых в результате российских атакУкраинские власти подтвердили, что в результате российских атак за последние 24 часа погибли пять гражданских лиц и не менее 22 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

09:37 Пожар в российском топливном складе: спутниковый снимок показывает масштаб огняУкраинские силы атаковали крупный топливный склад в Пролетарске, расположенном в южной России, дронами в воскресное утро. Огонь продолжался даже на следующий день, при этом более 40 пожарных получили ранения, сообщают региональные власти. Спутниковые снимки также показывают масштаб пожара.

09:16 Киев заявляет о гибели более 1300 российских солдат за деньОфициальные данные из Киева свидетельствуют о больших потерях среди российских войск: более 1300 российских солдат были убиты или выведены из строя за один день. По данным украинского Министерства обороны, с начала войны в феврале 2022 года было классифицировано 601 800 российских солдат как "уничтоженных". Ежедневный отчет министерства о потерях врага подчеркивает, что противник потерял 5 дополнительных танков (8518) с начала invasions of Ukraine. С февраля 2022 года Украина сообщает о более чем 16 500 бронетранспортерах и более чем 13 800 дронах, больше не находящихся в распоряжении российской армии или уничтоженных. К сожалению, эти цифры нельзя независимо подтвердить. Россия по-прежнему хранит молчание о своих потерях в Украине.

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: "Ни один президент не должен кланяться диктаторам" "Ни один президент не должен кланяться диктаторам", - сказал Джо Байден. Говоря на первом дне национального съезда демократов, согласно "Киевскому независимому", американский президент заявил: "Путин думал, что он захватит Киев за три дня. Прошло три года, и Украина остается свободной". Байден противопоставил свою приверженность сильной НАТО и самоуправляемой Украине бывшему президенту Дональду Трампу, который хвалил российского президента Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен кланяться диктаторам", - повторил Байден.

08:31 Россия обстреливает Украину ночными воздушными ударамиРоссийские силы вновь атаковали Украину ночными воздушными ударами, сообщают украинские военные источники. Девять регионов, в том числе центральную, северную и южную части страны, были атакованы, при этом были сбиты три ракеты и 25 дронов, сообщает украинская авиация в Telegram. Это было пятое ракетное нападение на Киев в этом месяце, сообщили военные. Всего в августе было объявлено 41 воздушную тревогу в Киеве. Вчера военные сообщили об отражении атаки дронов на Киев.

07:52 Военная реакция: отражены российские ракетные удары по Киеву - никаких жертвСегодня утром российские силы, как сообщается, атаковали Киев с севера ракетами, согласно сообщению Telegram киевской военной администрации. "Похоже, противник атаковал Киевскую столицу с севера, возможно, используя баллистические ракеты, такие как "Искандер". Это пятое ракетное нападение на Киев в этом месяце!", - говорится в заявлении. Ракеты якобы были сбиты силами ПВО на окраинах города. На данный момент не сообщается ни о каких повреждениях или жертвах в Киеве.

07:38 Белоруссия: Лукашенко направляет дополнительные войска и авиацию к украинской границеПо словам генерал-майора Андрея Лукановича, командующего силами ПВО Белоруссии, Белоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты к своей границе с Украиной, сообщает украинская газета "Киевский независимый". Это заявление последовало вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко заявил, что военное присутствие возле границы является результатом недопонимания между Белоруссией и Украиной. В прямом телеэфире Луканович заявил, что белорусские военные самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения были переброшены к границе. Киев пока не подтвердил заявления Лукановича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Более недели назад служба государственной пограничной охраны Украины сообщила, что нет признаков наращивания войск вдоль белорусской границы, несмотря на приказ Лукашенко.

07:24 ISW: Россия перебрасывает 5000 soldiers в область КурскПо данным Института изучения войны (ISW) в США, переброска российских войск с других участков фронта в Курскую область связана с активностью украинских войск в этом районе. "Российские силы направили дополнительные войска в Курскую область с началом украинского наступления, возможно, перебросив более 5000 soldiers в регион", - заявляют аналитики.

06:54 Зеленский: Вторая мирная конференция в Украине в этом году необходимаПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал своих дипломатов ускорить подготовку ко второй мирной конференции в Украине в этом году. На встрече глав иностранных дипломатических миссий в Украине, посвященной "дипломатии войны: стойкости, оружию, победе", Зеленский сказал: "Первая конференция, на мой взгляд, была выдающимся достижением для Украины. Я благодарю всех, кто способствовал ее проведению. Сейчас мы готовимся ко второй мирной конференции, и она должна состояться в этом году. Мы должны сделать все возможное, чтобы расширить базу поддержки коммуникации первой конференции".

06:22 Украина: Россия снова атаковала Киев ночьюРоссия продолжает атаковать украинскую столицу ночью, согласно украинским сообщениям. В ранние утренние часы снова были задействованы системы ПВО для отражения еще одной российской воздушной атаки на Киев, согласно сообщению в Telegram от военного управления Киева. Свидетели сообщают о взрывах, похожих на работу систем ПВО.

05:11 Киев сообщает о многочисленных атаках дронов в отдаленных регионахВ течение ночи группы дронов атаковали разные украинские регионы, удаленные от линии фронта, согласно сообщениям о ПВО. Беспорядки были зафиксированы в Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях и вблизи столицы, Киева. Системы ПВО также работали в регионе. Пока не поступало сообщений о жертвах.

02:23 США подтверждают поддержку Киева - интерес к наступлению в КурскеНесмотря на украинское контрнаступление в российской области Курск, Соединенные Штаты остаются верны поддержке Киева. "Президент США Джо Байден четко заявил, что мы продолжим поддерживать Киев и стоять рядом с ним столько, сколько потребуется", - сказал представитель Министерства обороны США. США продолжат приоритетную поставку военной техники Киеву, добавил представитель. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу, Ростэма Умерова, о продолжении поддержки США во время их беседы, и представитель сообщил, что Остин получил информацию о планах Украины по контрнаступлению во время их общения.

01:07 Германия поставляет еще одну систему Iris-TГермания отправила еще одну партию военной помощи Украине. В обзоре страницы Министерства обороны последняя партия поставок включает, среди прочего, третью систему ПВО Iris-T SLS. Кроме того, в транспорт входили тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Bergepanzer 2 и несколько сотен винтовок вместе с соответствующими боеприпасами.

00:20 Зеленский: Самое большое количество захваченных российских солдатКонтрнаступление Украины в российской области Курск привело к самому большому успеху в захвате российских солдат с начала войны, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Говоря с украинскими дипломатами, Зеленский объяснил, что эти солдаты будут обменяны на захваченных украинцев позже. По оценкам наблюдателей, Россия захватила больше украинцев, чем Украина захватила российских.

22:21 Командир чеченцев: Те, кто падет в Курске, отправятся на небоКомандир чеченского полка Апти Алаудинова призвал российских призывников идти на фронт, согласно газете "Киевский независимый". Те, кто погибнет в Курской области, "пойдут в рай", - сказал он.

21:58 Зеленский: Вторжение аннулировало воображаемую линию РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский сказал в газете "Правда", что украинское вторжение на российскую территорию, которое считалось теоретически невозможным, оставалось тайной. Недавно множество стран предупреждали, что такое вторжение потенциально может нарушить самую важную линию России. Теперь, по словам Зеленского, "идея важных линий России, кажется, рассеялась в районе Суща".

21:38 Литва начинает строительство военной базы для немецкой армииЛитва начала строительство военного объекта для размещения немецких войск. Ожидается, что этот объект будет завершен к концу 2027 года и сможет разместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание бундесвера со времен Второй мировой войны, после того, как Германия обязалась разместить войска в НАТО и ЕС члене, граничащем с Россией, что она сделала в прошлом году. Министр обороны Литвы Raimundas Karoblis оценивает затраты на строительство более чем в один миллиард евро.

21:15 Президент Чехии: возможна вступление Украины в НАТО даже при частичной оккупацииПрезидент Чехии Петр Павел выступает за возможность вступления Украины в НАТО даже при том, что некоторые части ее территории остаются под контролем России. Он предполагает, что Украина сможет договориться о мире с Россией в течение следующих лет, заявил Павел в интервью новостному сайту "НовиНКи". Такое соглашение могло бы означать, что Россия будет удерживать определенные части украинской территории в течение более длительного периода, без признания этим "демократическими государствами" изменения границ. В результате, эта временная граница могла бы облегчить принятие Украины в НАТО в регионе, который она администрирует в тот момент, по мнению Павла. Подобным образом, Германия также присоединилась к НАТО в 1955 году, будучи частично оккупированной Советским Союзом.

20:57 Украинские силы приблизились к 12 километрам от понтонного моста РоссииУкраинские силы захватили город Вышневка, расположенный в российской области Курск, как сообщают наблюдатели за войной. Это приблизило их к 12 километрам от понтонного моста через реку Сейм, который в настоящее время служит единственным логистическим маршрутом для российской армии для снабжения или отступления.

20:36 Администрация Покровска сохраняет надеждуВоенная администрация восточного украинского города Покровск находится в неопределенной ситуации, поскольку российские силы продолжают продвигаться: "Они продвигаются к окраинам Покровска. Это открытый секрет", признал глава информационного отдела в интервью "Вашингтон пост". "Возможно, ситуация как-то изменится - мы надеемся, что враг остановится где-то возле Покровска и наши войска отразят их", - сказал он. Если Покровск будет захвачен, это станет крупнейшим городом, занятым Russians с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

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12:51 Комиссар Германии критикует российскую пропаганду в Восточной ГерманииВслед за комментариями Карстена Шнайдера, федерального комиссара по Восточной Германии, о том, что российская пропаганда достигает определенных регионов, особенно Восточную Германию, сообщается, что несколько немецких СМИ начали информировать о проблеме и обещают противодействовать российской дезинформации.

12:25 Комиссия призывает к расследованию российских обвинений против украинских журналистовВ ответ на российские обвинения в том, что американские журналисты незаконно проникли в район, где украинские силы недавно начали наступление, Комиссия призвала провести тщательное расследование по этому вопросу. Комиссия хочет убедиться, что журналисты могут осуществлять право на свободу прессы без каких-либо форм преследования или запугивания.

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