Жизнь Мэгги Смит была отмечена легендарным статусом.

Магги Смит сказала последнее прости. Известная по "Аббатству Даунтон" и "Гарри Поттеру", она была выдающейся британской актрисой.

Отличительные брови, насмешливо-грустная улыбка из-под огромных глаз, которые как будто спрашивали "серьезно?", слегка раздутые ноздри и тонкие губы, когда она изъявляла столь ничтожные эмоции, как гнев - Магги Смит была неповторима.

Несмотря на карьеру, охватывающую несколько десятилетий, которую она начала в молодом возрасте, Смит будет вспоминаться старшей аудиторией как едкая матрона Виолетт Крэйвли из всемирно признанного телесериала "Аббатство Даунтон", а молодой - как профессор Минерва Макгонаголл в фильмах "Гарри Поттер". Там она также часто вызывала смех своими язвительными комментариями.

В холодное утро пятницы, в возрасте 89 лет, леди Магги Смит скончалась в лондонской больнице, сообщило британское информационное агентство PA со ссылкой на семью. Ее сыновья выразили благодарность персоналу больницы. "Она была очень закрытым человеком и в конце была окружена друзьями и семьей. Она оставляет после себя двоих сыновей и пятерых обожающих внуков, которые опечалены потерей своей замечательной матери и бабушки," - заявил представитель.

Превосходная комедиантка

"Я не могу представить жизнь без актерства," - размышляла Магги Смит, "Я не могла бы бросить его, даже если бы оно не было таким гламурным, как представляют люди, но это была сложная работа." Родившаяся 28 декабря 1934 года в Илфорде, недалеко от Лондона, она выросла в Оксфорде, где ее отец работал техником в лаборатории. Ее мать была секретарем и не была особенно рада тому, что единственный ребенок хочет стать актрисой - "особенно с такой внешностью."

Лишь после того, как Смит получила свой первый "Оскар" за главную роль в "Возраст мисс Джуин Броди" (1969), мать перестала считать, что она должна была пойти на секретарские курсы вместо этого. Смит была непревзойденной комедианткой, которая, естественно, также сталкивалась с Шекспиром - например, как Десдемона в легендарном "Отелло" с Лоуренсом Оливером, что принес ей первую из четырех номинаций на "Оскар".

Она получила свой второй "Оскар" за роль второго плана в "Калифорнийском квартете" (1978). Магги Смит была непобедима в развлекательных фильмах, таких как "Смерть на Ниле", "Сестра Акт" и "Дьявол носит Prada". В 2015 году она сыграла главную роль в трагикомедии "Дама в фургоне", а в 2019 году, после тринадцатилетнего перерыва, вернулась на сцену в роли личной секретарши Йозефа Геббельса в "Немецкой жизни".

Смит была известна своей нетерпимостью к глупостям. Театральный режиссер Питер Холл однажды назвал ее "одной из 50 самых сложных людей, с которыми я когда-либо работал." Но другие ценили ее остроумие - например, Джон Мэдден, который снял ее фильмы "Лучший экзотический отель в Мадхубани" и его сиквел. "У нее есть игривый, озорной чувство юмора, которое она использует с безупречной точностью и мастерством, как только она почувствует себя комфортно."

Актер Хью Бонневилль из "Аббатства Даунтон" отдал ей дань уважения как "иконе своего поколения." Любой, кто когда-либо снимался в сцене с ней, может подтвердить ее проницательность, остроумие и исключительный талант.

В частной жизни она была очень закрытым человеком, предпочитая одиночество, избегая интервью и фотографий, и избегая внимания. Самое пугающее для нее было то, что поклонники "Аббатства Даунтон" узнавали ее даже за границей. Она поделилась своей тактикой избегания с "Телеграфом": "Я обычно убегаю. Уклоняюсь и ухожу, ухожу, ухожу."

В 80 лет она объявила о своем уходе с роли вдовы графини Грамта в телесериале "Аббатство Даунтон". "На самом деле, корсеты невыносимы. Трудно представить, как они выдерживали это раньше, когда им приходилось носить их все время," - сказала она американскому журналу "Ванity Fair". В конце концов, она согласилась появиться в киноадаптации.

В 2014 году королева Елизавета II наградила ее орденом компаньонов почета за 60-летнюю карьеру в кино и на сцене. В орден, кроме монарха, входят лишь несколько десятков человек, в том числе физик Стивен Хокинг, художник Дэвид Хокни и актриса Джуди Денч. Смит поделилась своими мыслями с "Телеграфом": "Если ты живешь достаточно долго, ты превращаешься в икону. В какую-то пыльную... или национальное достояние."

Даже в частной жизни Магги Смит сохраняла свою неприязнь к вниманию, часто уходя, когда к ней подходили фанаты. "Я обычно убегаю. Уклоняюсь и ухожу, ухожу, ухожу." (из данного текста)

Несмотря на свою знаменитую публичную персону, я не буду раскрывать никакие частные истории о Магги Смит, так как она очень ценила свое личное пространство и конфиденциальность.

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