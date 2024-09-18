Живые танцы, барабанные ритмы и священные обряды: Индия с энтузиазмом и радостью отмечает индуистское празднование Ганеша-Чатурти.

10-дневные празднования включали в себя поднятие инкрустированных глиняных статуй Ганеши, главного божества, к небесам в рамках обычаев, связанных с одним из самых живых и любимых фестивалей в Индии, почитаемым индуистами во всем мире.

В западной части Махараштры, где находится Мумбаи, центр Болливуда, улицы оживали, когда последователи танцевали под оглушительные барабаны и окунались в облака красочного порошка.

Ганеша, чье имя означает "Господь людей", известен своей способностью преодолевать препятствия и обычно почитается перед началом новых предприятий.

Он часто изображается несущим индийские сладости как символ богатства и процветания, которое он дарует своим последователям. Его средство передвижения, так называемый "вахана", - это большой индийский крыс, символ способности Ганеши преодолевать любые препятствия.

Ганеша Чатурти происходит ежегодно поздним летом, во время месяца Бхадра в индуистском календаре, и знаменует собой период веселья, когда семьи собираются вместе. В этом году он начался 7 сентября и закончился во вторник.

Празднования начались с того, что последователи разместили статуи Ганеши, украшенные красным сандаловым порошком и желтыми и красными цветами, на возвышенных поверхностях в своих домах и общественных местах. Поклонники затем предлагают специальные молитвы и читают мантры, чтобы получить его благословение в рамках ритуалов.

Любимые угощения Ганеши - кокос, нерафинированный сахар (пата) и модак (сладкие клецки) - предлагаются ему в подарок.

По мере приближения окончания фестиваля статуи Ганеши несут к местным водоемам в процессии, где их затем погружают в воду. Считается, что это облегчает возвращение Ганеши в его небесное обиталище после пребывания на земле во время Ганеша Чатурти, символизируя преходящий характер жизни.

В сообщении CNN также приняла участие Эша Митра.

Почитание Ганеши распространяется за пределы Индии, и индуисты во всем мире принимают участие в его праздновании. Во многих частях Азии, особенно во время Ганеша Чатурти, воздух наполняется цветным порошком и музыкой, отражая живой дух фестиваля.

Читайте также: