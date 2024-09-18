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Живые танцы, барабанные ритмы и священные обряды: Индия с энтузиазмом и радостью отмечает индуистское празднование Ганеша-Чатурти.

На всей территории Индии в этом месяце собрались множества верующих, празднующие годовщину рождения бога Ганеши, известного своими слоновьими чертами, пухлыми щеками и связями с богатством и мудростью.

 and  Mark Rodriguez
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Энтузиасты поднимают огромную статую индуистского божества Гanesha с головой слона, готовясь...
Энтузиасты поднимают огромную статую индуистского божества Гanesha с головой слона, готовясь погрузить ее в Арабское море. Это действие символизирует окончание 10-дневного праздника Ganesh Chaturthi в Мумбаи, Индия, 17 сентября 2024 года

Живые танцы, барабанные ритмы и священные обряды: Индия с энтузиазмом и радостью отмечает индуистское празднование Ганеша-Чатурти.

10-дневные празднования включали в себя поднятие инкрустированных глиняных статуй Ганеши, главного божества, к небесам в рамках обычаев, связанных с одним из самых живых и любимых фестивалей в Индии, почитаемым индуистами во всем мире.

В западной части Махараштры, где находится Мумбаи, центр Болливуда, улицы оживали, когда последователи танцевали под оглушительные барабаны и окунались в облака красочного порошка.

Поклонники шествуют с большой статуей индуистского божества Гanesha, изображенного в виде слона-творца, через Мумбаи, Индия, 17 сентября 2024 г.

Ганеша, чье имя означает "Господь людей", известен своей способностью преодолевать препятствия и обычно почитается перед началом новых предприятий.

Он часто изображается несущим индийские сладости как символ богатства и процветания, которое он дарует своим последователям. Его средство передвижения, так называемый "вахана", - это большой индийский крыс, символ способности Ганеши преодолевать любые препятствия.

Поклонники опускают статую индуистского божества Ганеша в залив Бенгалии во время празднования Дурга Пуджи в Ченнаи 15 сентября 2024 года.

Ганеша Чатурти происходит ежегодно поздним летом, во время месяца Бхадра в индуистском календаре, и знаменует собой период веселья, когда семьи собираются вместе. В этом году он начался 7 сентября и закончился во вторник.

В последний день праздников Ганеша Чаттуртхи божество Лорда Ганеши погружается в искусственный пруд, надзираемый правительством Делі, находящийся в Жеета-Колони в Нью-Дели, Индия, 17 сентября 2024 года.

Празднования начались с того, что последователи разместили статуи Ганеши, украшенные красным сандаловым порошком и желтыми и красными цветами, на возвышенных поверхностях в своих домах и общественных местах. Поклонники затем предлагают специальные молитвы и читают мантры, чтобы получить его благословение в рамках ритуалов.

Статуя индийского бога Ганеши с головой слона выставлена ​​на обозрение перед её погружением в Аравийское море в Мумбаи 17 сентября 2024 года.

Любимые угощения Ганеши - кокос, нерафинированный сахар (пата) и модак (сладкие клецки) - предлагаются ему в подарок.

Хиндуисты, соблюдающие религиозные обряды, наполняют воздух песнопениями, перенося идол почитаемого бога Ганеши во время заключительных церемоний фестиваля Ганesh Chaturthi в Нью-Дели, Индия, 17 сентября 2024 года.

По мере приближения окончания фестиваля статуи Ганеши несут к местным водоемам в процессии, где их затем погружают в воду. Считается, что это облегчает возвращение Ганеши в его небесное обиталище после пребывания на земле во время Ганеша Чатурти, символизируя преходящий характер жизни.

Поклонники окунают скульптуру Господа Гanesha в искусственный водоём, созданный администрацией Дели, тем самым отмечая окончание празднований Gainesh Chaturthi в Georgeta Colony в Нью-Дели, Индия 17 сентября 2024 года.

В сообщении CNN также приняла участие Эша Митра.

Поклонники несут статуи индуистского божества Ганеша для погружения в Бенгальский залив во время празднования Ганеша Чатурти в Ченnai 15 сентября 2024 года

Почитание Ганеши распространяется за пределы Индии, и индуисты во всем мире принимают участие в его праздновании. Во многих частях Азии, особенно во время Ганеша Чатурти, воздух наполняется цветным порошком и музыкой, отражая живой дух фестиваля.

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